Mistrovství světa v hokeji 2026

Lituju dánskýho gólmana! Kořenáře mrzí gól. A příjezd Dostála? Je mi to jedno, říká

Jakub Hromada
  7:00
Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku - Dlouho moc práce neměl, na konci zápasu ale musel zůstávat pozorný. Dánský tlak při hře bez brankáře sílil, nakonec jeden puk za svá záda přece jen pustil. „Mrzí mě to, ale výhra je výhra. Jsem rád, že nám první zápas vyšel,“ hodnotil brankář Josef Kořenář s potem na čele vítězství českých hokejistů nad Dánskem 4:1.
Úspěšní debutanti na MS, český brankář Josef Kořenář si plácá s obráncem Markem Alscherem.

Úspěšní debutanti na MS, český brankář Josef Kořenář si plácá s obráncem Markem Alscherem. | foto: Reuters

Jakub Flek slaví s brankářem Josefem Kořenářem vítězství 4:1 nad Dánskem na...
Dánský útočník Mikkel Aagaard (29) v závěru překonal českého brankáře Josefa...
Dánský útočník Nick Olesen bourá do českého brankáře Josefa Kořenáře.
Brankář Josef Kořenář před úvodním zápasem MS 2026 s Dánskem.
Padajících kapek si nešlo nevšimnout. Během každé odpovědi se snažil lapačkou setřít čelo, stejně se mu za pár okamžiků vyrojily další.

„V hale je pořádný vedro!“ zahlásil.

„Bylo to náročné. V první třetině jsem si říkal, že lituju dánskýho gólmana, jak měl hodně práce. Musel být úplně vyřízený!“ hodnotil ještě.

Jeho protivník Mads Sögaard čelil zkraje zápasu daleko více střelám, jen v úvodní dvacetiminutovce na něj letělo dvanáct střel, kdežto na Kořenáře jediná.

Česko - Dánsko 4:1. Klidný vstup do MS, trefili se Červenka, Blümel nebo Kubalík

„Navíc takové nahození z půlky. V první třetině jsem si hru Dánů ani moc neokusil. Ale kdyby byli šťastnější, mohli dát první gól a my bychom museli dotahovat. Pak by to tak jednoduché nebylo,“ uvědomoval si.

Debut na mistrovství světa zvládl. Až dvě a půl minuty před koncem mu sebral čisté konto při hře čtyři na šest útočník Mikkel Aagaard, který posílal puk už do odkryté branky.

S jeho pohotovým zakončením nemohl Kořenář nic dělat.

Dánský útočník Mikkel Aagaard (29) v závěru překonal českého brankáře Josefa Kořenáře a připravil ho o nulu.

„Byla to škoda, protože chytal skvěle celý zápas. I před gólem se tam roztáhl, já jsem klepal na mantinel, jenže pak dali gól, takže to vypadalo, jako kdybych jim fandil,“ popisoval útočník Matěj Blümel, jenž sledoval jedinou dánskou branku ze střídačky.

Kořenář ale jinak zůstal v zápase precizní. Těžkou pozici ustál, ukázal, že i gólman z Evropy může platit za jistotu mezi třemi tyčemi.

Na takovou pozici si Češi zvykají po pěti letech. Na covidovém šampionátu v Rize spoléhal národní tým na trio Hrubec, Will, Kváča. Od té doby Vejmelka, Dostál, Vladař, někdy dokonce i víc z nich najednou.

Že nemáme hvězdy? Ať si každý říká, co chce. Kubalíka potěšil gól: Pomůže mi to

Teď by měl plnit roli jedničky jeden z dvojice Kořenář a Dominik Pavlát. A sparťan v první zkoušce obstál na výbornou.

„Byl jsem trošku nervózní. První zápas na mistrovství, asi by bylo trošku divný, kdybych nebyl. Snažím se ale ke každému zápasu přistupovat stejně, nepřipravovat se nijak speciálně nebo si tím mást hlavu. Ať už chytám v extralize, nebo tady, chci dělat to samé,“ popisoval Kořenář.

Nakonec si poradil s 19 dánskými ranami. Lapil pokusy českobudějovického Nicka Olesena nebo šikovného Joachima Blichfelda.

Se spoustou situací mu velmi pomohli spoluhráči, kteří ve většině případů vyháněli dánské střelce k mantinelům nebo modré čáře, odkud Kořenář sledoval puky s čistým výhledem.

Dánský útočník Nick Olesen bourá do českého brankáře Josefa Kořenáře.

Když na to ale přišlo, zůstal pozorný i v nebezpečnějších momentech.

„Výborný výkon. Ve druhé třetině nás podržel, předváděl skvělé zákroky,“ chválil českého brankáře trenér Radim Rulík.

Nejen on bude o víkendu vyčkávat, jak dopadne zdravotní prohlídka Lukáše Dostála v Anaheimu. Pokud jí projde a bude mít zájem, ve Fribourgu se rázem gólmanský rébus zcela změní.

Ale že by to s Kořenářem nějak cloumalo? „S prominutím je mi to jedno. My jsme tady teď s klukama ve třech a jestli někdo přijede, nebo nepřijede, neovlivníme,“ zakončil.

MS hokej 2026 Švýcarsko (Curych a Fribourg)

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

KVÍZ: Poznáte hokejové týmy a reprezentace pouze podle dresů?

Český tým se loučí s olympijskými hrami ve čtvrtfinále.

Po olympijských hrách se blíží další z velkých hokejových akcí v letošním roce – mistrovství světa. Jak moc se v dění na ledových plochách orientujete? Otestujte si náš kvíz, zda poznáte kluby a...

MS v hokeji 2026: Program, tabulky skupin, kdy hrají Češi?

Český útočník Jiří Černoch dotírá na dánského forvarda Phillipa Schultze (72).

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém MS v...

PŘEHLEDNĚ: Rulíkův poslední výběr. Poznejte hokejisty, kteří vyrážejí na MS

Tomáš Cibulka, Michael Špaček a Daniel Voženílek slaví gól do rakouské brány.

Na poslední reprezentační akci zvolil s kolegy mladý, ale věří, že i semknutý tým. Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík zveřejnil nominaci na mistrovství světa ve Švýcarsku. Kdo oblékne dres...

Na mistrovství světa bez Klapky i gólmanů z NHL. Rulík bere do Švýcarska i Blümela

Trenér národního týmu Radim Rulík.

Trenér české hokejové reprezentace Radim Rulík nominoval na blížící se mistrovství světa ve Švýcarsku. K týmu se připojují forvardi Roman Červenka, Lukáš Sedlák a Matěj Blümel, naopak brankáři ze...

Česko - Dánsko 4:1. Klidný vstup do MS, trefili se Červenka, Blümel nebo Kubalík

Skvělý odhad a český útočník Roman Červenka hravě v utkání proti Dánsku na...

Čeští hokejisté v pátek porazili Dánsko 4:1 a do mistrovství světa vstoupili jednoznačně. K vítězství pomohl ve svém prvním utkání na velkém turnaji brankář Josef Kořenář. Vítězný gól nakonec patří...

Že nemáme hvězdy? Ať si každý říká, co chce. Kubalíka potěšil gól: Pomůže mi to

Dominik Kubalík (druhý zprava) slaví se spoluhráči úvodní gól utkání proti...

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Přesně takový start potřeboval. Nejen vítězný, ale také gólový. „Chtěl jsem pálit na zadní tyč, hlavně co nejrychleji,“ popisoval Dominik Kubalík svou trefu z úvodního vystoupení na letošním světovém...

15. května 2026  23:55

MS v hokeji v TV: kde sledovat šampionát ve Švýcarsku

Michał Kovařčík ujíždí s pukem před finským útočníkem Eemilem Erholtzem.

K mistrovství světa v hokeji tradičně patří velká dávka televizních přenosů i zasvěcených diskusí fanoušků. Světový šampionát ve Švýcarsku odstartuje v pátek 15. května a skončí v neděli 31. května....

15. května 2026,  aktualizováno  23:22

Obhájci zlata z USA podlehli na MS domácím Švýcarům. Finové zdolali Němce

Švýcarští hokejisté slaví druhý gól v zápase s USA.

Před pár měsíci opanovali olympijské hry, úvod letošního mistrovství světa ale americkým hokejistům nevyšel. Spojené státy nestačily na domácí Švýcarsko, se kterým ve skupině A padly 1:3. První zápas...

15. května 2026  18:14,  aktualizováno  23:04

MS v hokeji 2026 ONLINE: Češi slaví první výhru na turnaji, nastoupí i v sobotu

Sledujeme online
Úspěšní debutanti na MS, český brankář Josef Kořenář si plácá s obráncem Markem...

Hokejové mistrovství světa 2026 se koná ve Švýcarsku. Češi hrají ve skupině B, kterou hostí Fribourg. Další osmička týmů bojuje o postup v Curychu, kde se uskuteční také závěrečná klání o medaile....

15. května 2026  22:59

USA na MS v hokeji 2026: program, výsledky, soupiska, bilance s Čechy

Tommy Novak z USA zakončuje na švýcarského gólmana Genoniho.

Obhájci loňského titulu a tradiční kandidát na medaili. Hokejisté USA odehrají mistrovství světa ve Švýcarsku s mladým týmem. Největší hvězdou amerického výběru bude Matthew Tkachuk z Floridy....

10. května 2026  22:43,  aktualizováno  15. 5. 22:51

Švýcarsko na MS v hokeji 2026: program, výsledky, soupiska, bilance s Čechy

Švýcarsko slaví výhru na úvod MS. Domácí tým porazil USA.

Na posledních dvou šampionátech si zahráli finále, v obou případech však skončili druzí. Na letošním mistrovství světa budou hrát v domácím prostředí. Dočkají se premiérového zlata? Program a...

15. května 2026  22:48

Česko na MS v hokeji 2026: Program, výsledky, soupiska, bilance se soupeři

Radost českých hokejistů po gólu Romana Červenky na 3:0 ve třetí třetině utkání...

Čeští hokejisté vstupují do mistrovství světa ve Švýcarsku tradičně s medailovými ambicemi. Loučí se trenér Radim Rulík, který tým dovedl před dvěma lety ke zlatu v Praze. Program a výsledky českých...

15. května 2026  22:44

MS v hokeji 2026: Program, tabulky skupin, kdy hrají Češi?

Český útočník Jiří Černoch dotírá na dánského forvarda Phillipa Schultze (72).

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém MS v...

15. května 2026  22:43

Tabulky MS v hokeji 2026: pořadí skupin A a B

Dánský brankář Mads Sögaard zasahuje před českým útočníkem Lukášem Sedlákem...

Úvodní bitvy hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku jsou za námi. Jak vypadají tabulky základních skupin A a B?

15. května 2026  22:43

Oznámkujte české hokejisty za výkon proti Dánsku ve skupině na MS

Zleva Markus Lauridsen (Dánsko) bojuje o puk s Jakubem Flekem.

Oznámkujte české hokejisty za výkon v úvodním zápase na MS 2026 proti Dánsku. Dávejte reprezentantům známky jako ve škole, nejlepším jedničky.

15. května 2026  22:39

