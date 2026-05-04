Zraněný Chmelař vypadává z reprezentace, Rulíka ale přesvědčil. Šanci dostal Reichel

Útočník německého Mannheimu se k výběru připojí během úterý, následně s ním odletí do Ängelholmu, kde národní tým ve čtvrtek rozehraje Beijer Hockey Games.
„Je součástí širšího kádru reprezentace a vloni mu účast na šampionátu jen těsně unikla. Dostane proto šanci poprat se o ni i letos“, hlásí Rulík.
Do Švédska neodcestuje zmíněný Chmelař, jenž nedohrál poslední duel na Fortuna Hockey Games v Českých Budějovicích proti Švýcarsku.
Rulík ihned po utkání neměl informace o jeho zdravotním stavu, ten mu nakonec pokračovat v přípravě na mistrovství světa nedovolí.
Zoufat ale nemusí, podle Rulíkových slov naději na šampionát neztratil, naopak jeho šance vypadají velmi slibně.
„Celkově jsme byli s jeho výkony spokojeni a přesvědčil nás o svých kvalitách. Dostane prostor na doléčení, aby byl stoprocentně zdravý pro mistrovství světa,“ vysvětluje Rulík.
Chmelař odehrál v českém dresu doposud jen tři zápasy, všechny na turnaji v Českých Budějovicích. Zaujal ve formaci s Adamem Klapkou a Matyášem Melovským, vstřelil jeden gól a na jeden další nahrál.