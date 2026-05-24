Mistrovství světa v hokeji 2026

Zase skvělý Kořenář: Zatím nejtěžší zápas. A rána na klíční kost? Snad nic vážného

Jakub Hromada
  8:30
Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku - Jedna z hlavních otázek před mistrovstvím světa zněla: Jak moc bude českým hokejistům chybět brankář z NHL? Posuňme se o pár dní vpřed, teď si na ni vzpomene jen málokdo. Josef Kořenář se stává oporou týmu, v sobotu vychytal vítězství nad Slovenskem 3:2. „Asi nejtěžší zápas z těch tří, co jsem zatím chytal,“ uznal.
Český gólman Josef Kořenář v utkání se Slovenskem.

Český gólman Josef Kořenář v utkání se Slovenskem. | foto: ČTK

Roman Červenka a Lukáš Sedlák se radují z gólu v utkání proti Slovensku na MS...
Česká oslava vítězství nad Slovenskem na MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku.
Češi se radují z výhry nad Slovenskem na MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku.
Slovenští hokejisté po prohře s Českem na MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku.
62 fotografií

Zatím platí: Když nastoupí Kořenář, Češi vyhrávají.

Třetí úspěch ho tuze těšil. Naprosto logicky, šlo o mimořádně důležité utkání, i jeho zásluhou se národní tým výrazně přiblížil postupu do čtvrtfinále, který nakonec stvrdila překvapivá výhra Norů nad Švédy.

Ztratili jsme nohy, řekl Rulík. A co zlepšit? Neodevzdávat puky, od dvou lajn čeká víc

Navíc má ve svých rukách i umístění na prvních dvou místech ve skupině B, díky čemuž by se vyhnul stěhování do Curychu na první kolo play off.

Kořenář čelil třiceti střelám, inkasoval dvakrát, v obou případech ve druhé třetině, avšak úspěšné pokusy Hrivíka a Chromiaka na jeho vrub nejdou. I proto mohl být spokojený.

„Ale říkal jsem to už minule. I kdybychom třikrát prohráli, do čtvrtého zápasu půjdu stejně, jako kdybychom všechno vyhráli. U mě to nerozhoduje,“ říkal po třetím vítězství.

Slovenský kapitán Marek Hrivík se tlačí do zakončení před Josefem Kořenářem.

Fanouškům muselo zatrnout, když jste ve druhé třetině zůstal po jednom ze zákroků chvíli ležet.
Jo, dostal jsem na klíční kost, do krku. Trošku mě to bolí. Koukneme se na to s doktorem, ale doufám, že nepůjde o nic vážného.

Do toho jste se musel párkrát vyhýbat šarvátkám před vaším brankovištěm.
Snažím se hlavně chránit sám sebe, zatnout se, kdyby na mě někdo spadl, abych si něco neudělal. Není moje práce se s někým tlačit.

Snažili se vás osobně Slováci rozhodit?
Nene, nic nepadlo, žádná slova. Trochu mě to překvapilo.

V poli to jiskřilo mezi hráči o dost více.
Snažili se nám dostat pod kůži. Párkrát se to vyhrotilo, myslím, že to byla možná trochu jejich taktika. My jsme si ale řekli, že vůbec do takovýhle situací nepůjdeme a snažili jsme si držet chladnou hlavu. Kristián Pospíšil se nechal vyloučit a my jsme v přesilovce dali gól na 2:1. Řekli jsme si na poradě, ať nejsme agresivní. A za mě to byl jasný faul.

Bratři dráždili Čechy, emoce neuhlídali. Slovákům vadili sudí i rozhodující trefa

Cílili jste na něj?
Nesnažili jsme se nikoho rozhodit. Spíš oni nás. My se drželi našeho plánu. Jasně, když do vás někdo jde, nenecháte si to líbil, ale myslím, že jsme měli chladnější hlavy. Tím jsme si došli pro vítězství.

Díky spornému gólu Červenky ze třetí třetiny.
Nechci říct, že jsem věděl, že bude platit. Ale tušil jsem, že ano. Červus roztáhl nohy, vypadalo to, že dá patičku. Ovšem jen šikovně nastavil nohy a trefilo ho to. Štěstí pro nás.

Vítězný gól? Podle mě správně posouzený, říkal Červenka. Uznal, že Češi měli i štěstí

Trochu smůlu jste naopak měli při druhém inkasovaném gólu, Chromiak puk za vaše záda procpal až na několikátý pokus.
Čtyři dorážky už jsou hodně. I za cenu faulu to tam někdo musí umlátit. Mně tím trochu naskočila procenta, ale gól je gól a nemělo by se to stávat. Určitě si k tomu na poradě něco řekneme.

Těžil jste z toho, že spoustu hráčů znáte z extraligy?
To si spíš nemyslím. Oni mě taky znají, je to taková výhoda i nevýhoda na obě strany. Dostali jsme dva góly z dorážek, první smolný, druhý snad na čtyřikrát. Aspoň jeden z nich jsme nemuseli dostat, ale hlavně, že jsme jich dali více než oni.

Ustáli jste i poslední dvě minuty, kdy hráli Slováci bez brankáře.
Podle mě jsem neměl ani jeden zákrok, aspoň myslím. Všechno jsme zblokovali, za to klukům děkuju.

Český brankář Josef Kořenář na MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku.

Stihl jste si atmosféru i užít?
Jo! Výborný zápas, díky fanouškům, kteří přijeli, to bylo úžasné. Taky vyhrocené, ale myslím, že s respektem, že se nedělo nic vážného. Máte trošku v hlavě, že to jsou naši sousedi.

Šlo o nejhezčí zápas ve vaší kariéře?
Asi jo. Nebo jeden z těch nejlepších, všechny ty tři nejlepší proběhly v posledním týdnu. Jsem rád, že nám to docela jde. Vítězství je vždycky super.

Muselo se vám ulevit, vypadáte poměrně vyčerpaně.
Venku panovalo extrémní vedro, na zimáku to bylo taky znát, celý zápas. Přišlo hodně lidí, ale zvládli jsme to.

Podobné podmínky už jste zažil?
Jo, v O2 areně je to taky takové. Jen tady ještě stojím dvacet minut na rozhovorech!

MS hokej 2026 Švýcarsko (Curych a Fribourg)

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

MS v hokeji 2026: Program, tabulky skupin, kdy hrají Češi?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

Před 30 lety se Češi stali poprvé mistry světa. Jak dnes vypadají hrdinové z Vídně?

Hokejoví mistři světa z roku 1996

V pátek začalo ve Švýcarsku mistrovství světa v hokeji a česká reprezentace znovu vyráží bojovat o medaile. Pokud by národní tým zvítězil, získal by už osmý titul pro samostatnou republiku. Navíc by...

Česko - Švédsko 4:3. Divoký duel a velká výhra, hokejisté zapomněli na trapas

Češi slaví trefu proti Švédsku.

Čeští hokejisté napravili sobotní nečekaný neúspěch se Slovinskem a v pondělí večer zvítězili po dramatickém průběhu nad Švédskem 4:3. V tabulce skupiny B mistrovství světa mají po třech zápasech...

Tabulky MS v hokeji 2026: pořadí skupin A a B

Dánský brankář Mads Sögaard zasahuje před českým útočníkem Lukášem Sedlákem...

Bitvy v základních skupinách hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku vrcholí. Jak vypadají tabulky základních skupin A a B?

Česko - Slovensko 3:2. Provokace i skvělé akce, ostré derby rozhodl bruslí Červenka

Roman Červenka dává gól proti Slovensku po odrazu od brusle.

Kdo očekával vypjatou bitvu, nemýlil se. V tomhle derby dvou někdejších federálních partnerů šlo o hodně. O důležité body v cestě za postupem do čtvrtfinále mistrovství světa. A čeští hokejisté v...

Dobeš tlaku neodolal, v sérii je srovnáno. Carolina porazila Montreal v prodloužení

Zklamaný gólman Montrealu Jakub Dobeš.

Hokejisté Caroliny porazili v play off NHL doma Montreal 3:2 v prodloužení a vyrovnali stav finále Východní konference na 1:1. Brankář Jakub Dobeš inkasoval třikrát z 26 střel, jeho spoluhráči...

24. května 2026  8:51

Zase skvělý Kořenář: Zatím nejtěžší zápas. A rána na klíční kost? Snad nic vážného

Český gólman Josef Kořenář v utkání se Slovenskem.

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Jedna z hlavních otázek před mistrovstvím světa zněla: Jak moc bude českým hokejistům chybět brankář z NHL? Posuňme se o pár dní vpřed, teď si na ni vzpomene jen málokdo. Josef Kořenář se stává...

24. května 2026  8:30

MS v hokeji v TV: kde sledovat šampionát ve Švýcarsku

Michał Kovařčík ujíždí s pukem před finským útočníkem Eemilem Erholtzem.

K mistrovství světa v hokeji tradičně patří velká dávka televizních přenosů i zasvěcených diskusí fanoušků. Světový šampionát ve Švýcarsku odstartoval v pátek 15. května a skončí v neděli 31. května....

24. května 2026  7:53

Ztratili jsme nohy, řekl Rulík. A co zlepšit? Neodevzdávat puky, od dvou lajn čeká víc

Trenér Radim Rulík reaguje během zápasu se Slovenskem.

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku V závěru na střídačce za českými hokejisty trnul. Zvlášť ve chvílích, kdy puk za stavu 3:2 několikrát minul prázdnou branku soupeře. „Tohle musíme proměňovat,“ pronesl Radim Rulík. Národní tým zapsal...

24. května 2026

Postupová matematika na MS v hokeji 2026: Češi mají jisté čtvrtfinále, co ostatní týmy?

Čeští hokejisté se radují z gólu obránce Marka Alschera (vlevo).

Základní skupiny hokejového mistrovství světa se chýlí ke konci, českému týmu zbývají ve Fribourgu dva zápasy. Na koho může 28. května narazit ve čtvrtfinále, které mu zajistila nečekaná porážka...

24. května 2026

Švédové nemají postup ve svých rukou, překvapivě podlehli Norsku

Norský útočník Noah Steen slaví se spoluhráči svůj druhý gól proti Švédsku.

Čeští hokejisté postoupili na mistrovství světa ve Švýcarsku do čtvrtfinále. Jistotu jim dala překvapivá výhra Norska nad Švédskem 3:2, zejména díky dvěma gólům v oslabení. Obhájci bronzu se na závěr...

23. května 2026  15:29,  aktualizováno  23:43

Dva hattricky ve dvou duelech. Lotyšsko zdolalo giganta, důležitá výhra Německa

Lotyšský útočník Daniss Smirnovs bouřlivě slaví svůj gól do sítě Američanů,...

Ve skupině A na hokejovém mistrovství světa se schyluje k zásadním bojům o postup do čtvrtfinále. Ten si komplikují hráči Spojených států, kteří padli s Lotyši 2:4. Domácí Švýcaři zůstávají na...

23. května 2026  16:21,  aktualizováno  23:23

Pavouk MS v hokeji 2026: program play off a možní soupeři Česka ve čtvrtfinále

ÚMORNÁ DŘINA. Znavení čeští hokejisté hromadně slaví vítězství nad Itálií,...

Zápasy v základních skupinách na hokejovém mistrovství světa ve Švýcarsku jsou v rozhodující fázi. Česká reprezentace si už zajistila postup do čtvrtfinále. Na koho by v něm mohla narazit?

23. května 2026  23:12

Německo na MS v hokeji 2026: program, výsledky, soupiska, bilance s Čechy

Německá reprezentace se raduje z gólu do sítě Finska.

Když mají den, umí zatopit i elitním týmům. Na mistrovství světa ve Švýcarsku sice hokejisté Německa nepatří mezi medailové adepty, o čtvrtfinálovou účast však jistě zabojují. Jejich program,...

23. května 2026  22:52

Švédsko na MS v hokeji 2026: program, výsledky, soupiska, bilance s Čechy

Jacob Larsson se raduje z gólu proti Kanadě.

Švédští hokejisté budou na mistrovství světa ve Švýcarsku obhajovat bronzové medaile z domácího šampionátu. Jejich program, výsledky, historickou bilanci, vzájemné zápasy s českým národním týmem i...

23. května 2026  22:48

MS v hokeji 2026: Program, tabulky skupin, kdy hrají Češi?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

23. května 2026  22:45

Bratři dráždili Čechy, emoce neuhlídali. Slovákům vadili sudí i rozhodující trefa

Martin Pospíšil ze Slovenska v bitce s Jaroslavem Chmelařem.

Od našich zpravodajů ve Švýcarsku Nepřekvapili. Předvedli, co se očekávalo. Byli nebezpeční, ale také dotěrní, v utkání s českými hokejisty na mistrovství světa se nejvíce starali o vytváření emocí. Pro slovenské bratry Martina a...

23. května 2026  21:14

