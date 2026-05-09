Kanada na MS v hokeji 2026: program, výsledky, soupiska, bilance s Čechy

Autor:
  19:48
Fenomén, pojem, hokejová země číslo jedna. Kanadští hokejisté jsou nejlepší reprezentací světa a ačkoliv pro ně mistrovství světa nebývá vždy prioritou, úspěšnější tým v historii šampionátů nenajdete. Program a výsledky Kanady, historickou bilanci, vzájemné zápasy s českým národním mužstvem a další informace najdete v našem přehledu.

Macklin Celebrini radující se z úspěšné střely do české branky. (12. února 2026) | foto: AP

Hokejisté Kanady nemají na šampionátu ve Švýcarsku zrovna pohodový start. Hned v prvním utkání vyzvou Švédsko. S českým výběrem se střetnou až na závěr skupiny B ve Fribourgu.

Program Kanady na MS v hokeji 2026

ZápasVÝSLEDKY/ ČAS
Švédsko – KanadaPátek 15. května, 16.15
Kanada – ItálieSobota 16. května, 16.15
Kanada – DánskoPondělí 18. května, 16.15
Norsko – KanadaČtvrtek 21. května, 16.15
Kanada – SlovinskoPátek 22. května, 16.15
Kanada – SlovenskoNeděle 24. května, 20.15
ČESKO – KanadaÚterý 26. května, 20.15

Soupiska Kanady na MS v hokeji 2026

Kanada po olympijském nezdaru přijede do Švýcarska se silným týmem a jasným cílem. Dorazí i s útočníkem Macklinem Celebrinim, jednou z největších hvězd uplynulé základní části NHL a čtvrtým hráčem tabulky produktivity (45+70).

Stobodovou hranici poprvé v kariéře překonal i Mark Scheifele z Winnipegu. Na mistrovství si chce spravit chuť po týmově neúspěšné sezoně, stejnou motivaci má i John Tavares z Toronta.

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Součástí nabitého útoku budou také Robert Thomas, Mathew Barzal a Ryan O’Reilly. Nechybí ani nejproduktivnější bek základní části zámořské soutěže Evan Bouchard z Edmontonu(21+74).

KANADA
JMÉNOKLUB
Brankáři
Jet GreavesColumbus Blue Jackets
Cam TalbotDetroit Red Wings
Jack IvankovicUniversity of Michigan (NCAA)
Obránci
Dylan DeMeloWinnipeg Jets
Morgan RiellyToronto Maple Leafs
Denton MateychukColumbus Blue Jackets
Evan BouchardEdmonton Oilers
Darnell NurseEdmonton Oilers
Parker WotherspoonPittsburgh Penguins
Sam DickinsonSan Jose Sharks
Zach WhitecloudCalgary Flames
Útočníci
Mark ScheifeleWinnipeg Jets
Gabriel VilardiWinnipeg Jets
John TavaresToronto Maple Leafs
Dylan HollowaySt. Louis Blues
Robert ThomasSt. Louis Blues
Ryan O’ReillyNashville Predators
Macklin CelebriniSan Jose Sharks
Mathew BarzalNew York Islanders
Connor BrownNew Jersey Devils
Fraser MintenBoston Bruins
Dylan CozensOttawa Senators
Emmitt FinnieDetroit Red Wings

Historie účastí na MS v hokeji

Kanaďané se mistrovství světa účastní od samého začátku. Hned při prvním šampionátu roce 1920 v Antverpách (konalo se jako součást Letních olympijských her) suverénně zvítězili.

Kanada je na světových šampionátech nejúspěšnějším týmem:

  • získala 28 zlatých medaili
  • 16 stříbrných medailí
  • 9 bronzových medailí

V letech 1920 až 1963 Kanadu v mezinárodních soutěžích reprezentoval vždy amatérský tým, často byl reprezentací pověřen některý z neprofesionálních klubů. Za národní tým také často nastupovali nadějní borci z univerzit.

Kanadská reprezentace bez amatérského statusu byla založena až v roce 1963 knězem Davidem Bauerem.

Kanadská motivace k účasti na mistrovství světa nebyla dlouhá léta valná. Nejlepší profesionální hokejisty z NHL přivedly do národního mužstva až Kanadské poháry (první 1976).

V posledních letech se však hvězdy z NHL na světových šampionátech pravidelně objevují.

Vzájemná bilance s Čechy na MS v hokeji

  • Oba týmy se na světovém šampionátu potkaly sedmadvacetkrát. Češi vyhráli dvanáctkrát, Kanaďané patnáctkrát.
  • První vzájemný zápas proběhl v roce 1993 na MS v Německu. Duel o bronz v Mnichově čeští hokejisté ovládli 5:1.
  • Nejvyšší výhru zaznamenali Češi na MS 2004 na domácím šampionátu v Praze. Slavného soka porazili 6:2.
  • Nejvyšší prohrou Česka s Kanadou na MS v hokeji je výsledek 1:6 ze semifinále šampionátu ve Finsku v roce 2022.
  • V posledních letech se Čechům proti Kanadě nedaří. Neporazili ji od roku 2010 a na kontě mají devět proher za sebou.
POSLEDNÍCH 5 VZÁJEMNÝCH ZÁPASŮ NA MS
TURNAJVÝSLEDEK
MS 2024 (základní skupina)Kanada – ČESKO 4:3PP
MS 2023 (základní skupina)Kanada – ČESKO 3:1
MS 2022 (semifinále)Kanada – ČESKO 6:1
MS 2019 (semifinále)Kanada – ČESKO 5:1
MS 2017 (základní skupina)ČESKO – Kanada 1:4
MS v hokeji 2026

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května.

Na přelomu dubna a května hraje národní tým dva turnaje Euro Hockey Tour. Českému hokeji se navíc dostalo medailového povzbuzení i z mistrovství světa hokejistů do 18 let. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Výsledky

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Česko - Švédsko 3:4P. Osmnáctka přišla o dvougólový náskok, o bronz vyzve Lotyše

Zklamání čeští hokejisté po prohraném semifinále se Švédském.

Česká osmnáctka po rychle využité přesilovce Jakuba Vaněčka na začátku druhé třetiny semifinále hokejového mistrovství světa vedla nad Švédskem už 3:1. Seveřané však ve třetí části utkání vyrovnali a...

MS v hokeji do 18 let 2026: program, výsledky, jak si vedli Češi?

Čeští hokejisté do 18 let slaví trefu v zápase se Spojenými státy.

Mistrovství světa v ledním hokeji do 18 let 2026 zamířilo na Slovensko. Hrálo se v Bratislavě a Trenčíně. Turnaj proběhl od 22. dubna do 2. května a šlo o 28. ročník šampionátu této věkové kategorie....

Česko - Lotyšsko 4:1. Osmnáctka je bronzová! Medaili slaví po dvanácti letech

Čeští hokejisté do 18 let slaví bronzové medaile z mistrovství světa.

Čeští hokejisté do 18 let získali na světovém šampionátu bronzové medaile. V sobotu odpoledne otočili zápas proti Lotyšsku a zvítězili 4:1. Čeští dorostenci slaví první medaili z MS od roku 2014, kdy...

Posily z NHL na MS: Američané s mladými i Tkachukem, tým oznámila také Kanada

Americký hokejista Matthew Tkachuk slaví výhru nad Kanadou a zisk zlaté medaile...

V zámoří začínají prosakovat informace o hokejistech, kteří posílí národní týmy na nadcházejícím světovém šampionátu. Zvučné jméno očekávají Finové, dočkají se příletu hvězdného útočníka Aleksandera...

Česko - Finsko 2:3. Nevydařený úvod, pak marný boj v závěru o vyrovnání

Finský obránce Mikko Lehtonen s pukem před Adamem Klapkou

Čeští hokejisté podlehli ve druhém utkání na Švédských hrách v Ängelholmu Finsku 2:3 a nenavázali na úvodní čtvrteční výhru nad domácí reprezentací 3:1. Připsali si třetí porážku z posledních čtyř...

9. května 2026  11:45,  aktualizováno  18:41

Švédští rozhodčí? Nepřekvapují mě, zlobil se Tomášek. Fin mi stoupnul na hokejku

David Tomášek se raduje ze vstřeleného gólu.

Hrál povedený zápas, blýskl se dvěma body. V klíčové situaci ale útočník David Tomášek sehrál negativní roli. Vítězný gól Finů v sobotním utkáním Švédských her (2:3) sledoval český hokejista z...

9. května 2026  17:53

Trenérka MacLeodová v reprezentaci končí, Češky dovedla ke dvěma bronzům

Trenérka českého týmu Carla MacLeodová během zápasu se Spojenými státy.

Kanadská trenérka Carla MacLeodová po čtyřech letech končí na střídačce české hokejové reprezentace žen. Třiačtyřicetiletá bývalá vynikající obránkyně dovedla národní tým ke dvěma bronzovým medailím...

9. května 2026  13:44

Dobeš se radoval na ledě Buffala, Dostála naopak Vegas vyhnalo z brány

Kaiden Guhle (21) a Jakub Dobeš slaví vítězství Montrealu nad Buffalem.

Hokejisté Montrealu v pátek dobyli led Buffala jasně 5:1 a srovnali stav série na 1:1 na zápasy. Gólman kanadského celku Jakub Dobeš se na tom podílel 28 zákroky. Smolný večer naopak prožil Lukáš...

9. května 2026  7:20,  aktualizováno  7:59

Kanaďané berou na hokejový šampionát Celebriniho, Tavarese či O’Reillyho

Kanaďan Celebrini v souboji s Ondřejem Kašem.

V nominaci hokejistů Kanady na mistrovství světa ve Fribourgu a Curychu nechybí devatenáctiletý útočník Macklin Celebrini ze San Jose, který byl u zisku stříbra na únorových olympijských hrách v...

8. května 2026  22:13

Útokem na Hartovu trofej. Třemi uchazeči jsou McDavid, MacKinnon a Kučerov

Zleva Nikita Kučerov, Nathan MacKinnon a Connor McDavid

Hartovu trofej pro nejužitečnějšího hráče NHL získá jeden z trojice nejvíc bodujících hokejistů Connor McDavid, Nathan MacKinnon, nebo Nikita Kučerov. Všichni už prestižní cenu v minulosti získali,...

8. května 2026  20:04

Posily z NHL na MS: Američané s mladými i Tkachukem, tým oznámila také Kanada

Americký hokejista Matthew Tkachuk slaví výhru nad Kanadou a zisk zlaté medaile...

V zámoří začínají prosakovat informace o hokejistech, kteří posílí národní týmy na nadcházejícím světovém šampionátu. Zvučné jméno očekávají Finové, dočkají se příletu hvězdného útočníka Aleksandera...

8. května 2026  18:12

Kladno má čtvrtou posilu, po čtyřech letech se vrací z Litvínova útočník Hlava

Litvínov, 28. 10. 2025. Verva Litvínov - HC Olomouc, hokejová extraliga....

Hokejové Kladno představilo už čtvrtou posilu pro příští extraligovou sezonu. Staronovým Rytířem je Nicolas Hlava, jedenatřicetiletý útočník se vrací do desátého týmu letošní nejvyšší soutěže po...

8. května 2026  14:50

Bezradní soupeři, legendy na dosah. Co stojí za perfektní bilancí Caroliny?

Hokejisté Caroliny se radují z gólu ve třetím utkání série play off proti...

Zatím působí zcela suverénně. Neohroženě, nezastavitelně. „Zkrátka hrajeme náš hokej,“ pokývl hlavou kapitán Jordan Staal po vítězství 4:1 ve Philadelphii. Pro Carolinu už sedmém ze sedmi zápasů v...

8. května 2026  13:14

Jinde chytat nemůžeš! Jekel umlčel kritiky, i když při návratu funěl jako hobík

Povrly, 31. 1. 2026. Zimní stadion Jiřího Svobody, Povrly Outdoor Hockey Games....

„Nemůžeš chytat jinde než v Třebíči!“ slýchal uštěpačně. Hokejový brankář Pavel Jekel dokázal, že může. Znovu se pasoval na klíčovou postavu chomutovských Pirátů, k jeho návratu po zranění se všichni...

8. května 2026  10:56

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Rulík si pochvaloval obrannou práci. Zastal se i chybujícího Klapky: Příště si dá pozor

Radim Rulík na střídačce během utkání se Švýcarskem.

Jako první v sezoně Euro Hockey Tour dokázali čeští hokejisté porazit suverénní Švédy a díky výhře 3:1 v Ängelholmu si zajistili dva duely před koncem druhé místo v sérii. Kouč Radim Rulík si v...

8. května 2026

Jízda Caroliny pokračuje. Vladař čtyřikrát inkasoval a Philadelphia je blízko vyřazení

Jordan Staal, Andrej Svečnikov a Seth Jarvis z Carolina Hurricanes slaví gól.

Sedmý start v letošním play off NHL a sedmá výhra. Hokejisté Caroliny pokračují ve vítězné jízdě za stříbrným pohárem. Po hladkém postupu 4:0 nad Ottawou vedou ve druhém kole již 3:0 na zápasy proti...

8. května 2026  7:13,  aktualizováno  7:43

