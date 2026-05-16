Lituju dánskýho gólmana! Kořenáře mrzí gól. A příjezd Dostála? Je mi to jedno, říká

Padajících kapek si nešlo nevšimnout. Během každé odpovědi se snažil lapačkou setřít čelo, stejně se mu za pár okamžiků vyrojily další.
„V hale je pořádný vedro!“ zahlásil.
„Bylo to náročné. V první třetině jsem si říkal, že lituju dánskýho gólmana, jak měl hodně práce. Musel být úplně vyřízený!“ hodnotil ještě.
Jeho protivník Mads Sögaard čelil zkraje zápasu daleko více střelám, jen v úvodní dvacetiminutovce na něj letělo dvanáct střel, kdežto na Kořenáře jediná.
Česko - Dánsko 4:1. Klidný vstup do MS, trefili se Červenka, Blümel nebo Kubalík
„Navíc takové nahození z půlky. V první třetině jsem si hru Dánů ani moc neokusil. Ale kdyby byli šťastnější, mohli dát první gól a my bychom museli dotahovat. Pak by to tak jednoduché nebylo,“ uvědomoval si.
Debut na mistrovství světa zvládl. Až dvě a půl minuty před koncem mu sebral čisté konto při hře čtyři na šest útočník Mikkel Aagaard, který posílal puk už do odkryté branky.
S jeho pohotovým zakončením nemohl Kořenář nic dělat.
„Byla to škoda, protože chytal skvěle celý zápas. I před gólem se tam roztáhl, já jsem klepal na mantinel, jenže pak dali gól, takže to vypadalo, jako kdybych jim fandil,“ popisoval útočník Matěj Blümel, jenž sledoval jedinou dánskou branku ze střídačky.
Kořenář ale jinak zůstal v zápase precizní. Těžkou pozici ustál, ukázal, že i gólman z Evropy může platit za jistotu mezi třemi tyčemi.
Na takovou pozici si Češi zvykají po pěti letech. Na covidovém šampionátu v Rize spoléhal národní tým na trio Hrubec, Will, Kváča. Od té doby Vejmelka, Dostál, Vladař, někdy dokonce i víc z nich najednou.
Že nemáme hvězdy? Ať si každý říká, co chce. Kubalíka potěšil gól: Pomůže mi to
Teď by měl plnit roli jedničky jeden z dvojice Kořenář a Dominik Pavlát. A sparťan v první zkoušce obstál na výbornou.
„Byl jsem trošku nervózní. První zápas na mistrovství, asi by bylo trošku divný, kdybych nebyl. Snažím se ale ke každému zápasu přistupovat stejně, nepřipravovat se nijak speciálně nebo si tím mást hlavu. Ať už chytám v extralize, nebo tady, chci dělat to samé,“ popisoval Kořenář.
Nakonec si poradil s 19 dánskými ranami. Lapil pokusy českobudějovického Nicka Olesena nebo šikovného Joachima Blichfelda.
Se spoustou situací mu velmi pomohli spoluhráči, kteří ve většině případů vyháněli dánské střelce k mantinelům nebo modré čáře, odkud Kořenář sledoval puky s čistým výhledem.
Když na to ale přišlo, zůstal pozorný i v nebezpečnějších momentech.
„Výborný výkon. Ve druhé třetině nás podržel, předváděl skvělé zákroky,“ chválil českého brankáře trenér Radim Rulík.
Nejen on bude o víkendu vyčkávat, jak dopadne zdravotní prohlídka Lukáše Dostála v Anaheimu. Pokud jí projde a bude mít zájem, ve Fribourgu se rázem gólmanský rébus zcela změní.
Ale že by to s Kořenářem nějak cloumalo? „S prominutím je mi to jedno. My jsme tady teď s klukama ve třech a jestli někdo přijede, nebo nepřijede, neovlivníme,“ zakončil.