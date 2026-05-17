Tím, kdo jednoznačně vystupuje proti účasti ruských sportovců v prestižních světových soutěžích a šampionátech, je například brankář a olympijský vítěz z Nagana 1998 Dominik Hašek.
„Pokud stavíme lidské životy nejvýš, tak nesmíme připustit, aby Rusové na podobných akcích hráli. Dělali by válce reklamu a kvůli té soutěži by pak bylo zabito a zmrzačeno více lidí,“ má jasno pardubický rodák.
Naopak dalšímu bývalému excelentnímu hokejistovi, útočníkovi Jiřímu Holíkovi, ruský výběr na šampionátu chybí. Proto by byl okamžitě pro zrušení zákazu.
„Ano, mně tam Rusové scházejí. Konkrétně sovětský styl, který se v minulosti postaral o pozvednutí celého světového hokeje,“ argumentuje rodák z Havlíčkova Brodu, který své nejlepší roky prožil v Jihlavě.
Všechny země demokratického světa a všechny soutěže včetně Mezinárodního olympijského výboru se na ruské sportovce kompletně vykašlaly. ... Nedali jim jediný důvod, proč válku odsoudit.