Mistrovství světa v hokeji 2026

To uznají. Aha, tak nic! Černochův kuriózní duel: Věděl jsem, že sudí nemá pravdu

Vojtěch Tůma
  0:25
Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku - Má za sebou bláznivé utkání. Na události, v nichž si střihl hlavní roli, vskutku výživné. Jednu branku rozhodčí Jiřímu Černochovi odvolali, druhou naopak uznali. „Já si myslel, že to bude přesně obráceně,“ pousmál se český hokejista po vítězství 4:3 nad Švédskem.
Jiří Černoch se zlobí na rozhodčí po neuznaném gólu v utkání proti Švédsku.

Jiří Černoch se zlobí na rozhodčí po neuznaném gólu v utkání proti Švédsku. | foto: ČTK

Ve Fribourgu se odehrálo zřejmě nejdivočejší, nejdramatičtější klání dosavadního průběhu letošního světového šampionátu. „Takové zápasy jsou za odměnu,“ pochvaloval si centr čtvrté formace národního týmu.

Z ledu mohl odcházet jako dvougólový střelec. Nebo také s nulou v kolonce přesných zásahů. Nakonec se při důležitém triumfu národního mužstva musel spokojit s bilancí 1+0.

Česko - Švédsko 4:3. Divoký duel a velká výhra, hokejisté zapomněli na trapas

Ale že by mu to snad vadilo? Ani v nejmenším!

Postaral se o trefu, která byla nakonec vítězná. Na startu prostředního dějství se jako poslední dotkl kotouče předtím, než si ho Švédové sami dotlačili za brankovou čáru.

Jak jste situaci viděl?
Čekal, jsem že ho neuznají. Bery (Ondřej Beránek) se šel radovat, tak jsem to zkusil taky. A vyšlo to. Jsem rád, že mi aspoň jeden gól zůstal, když to předtím neklaplo.

Také moment z deváté minuty si rozeberme. Sudí vaši branku odvolali proto, že Magnus Hellberg měl puk pod kontrolou. Opakované záběry na kostce ale říkaly něco jiného...
Tady jsem si zrovna myslel, že gól platit bude, že se rozhodčí půjdou podívat na video a potvrdí ho. Přišlo mi, že dorážka proběhla s hvizdem. Takové góly by platit měly, ale rozhodčí byl nekompromisní.

Co jste na něj po neuznané trefě křičel?
Ani nevím. Jen jsem řval, že je to gól, on mi odpovídal, že brankář měl puk pod kontrolou. Já věděl, že to není pravda. Ale vzápětí jsme dali další góly. Asi to tak mělo být.

Bylo důležité, že jste se vzápětí prosadili znovu?
Ohromně. Už první trefa nám hrozně pomohla, pak přišly další dvě. Bylo důležité, že nás verdikt rozhodčích nepoložil.

Není běžné, aby se jeden hráč ocitl u dvou kuriózních chvilek v jediném utkání.
To teda! Prožíval jsem spoustu emocí. Nejdůležitější je, že jsme vyhráli. Dřete celou sezonu, abyste si takové zápasy mohli zahrát. Před skvělou kulisou, na tak velkém turnaji, proti skvělým hokejistům. Celé jsme to korunovali výborným výkonem.

Ekman-Laršon? zarážejí se diváci. U Švédů běžné, říká Záruba. Souhlasí i expertka

V emotivním úvodu jste se několikrát museli krotit.
Už před turnajem jsme si řekli, že si na to musíme dávat pozor. Začne jeden, přidají se všichni. I trenéři se snaží na rozhodčí nereagovat, beztak si nepomůžete. Občas to není snadné. V extralize občas uletím víc, tady si nic nedovolím. Radši odjedu stranou, nemá to cenu.

Po trestu do konce utkání vám chyběl Jan Ščotka. Podpořili jste ho?
Pro něj ohromně smolný moment. Měl dvě tři střídání, já s ním byl na ledě, hrál výborně. Je to zkušený hokejista, oklepe se z toho. Určitě nám na turnaji ještě pomůže.

Ocenili jste v kabině, jak se postavil za tým?
Určitě. Já nevím, asi nebudu rozebírat, jestli šlo o faul na pětiminutové vyloučení. Nebyl tam úmysl, nechtěl nikoho zranit, Švéd (Albert Johansson) se zrovna předklonil.

Po zaváhání se Slovinskem jste potřebovali vzpruhu, že?
Extrémně. Chtěli jsme se vrátit na vítěznou vlnu, prohra pro nás byla strašně těžká. Každá je, ale tahle obzvlášť. O to víc si výsledku proti Švédsku vážíme.

Pro vás osobně šlo o jeden z nejemotivnějších duelů v reprezentaci?
Ještě výš řadím bronz z mistrovství světa v Tampere před čtyřmi lety, ale tenhle si budu také pamatovat. Cítil jsem se dobře, někdy to tak je, že se vám proti silnějším soupeřům hraje lépe.

Soupeř třikrát udeřil v přesilovce, na turnaji jste v oslabení inkasovali už pětkrát. Proč se vám v nich nedaří?
Nemyslím si, že je hrajeme úplně špatně. Spíš pokaždé uděláme nějakou malinkou chybičku, tak kvalitní tým jako Švédové je dokáže potrestat. Určitě si všechno důkladně rozebereme, musíme to zlepšit.

MS hokej 2026 Švýcarsko (Curych a Fribourg)

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

