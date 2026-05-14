Jakmile tamní reprezentace v úterý ohlásila, že tým doplní hrající legenda Sidney Crosby, vyvolala rozruch. Na turnaj sice kvůli přetrvávajícímu zranění neletí Mathew Barzal, jeden z útočných lídrů New York Islanders, i tak soupiska zámořského giganta vzbuzuje respekt.
Její součástí jsou čtvrtý a pátý nejproduktivnější hokejista této sezony NHL. Útočníci Macklin Celebrini (115 bodů) ze San Jose a Mark Scheifele (103 bodů) z Winnipegu.
Doplňuje je také nejlepší z obránců v bodování, Evan Bouchard (95 bodů) z Edmontonu. A další známá jména jako O’Reilly, Tavares, Nurse či Rielly.
Proč zrovna ve švýcarském Fribourgu? V patrně nejmenším městě, které kdy hostilo mistrovství světa? A ještě navíc v nabité sezoně poznamenané olympiádou?
Jistěže hokejisty láká i tradiční výlet do Evropy, ještě do země spojené s vysokou kvalitou života, do malebného sídla nedaleko od jezer a alpských vrcholků.
„Oni si to tradičně jezdí užít, bývá to pro ně jeden velký večírek v květnu v Evropě,“ popisoval před lety upřímně brankář Jakub Kovář.
Tentokrát ale Kanaďané rozhodně nevyráží na „druhořadý turnaj“ úplně bez tlaku.
„Je to šance, kterou ve Švýcarsku nebereme na lehkou váhu,“ oznámil také Kyle Dubas, generální manažer Pittsburghu, jenž se coby součást vedení reprezentace podílel na skládání finální nominace. „Očekáváme, že tým vybojuje šanci hrát o zlato. Soupiska kombinuje velezkušené i mladé hráče, kteří později mohou být klíčovými.“
Ve výběru tak figurují třeba také útočník Porter Martone, který zaujal ve Philadelphii a škodil českým juniorům na přelomu roku na mistrovství světa dvacítek. To v brance odchytal Jack Ivankovic, jenž se také vydává do Fribourgu.
Kanadský útočník Porter Martone (22) se prosazuje ve čtvrtfinále světového šampionátu juniorů proti slovenským hokejistům.
V případě devatenáctiletého Celebriniho už se o klíčového kanadského hráče evidentně jedná, taky vyfasoval kapitánské céčko. Tedy ještě před nástupem Crosbyho, čímž vznikla pikantní situace, zdali se majitel nejvyšší hodnosti v kabině ještě na posledních chvíli nezmění.
Že by se ale zastánci dvou odlišných generací o roli prali? Spíš půjde o to, kdo dá komu větší přednost. Vychází spolu dobře, po loňském MS a únorové olympiádě oba vyráží na třetí velkou akci v řadě.
Jenže z těch předchozích navzdory ohromné síle ani jednu nevyhráli, loni v Herningu dokonce vypadli ve čtvrtfinále s Dánskem.
Zejména ale rok 2026 představuje pro Kanadu celkově nepovedené období. Vedle stříbrné olympiády těsně pod vrcholem skončily na hrách také ženy, totéž platilo na světových šampionátech do osmnácti let, kde muži dokonce vypadli ještě před boji o medaile. A na dvacítkách museli vzít zavděk bronzem.
Právě tato výjimečná situace, kdy tradiční hokejová velmoc marně útočí na zlato a hájí pověst nejlepšího národního týmu, představuje motivaci navíc. Nabitý tým s řadou hvězd je jasně největším adeptem na vítězství. S ním chce Kanada zabránit fiasku a v Evropě dokázat, kam patří.
„Chci tam jet a vyhrát zlato,“ pronesl krátce k turnaji také Scheifele po neúspěšné sezoně Winnipegu v NHL.
A stejně smýšlí i jeho spoluhráči a vedení.
Protože jestli někdo hodně stěží zpracovává zklamání z porážek, je to právě země, která moderní formě rychlého sportu dala život.
Podívejte se na nominaci Kanady na MS 2026:
|JMÉNO
|KLUB
|Brankáři
|Jet Greaves
|Columbus Blue Jackets
|Cam Talbot
|Detroit Red Wings
|Jack Ivankovic
|University of Michigan (NCAA)
|Obránci
|Dylan DeMelo
|Winnipeg Jets
|Morgan Rielly
|Toronto Maple Leafs
|Denton Mateychuk
|Columbus Blue Jackets
|Evan Bouchard
|Edmonton Oilers
|Darnell Nurse
|Edmonton Oilers
|Parker Wotherspoon
|Pittsburgh Penguins
|Sam Dickinson
|San Jose Sharks
|Zach Whitecloud
|Calgary Flames
|Útočníci
|Mark Scheifele
|Winnipeg Jets
|Gabriel Vilardi
|Winnipeg Jets
|John Tavares
|Toronto Maple Leafs
|Dylan Holloway
|St. Louis Blues
|Robert Thomas
|St. Louis Blues
|Ryan O’Reilly
|Nashville Predators
|Macklin Celebrini
|San Jose Sharks
|Connor Brown
|New Jersey Devils
|Dawson Mercer
|New Jersey Devils
|Fraser Minten
|Boston Bruins
|Dylan Cozens
|Ottawa Senators
|Emmitt Finnie
|Detroit Red Wings
|Sidney Crosby
|Pittsburgh Penguins
|Porter Martone
|Philadelphia Flyers