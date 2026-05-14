Mistrovství světa v hokeji 2026

Výlet? Kdepak, rázný útok na zlato. Kanada jede na MS s pomocí hvězd zabránit fiasku

Autor:
  9:18
Jak se obecně ví, v Severní Americe hokejový světový šampionát nikoho zrovna dvakrát nevytrhne. Nepřitahuje velkou pozornost médií ani veřejnosti, zpravidla se hraje v neatraktivních časech. A hlavně proti play off NHL, které se těší daleko vyšší oblibě. Kanada teď ale dělá všechno pro to, aby zájem pozvedla. Letošní turnaj, i přes probíhající olympijskou sezonu, pro ni význam má. Což dává jasně najevo.
Sidney Crosby (uprostřed) zklamaně kouká do země, po prohraném olympijském...

Sidney Crosby (uprostřed) zklamaně kouká do země, po prohraném olympijském finále. Vlevo Brad Marchand, vpravo Drew Doughty. | foto: AP

Sidney Crosby tentokrát na olympijské zlato nedosáhl.
Sidney Crosby dostává stříbrnou medaili na olympiádě v Miláně.
Macklin Celebrini radující se z úspěšné střely do české branky. (12. února 2026)
Mark Scheifele za Winnipeg s největší pravděpodobností už nenastoupí.
Jakmile tamní reprezentace v úterý ohlásila, že tým doplní hrající legenda Sidney Crosby, vyvolala rozruch. Na turnaj sice kvůli přetrvávajícímu zranění neletí Mathew Barzal, jeden z útočných lídrů New York Islanders, i tak soupiska zámořského giganta vzbuzuje respekt.

Její součástí jsou čtvrtý a pátý nejproduktivnější hokejista této sezony NHL. Útočníci Macklin Celebrini (115 bodů) ze San Jose a Mark Scheifele (103 bodů) z Winnipegu.

Kanadský útočník Sidney Crosby (vlevo) slaví svůj gól proti Slovensku se spoluhráčem Macklinem Celebrinim.

Doplňuje je také nejlepší z obránců v bodování, Evan Bouchard (95 bodů) z Edmontonu. A další známá jména jako O’Reilly, Tavares, Nurse či Rielly.

Proč zrovna ve švýcarském Fribourgu? V patrně nejmenším městě, které kdy hostilo mistrovství světa? A ještě navíc v nabité sezoně poznamenané olympiádou?

Posily z NHL na MS: za Kanadu i Crosby, Američané berou mladíky a Tkachuka

Jistěže hokejisty láká i tradiční výlet do Evropy, ještě do země spojené s vysokou kvalitou života, do malebného sídla nedaleko od jezer a alpských vrcholků.

„Oni si to tradičně jezdí užít, bývá to pro ně jeden velký večírek v květnu v Evropě,“ popisoval před lety upřímně brankář Jakub Kovář.

Mark Scheifele z Winnipegu kontroluje puk, zezadu se k němu tlačí MacKenzie Weegar z Calgary.

Connor McDavid (vpravo) slaví se spoluhráčem Evanem Bouchardem branku.

Tentokrát ale Kanaďané rozhodně nevyráží na „druhořadý turnaj“ úplně bez tlaku.

„Je to šance, kterou ve Švýcarsku nebereme na lehkou váhu,“ oznámil také Kyle Dubas, generální manažer Pittsburghu, jenž se coby součást vedení reprezentace podílel na skládání finální nominace. „Očekáváme, že tým vybojuje šanci hrát o zlato. Soupiska kombinuje velezkušené i mladé hráče, kteří později mohou být klíčovými.“

Ve výběru tak figurují třeba také útočník Porter Martone, který zaujal ve Philadelphii a škodil českým juniorům na přelomu roku na mistrovství světa dvacítek. To v brance odchytal Jack Ivankovic, jenž se také vydává do Fribourgu.

Kanadský útočník Porter Martone (22) se prosazuje ve čtvrtfinále světového šampionátu juniorů proti slovenským hokejistům.

Kanadský brankář Jack Ivankovic zasahuje v semifinále juniorského hokejového šampionátu proti české střele.

V případě devatenáctiletého Celebriniho už se o klíčového kanadského hráče evidentně jedná, taky vyfasoval kapitánské céčko. Tedy ještě před nástupem Crosbyho, čímž vznikla pikantní situace, zdali se majitel nejvyšší hodnosti v kabině ještě na posledních chvíli nezmění.

Že by se ale zastánci dvou odlišných generací o roli prali? Spíš půjde o to, kdo dá komu větší přednost. Vychází spolu dobře, po loňském MS a únorové olympiádě oba vyráží na třetí velkou akci v řadě.

Kanadský tým hokejistů po těsné porážce se Spojenými státy (22. února 2026)

Jenže z těch předchozích navzdory ohromné síle ani jednu nevyhráli, loni v Herningu dokonce vypadli ve čtvrtfinále s Dánskem.

Zejména ale rok 2026 představuje pro Kanadu celkově nepovedené období. Vedle stříbrné olympiády těsně pod vrcholem skončily na hrách také ženy, totéž platilo na světových šampionátech do osmnácti let, kde muži dokonce vypadli ještě před boji o medaile. A na dvacítkách museli vzít zavděk bronzem.

Zklamaní kanadští junioři po porážce v semifinále hokejového MS s Českem.

Právě tato výjimečná situace, kdy tradiční hokejová velmoc marně útočí na zlato a hájí pověst nejlepšího národního týmu, představuje motivaci navíc. Nabitý tým s řadou hvězd je jasně největším adeptem na vítězství. S ním chce Kanada zabránit fiasku a v Evropě dokázat, kam patří.

„Chci tam jet a vyhrát zlato,“ pronesl krátce k turnaji také Scheifele po neúspěšné sezoně Winnipegu v NHL.

A stejně smýšlí i jeho spoluhráči a vedení.

Protože jestli někdo hodně stěží zpracovává zklamání z porážek, je to právě země, která moderní formě rychlého sportu dala život.

Podívejte se na nominaci Kanady na MS 2026:

KANADA
JMÉNOKLUB
Brankáři
Jet GreavesColumbus Blue Jackets
Cam TalbotDetroit Red Wings
Jack IvankovicUniversity of Michigan (NCAA)
Obránci
Dylan DeMeloWinnipeg Jets
Morgan RiellyToronto Maple Leafs
Denton MateychukColumbus Blue Jackets
Evan BouchardEdmonton Oilers
Darnell NurseEdmonton Oilers
Parker WotherspoonPittsburgh Penguins
Sam DickinsonSan Jose Sharks
Zach WhitecloudCalgary Flames
Útočníci
Mark ScheifeleWinnipeg Jets
Gabriel VilardiWinnipeg Jets
John TavaresToronto Maple Leafs
Dylan HollowaySt. Louis Blues
Robert ThomasSt. Louis Blues
Ryan O’ReillyNashville Predators
Macklin CelebriniSan Jose Sharks
Connor BrownNew Jersey Devils
Dawson MercerNew Jersey Devils
Fraser MintenBoston Bruins
Dylan CozensOttawa Senators
Emmitt FinnieDetroit Red Wings
Sidney CrosbyPittsburgh Penguins
Porter MartonePhiladelphia Flyers
Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šampionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května.

Skupina A

Skupina B

KVÍZ: Poznáte hokejové týmy a reprezentace pouze podle dresů?

Český tým se loučí s olympijskými hrami ve čtvrtfinále.

Po olympijských hrách se blíží další z velkých hokejových akcí v letošním roce – mistrovství světa. Jak moc se v dění na ledových plochách orientujete? Otestujte si náš kvíz, zda poznáte kluby a...

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

PŘEHLEDNĚ: Rulíkův poslední výběr. Poznejte hokejisty, kteří vyrážejí na MS

Tomáš Cibulka, Michael Špaček a Daniel Voženílek slaví gól do rakouské brány.

Na poslední reprezentační akci zvolil s kolegy mladý, ale věří, že i semknutý tým. Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík zveřejnil nominaci na mistrovství světa ve Švýcarsku. Kdo oblékne dres...

Na mistrovství světa bez Klapky i gólmanů z NHL. Rulík bere do Švýcarska i Blümela

Trenér národního týmu Radim Rulík.

Trenér české hokejové reprezentace Radim Rulík nominoval na blížící se mistrovství světa ve Švýcarsku. K týmu se připojují forvardi Roman Červenka, Lukáš Sedlák a Matěj Blümel, naopak brankáři ze...

Koubek chce Chorého na MS, figuruje v předběžné nominaci. Nechybí ani Douděra

Tomáš Chorý ze Slavie reaguje v utkání s Plzní.

Je to téma, které se řeší od chvíle, co ho fotbalová Slavia v neděli vyřadila z kádru. Pojede útočník Tomáš Chorý s českou reprezentací na mistrovství světa? Momentálně to vypadá že by mohl, objevil...

Česko - Dánsko v TV: kde sledovat zápas MS v hokeji 2026 živě

Roman Červenka v osmfinále olympijských her.

Na loňském mistrovství světa se postarali o největší šok, když ve čtvrtfinále senzačně přemohli Kanadu. Nevyzpytatelné Dánsko je prvním soupeřem českých hokejistů na světovém šampionátu ve Švýcarsku....

14. května 2026  8:29

Skvělý Nečas režíroval postupový obrat Colorada proti Minnesotě

Martin Nečas (88) z Colorado Avalanche se snaží tečovat před bránou Minnesota...

Hokejisté Colorada slaví postup do finále Západní konference play off NHL. Rozhodl o tom středeční obrat z 0:3 na 4:3 po prodloužení proti Minnesotě, kterou vítěz letošní základní části přejel 4:1 na...

14. května 2026  7:13,  aktualizováno  7:44

MS v hokeji 2026 ONLINE: Češi už trénují na místě, v pátek je čeká první zápas

Sledujeme online
Martin Kaut na tréninku hokejové reprezentace v dějišti šampionátu.

Hokejové mistrovství světa 2026 hostí Švýcarsko. Češi hrají ve skupině B, kterou hostí Fribourg. Další osmička týmů bojuje o postup v Curychu, kde se uskuteční také boje o medaile. Vše důležité...

14. května 2026

Růžička hrozil, Jágr nadával. A také letošní šampionát zůstává v olympijském stínu

Premium
Hokejový útočník Jakub Flek na tréninku české reprezentace ve Fribourgu

Od našich zpravodajů ve Švýcarsku Stačí letmý pohled na soupisky. Zajímavá jména ani letos nechybí, o poutavé příběhy nebude nouze. Hned ale poznáte, že nedávné olympijské hry a návrat hvězd z NHL mají na hokejový šampionát ve...

14. května 2026

Slovensko na MS v hokeji 2026: Program, výsledky, soupiska, bilance s Čechy

Slovenský útočník Martin Pospíšil v akci s Finem Teuvo Teravainenem. (11. února...

Slovenští hokejisté se na mistrovství světa ve Švýcarsku pokusí ukončit dlouhé čekání na medaili. Ve Fribourgu je v základní skupině B čeká i souboj s českou reprezentací. Program, výsledky, nominaci...

13. května 2026  22:47

Nejlepším nováčkem NHL je Schaefer, překonal i rekord. Dobeš skončil čtvrtý

Matthew Schaefer se raduje z vítězné trefy proti Utahu.

Matthew Schaefer získal Calder Trophy pro nejlepšího nováčka NHL a v 18 letech je nejmladším držitelem tohoto ocenění. O jediný den kanadský obránce z New York Islanders překonal rekord Nathana...

13. května 2026  21:02

Tappara se vrací na finský trůn. V sedmém finále pomohl gólem i český útočník

Český útočník Ondřej Pavel z Tappary ve finále finské ligy proti Kouvole.

Hokejisté Tappary Tampere porazili v rozhodujícím sedmém finále finské ligy Kouvolu 2:1 a po roční pauze se vrátili na domácí trůn. Jedním gólem přispěl k zisku rekordního 21. titulu Ondřej Pavel....

13. května 2026  20:56

Dějiště MS ještě není na fanoušky připravené. Ve Fribourgu však zní i čeština

Stojí už obchod se suvenýry, zázemí pro fanoušky ale kompletní zdaleka není.

Od našich zpravodajů ve Švýcarsku Fribourg se probouzí do hokejového dění. Zatím však velmi pozvolna, prostředí kolem místní BCF Areny totiž zatím není na příval fanoušků připravené.

13. května 2026  18:48

Slováci berou na MS devět hokejistů z české extraligy, dvě posily mají z NHL

Trenér Vladimír Országh na střídačce slovenských hokejistů během utkání o bronz...

Devět hokejistů z české extraligy figuruje ve slovenské nominaci na mistrovství světa ve Fribourgu a Curychu. Kouč Vladimír Országh po řadě omluvenek může využít dvě posily z NHL - útočníka Martina...

13. května 2026  17:52

Ženská PWHL se rozrůstá, nově ji doplní týmy z Las Vegas a Hamiltonu. A kdo dál?

Daniela Pejšová během zápasu Bostonu v zámořské PWHL.

Zámořskou profesionální hokejovou ligu žen PWHL bude od nové sezony hrát jedenáct týmů. Po Detroitu, který byl jako nováček představen minulý týden, rozšíří soutěž ve čtvrtém ročníku i týmy z Las...

13. května 2026  17:10

Zahrát si po boku Barkova láká. Finové vezou na šampionát našlapaný tým

Hokejisté Finska slaví gól proti Slovensku.

V únoru zmeškal vytoužený olympijský turnaj v Miláně, a tak ani chvíli neváhal, když dostal pozvánku na květnové mistrovství světa ve Švýcarsku. Útočník Aleksander Barkov ovšem není jediným velkým...

13. května 2026  17:09

Obleky hokejistů budí rozpaky. Fanoušci v nich vidí pyžamo i uniformu Wednesday

Odlet české hokejové reprezentace na mistrovství světa ve Fribourgu, 12. května...

Český národní hokejový tým už se ve Švýcarsku připravuje na první zápas letošního mistrovství světa. Reprezentace do dějiště šampionátu odletěla v úterý a při té příležitosti představila i nové...

13. května 2026

