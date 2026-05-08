Kanaďané berou na hokejový šampionát Celebriniho, Tavarese či O’Reillyho

Autor: ,
  22:13
V nominaci hokejistů Kanady na mistrovství světa ve Fribourgu a Curychu nechybí devatenáctiletý útočník Macklin Celebrini ze San Jose, který byl u zisku stříbra na únorových olympijských hrách v Miláně. V kádru je i další jednička draftu NHL, o 16 let starší John Tavares, jenž má zlato z olympiády v Soči 2014 a také ze Světového poháru v roce 2016 z Toronta.

Kanaďan Celebrini v souboji s Ondřejem Kašem. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Ověnčený úspěchy je také pětatřicetiletý útočník Ryan O’Reilly z Nashvillu, který má ve sbírce triumfy ze šampionátů z let 2015 z Prahy a 2016 z Moskvy a Petrohradu i ze Světového poháru 2016.

Vyhrál také Stanley Cup před sedmi lety se St. Louis. S 23 body (8+15) byl nejproduktivnějším hráčem play off a získal v něm i Conn Smythe Trophy pro nejužitečnějšího hráče. Na MS se představí už poosmé. Má i stříbro roku 2017.

Osmatřicetiletý gólman Cam Talbot z Detroitu, obránce Morgan Rielly z Toronta a útočníci Mark Scheifele z Winnipegu jsou mistry světa z roku 2016. Forvardi Connor Brown z New Jersey a Gabriel Vilardi z Winnipegu byli u triumfu na světovém šampionátu v roce 2021 v Rize. Scheifele má i stříbro z roku 2017 z Kolína nad Rýnem a Paříže.

Tomáš Nosek (92) z Florida Panthers krotí puk v zápase s Toronto Maple Leafs, atakují ho Morgan Rielly (44) a John Tavares (91).

Celebrini byl s pěti góly nejlepším střelcem turnaje pod pěti kruhy, kde Kanada prohrála ve finále s USA. Byl i na loňském mistrovství světa ve Stockholmu a Herningu, kde Kanada vypadla ve čtvrtfinále překvapivě s Dánskem. V této sezoně skončil čtvrtý v produktivitě NHL se 115 body za 45 branek a 70 asistencí z 82 utkání.

Obránce Darnell Nurse z Edmontonu má stříbro z roku 2019 z Bratislavy a Košic. Další bek Zach Whitecloud z Calgary a útočníci Mathew Barzal z New York Islanders a Dylan Cozens z Ottawy jsou vicemistry světa z roku 2022 z Tampere a Helsinek. Whitecloud o rok později získal Stanleyův pohár s Vegas. Barzal v roce 2018 získal Calder Trophy pro nejlepšího nováčka NHL.

Debutovat v kanadské reprezentaci budou brankáři Jet Greaves z Columbusu a osmnáctiletý Jack Ivankovic z University of Michigan, obránce Evan Bouchard z Edmontonu, Dylan DeMelo z Winnipegu, Sam Dickinson ze San Jose, Denton Mateychuk z Columbusu, Parker Wotherspoon z Pittsburghu. Premiéru si odbydou také útočníci Dylan Holloway s Robertem Thomasem ze St. Louis, Emmitt Finnie z Detroitu a Fraser Minten z Bostonu.

Šestadvacetiletý Bouchard, který si v minulých dvou letech zahrál s Oilers finále Stanleyova poháru, byl nejproduktivnějším obráncem této sezony NHL. Vytvořil si maxima s 95 body, 21 góly i 74 asistencemi z 82 utkání.

Mattias Ekholm a Evan Bouchard v dobré náladě u střídačky Edmonton Oilers.

Hlavní kouč Misha Donskov s asistenty Spencerem Carberym, Ryanem Huskou a D. J. Smithem zařadili do přípravného kempu, který se koná od pátku do pondělka v Paříži, i beka Daniela Renoufa s útočníkem Brendanem O’Donnellem z Mannheimu, který má za sebou působení v Kladně a Kometě Brno, a forvarda Natea Schnarra z Kolína nad Rýnem.

Kanaďané se v neděli v přípravě utkají s Francií. Do šampionátu vstoupí v pátek 15. května proti Švédsku a v dalších duelech skupiny B ve Fribourgu je čekají Itálie, Dánsko, Norsko, Slovinsko, Slovensko a 26. května česká reprezentace.

Nominace hokejistů Kanady

MS ve Fribourgu a Curychu (15.-31. května)

Brankáři: Jet Greaves (Columbus/NHL), Jack Ivankovic (University of Michigan/NCAA), Cam Talbot (Detroit/NHL)

Obránci: Evan Bouchard, Darnell Nurse (oba Edmonton/NHL), Dylan DeMelo (Winnipeg/NHL), Sam Dickinson (San Jose/NHL), Denton Mateychuk (Columbus/NHL), Morgan Rielly (Toronto/NHL), Zach Whitecloud (Calgary/NHL), Parker Wotherspoon (Pittsburgh/NHL)

Útočníci: Dylan Holloway, Robert Thomas (oba St. Louis/NHL), Mark Scheifele, Gabriel Vilardi (oba Winnipeg/NHL), Mathew Barzal (New York Islanders/NHL), Connor Brown (New Jersey/NHL), Macklin Celebrini (San Jose/NHL), Dylan Cozens (Ottawa/NHL), Emmitt Finnie (Detroit/NHL), Fraser Minten (Boston/NHL), Ryan O’Reilly (Nashville/NHL), John Tavares (Toronto/NHL)

MS v hokeji 2026

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května.

Na přelomu dubna a května hraje národní tým dva turnaje Euro Hockey Tour. Českému hokeji se navíc dostalo medailového povzbuzení i z mistrovství světa hokejistů do 18 let. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Česko - Švédsko 3:4P. Osmnáctka přišla o dvougólový náskok, o bronz vyzve Lotyše

Zklamání čeští hokejisté po prohraném semifinále se Švédském.

Česká osmnáctka po rychle využité přesilovce Jakuba Vaněčka na začátku druhé třetiny semifinále hokejového mistrovství světa vedla nad Švédskem už 3:1. Seveřané však ve třetí části utkání vyrovnali a...

MS v hokeji do 18 let 2026: program, výsledky, jak si vedli Češi?

Čeští hokejisté do 18 let slaví trefu v zápase se Spojenými státy.

Mistrovství světa v ledním hokeji do 18 let 2026 zamířilo na Slovensko. Hrálo se v Bratislavě a Trenčíně. Turnaj proběhl od 22. dubna do 2. května a šlo o 28. ročník šampionátu této věkové kategorie....

Česko - Lotyšsko 4:1. Osmnáctka je bronzová! Medaili slaví po dvanácti letech

Čeští hokejisté do 18 let slaví bronzové medaile z mistrovství světa.

Čeští hokejisté do 18 let získali na světovém šampionátu bronzové medaile. V sobotu odpoledne otočili zápas proti Lotyšsku a zvítězili 4:1. Čeští dorostenci slaví první medaili z MS od roku 2014, kdy...

Posily z NHL na MS: Američané s mladými i Tkachukem, Kanada oznámila výběr hvězd

Americký hokejista Matthew Tkachuk slaví výhru nad Kanadou a zisk zlaté medaile...

V zámoří začínají prosakovat informace o hokejistech, kteří posílí národní týmy na nadcházejícím světovém šampionátu. Zvučné jméno očekávají Finové, dočkají se příletu hvězdného útočníka Aleksandera...

