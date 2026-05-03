První gól za Česko, ale i nedorazy v obraně. Chmelař: Musíme být u sebe a dávat pozor

Jeho nejvýraznější moment nastal ve 35. minutě, když srovnal stav utkání na 1:1. Forvard New York Rangers si obhodil švédského beka a zavěsil pod horní víko soupeřovy brány.
S centrem Matyášem Melovským a druhým křídlem Adamem Klapkou soupeře trápili. Právě Klapka se s Chmelařem dostával i do dalších šancí, na Seveřany nasazení třetí formace platilo.
„Byla to jedna z nejlepších formací ofenzivně, co byla na naší straně,“ ocenil trenér Radim Rulík.
Česko - Švédsko 2:4, národní tým padl s dosud neporaženým týmem
Avšak k obranné činnosti zmíněné trojice měl také výtky, kromě dvou vstřelených branek se totiž nachomýtla i u dvou inkasovaných.
„Určitě jsme nějaké chyby udělali, druhý gól bych rád odvrátil. Dvě trefy jsme díky naší hře dali, v tom musíme pokračovat, ale nesmíme je dostávat. V obranném pásmu musíme být trochu víc u sebe a dávat pozor,“ uznal Chmelař.
Sám se připletl k jedné z inkasovaných branek, když jeho vyhození puku skončilo na zakázaném uvolnění.
„Nechtěl jsem to takhle. Dal jsem do toho moc velkou sílu, chtěl jsem to vyhodit z pásma. Musím vědět, kam můj hráč jde. Podíval jsem se na špatnou stranu. Takovou chybu musím odstranit, dávat větší pozor,“ reagoval rodák z Nového Města nad Metují.
Ten ukázal i jinou ze svých předností, díky které se v této sezoně začal prosazovat i v NHL. Důraz.
Necelou půlminutu před koncem totiž po jeho spolupráci s Melovským zakončoval Klapka, jenž dotlačil puk do švédské branky a snížil na konečných 2:4. A posléze se strhla rozmíška.
„Jakmile někdo sáhne na mého spoluhráče, tak vidím černě a nelíbí se mi to. Chci, aby všichni věděli, že jakmile s tím začnou, já se toho bát určitě nebudu a půjdu do nich víc než oni do nás. To soupeř musí vědět, když začne dělat potyčky před bránou,“ hlásil dvaadvacetiletý forvard.
O účast na nadcházejícím mistrovství světa usiluje na pro něj nezvyklých evropských rozměrech kluziště, přístupem však trenérskému štábu hlavu zamotává.
„Největší rozdíl je velké hřiště, na něm jsem dlouho nehrál. Všichni tady bojují o místo, hrají nejlépe, jak umí. Intenzita zápasů je vysoká,“ shrnul Chmelař.
Dostane se nakonec i na turnaj do Švýcarska? Napoví následující dny.