Hokejisté Kanady nemají na šampionátu ve Švýcarsku zrovna pohodový start. Hned v prvním utkání vyzvou Švédsko. S českým výběrem se střetnou až na závěr skupiny B ve Fribourgu.
Program Kanady na MS v hokeji 2026
|Zápas
|VÝSLEDKY/ ČAS
|Švédsko – Kanada
|Pátek 15. května, 16.15
|Kanada – Itálie
|Sobota 16. května, 16.15
|Kanada – Dánsko
|Pondělí 18. května, 16.15
|Norsko – Kanada
|Čtvrtek 21. května, 16.15
|Kanada – Slovinsko
|Pátek 22. května, 16.15
|Kanada – Slovensko
|Neděle 24. května, 20.15
|ČESKO – Kanada
|Úterý 26. května, 20.15
Soupiska Kanady na MS v hokeji 2026
Kanada po olympijském nezdaru přijede do Švýcarska se silným týmem a jasným cílem. Dorazí i s útočníkem Macklinem Celebrinim, jednou z největších hvězd uplynulé základní části NHL a čtvrtým hráčem tabulky produktivity (45+70).
Stobodovou hranici poprvé v kariéře překonal i Mark Scheifele z Winnipegu. Na mistrovství si chce spravit chuť po týmově neúspěšné sezoně, stejnou motivaci má i John Tavares z Toronta.
|
MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?
Součástí nabitého útoku budou také Robert Thomas, Mathew Barzal a Ryan O’Reilly. Nechybí ani nejproduktivnější bek základní části zámořské soutěže Evan Bouchard z Edmontonu(21+74).
|JMÉNO
|KLUB
|Brankáři
|Jet Greaves
|Columbus Blue Jackets
|Cam Talbot
|Detroit Red Wings
|Jack Ivankovic
|University of Michigan (NCAA)
|Obránci
|Dylan DeMelo
|Winnipeg Jets
|Morgan Rielly
|Toronto Maple Leafs
|Denton Mateychuk
|Columbus Blue Jackets
|Evan Bouchard
|Edmonton Oilers
|Darnell Nurse
|Edmonton Oilers
|Parker Wotherspoon
|Pittsburgh Penguins
|Sam Dickinson
|San Jose Sharks
|Zach Whitecloud
|Calgary Flames
|Útočníci
|Mark Scheifele
|Winnipeg Jets
|Gabriel Vilardi
|Winnipeg Jets
|John Tavares
|Toronto Maple Leafs
|Dylan Holloway
|St. Louis Blues
|Robert Thomas
|St. Louis Blues
|Ryan O’Reilly
|Nashville Predators
|Macklin Celebrini
|San Jose Sharks
|Mathew Barzal
|New York Islanders
|Connor Brown
|New Jersey Devils
|Fraser Minten
|Boston Bruins
|Dylan Cozens
|Ottawa Senators
|Emmitt Finnie
|Detroit Red Wings
Historie účastí na MS v hokeji
Kanaďané se mistrovství světa účastní od samého začátku. Hned při prvním šampionátu roce 1920 v Antverpách (konalo se jako součást Letních olympijských her) suverénně zvítězili.
Kanada je na světových šampionátech nejúspěšnějším týmem:
- získala 28 zlatých medaili
- 16 stříbrných medailí
- 9 bronzových medailí
V letech 1920 až 1963 Kanadu v mezinárodních soutěžích reprezentoval vždy amatérský tým, často byl reprezentací pověřen některý z neprofesionálních klubů. Za národní tým také často nastupovali nadějní borci z univerzit.
Kanadská reprezentace bez amatérského statusu byla založena až v roce 1963 knězem Davidem Bauerem.
Kanadská motivace k účasti na mistrovství světa nebyla dlouhá léta valná. Nejlepší profesionální hokejisty z NHL přivedly do národního mužstva až Kanadské poháry (první 1976).
V posledních letech se však hvězdy z NHL na světových šampionátech pravidelně objevují.
Vzájemná bilance s Čechy na MS v hokeji
- Oba týmy se na světovém šampionátu potkaly sedmadvacetkrát. Češi vyhráli dvanáctkrát, Kanaďané patnáctkrát.
- První vzájemný zápas proběhl v roce 1993 na MS v Německu. Duel o bronz v Mnichově čeští hokejisté ovládli 5:1.
- Nejvyšší výhru zaznamenali Češi na MS 2004 na domácím šampionátu v Praze. Slavného soka porazili 6:2.
- Nejvyšší prohrou Česka s Kanadou na MS v hokeji je výsledek 1:6 ze semifinále šampionátu ve Finsku v roce 2022.
- V posledních letech se Čechům proti Kanadě nedaří. Neporazili ji od roku 2010 a na kontě mají devět proher za sebou.
|TURNAJ
|VÝSLEDEK
|MS 2024 (základní skupina)
|Kanada – ČESKO 4:3PP
|MS 2023 (základní skupina)
|Kanada – ČESKO 3:1
|MS 2022 (semifinále)
|Kanada – ČESKO 6:1
|MS 2019 (semifinále)
|Kanada – ČESKO 5:1
|MS 2017 (základní skupina)
|ČESKO – Kanada 1:4