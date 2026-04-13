Rulík oznámil tři omluvenky ze zámoří. Se Šlégrem vyhlíží konec základní části NHL

Z možné účasti na hokejovém mistrovství světa v květnu ve Švýcarsku se Radimu Rulíkovi omluvili útočníci David Kämpf (Washington), Ondřej Palát (New York Islanders) a Tomáš Nosek (Florida) a Radim Zohorna ze švédského Färjestadu. Reprezentační kouč o tom informoval na startu druhého týdne přípravy na šampionát v Karlových Varech.
Trenér Radim Rulík na kempu české hokejové reprezentace před mistrovstvím světa 2026. | foto: ČTK

David Kämpf a brankář Lukáš Dostál po osmifinálové výhře nad Dánskem.
„Zatím máme zprávy ohledně toho, kdo nepojede. Omluvili se David Kämpf, Ondřej Palát a Tomáš Nosek, z Evropy pak Radim Zohorna. Ohledně důvodů by však měli spíše odpovědět oni, abych já pak nebyl zase někde popotahovaný, že říkám něco špatně,“ uvedl Rulík.

Kämpf s Palátem, kteří slavili zlato z MS předloni v Praze, hráli za národní tým také na únorových olympijských hrách v Miláně. Noska vyřadilo zranění kolena, které si vyžádalo dlouhou rekonvalescenci, do sestavy Panthers se loňský vítěz Stanley Cupu vrátil až začátkem března.

Ohledně možných posil ze zámoří by realizační tým mohl brzy vědět víc, už v noci na pátek skončí základní část NHL.

„Teď akorát jsme si dělali s (generálním manažerem) Jirkou Šlégrem plán kontaktů, protože se blíží konec základní části. Hráči, kteří skončí a jejich farma zároveň nehraje play off, tak to jsou ti, které oslovíme. A během tohoto týdne bychom mohli mít odpověď,“ nastínil Rulík.

Rulíkova éra končí. Připomeňte si zlatou Prahu, zážitek s Kanadou a další momenty

Ujistil, že se nevzdává možnosti povolat i nějaké další: „Máme samozřejmě i hráče, co nastoupí bojů o Stanley Cup, zatím je nekontaktujeme, určitě o ně máme zájem, ale uvidíme, jak dopadnou jejich série. Necháváme je teď v klidu, aby se soustředili na hru svého klubu.“

„V Americe nehraje roli, kdo je první a kdo postoupil do vyřazovacích bojů na poslední chvíli. Chceme jim dát klid, když by ale vypadli, tak je samozřejmě oslovíme. O hráče, kteří budou hrát o Stanley Cup, zájem mít určitě budeme,“ dodal šedesátiletý kouč, pro něhož bude MS ve Švýcarsku poslední akcí na střídačce národního týmu, pak převezme Kladno.

13. dubna 2026  18:44

Rulík oznámil tři omluvenky ze zámoří. Se Šlégrem vyhlíží konec základní části NHL

Trenér Radim Rulík na kempu české hokejové reprezentace před mistrovstvím světa...

Z možné účasti na hokejovém mistrovství světa v květnu ve Švýcarsku se Radimu Rulíkovi omluvili útočníci David Kämpf (Washington), Ondřej Palát (New York Islanders) a Tomáš Nosek (Florida) a Radim...

13. dubna 2026  19:10

