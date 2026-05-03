První gól za Česko, ale i nedorazy v obraně. Chmelař: Musíme být u sebe a dávat pozor

Autor:
  8:00
Společně s dalšími členy útoku byli v utkání proti Švédsku cítit, nachomýtli se celkově ke čtyřem gólům. I přes mírné výpadky v české defenzivě ho ale mohla těšit alespoň premiérová trefa v reprezentačním dresu. „Budu si ji pamatovat. Ale byl bych radši, kdybychom vyhráli a já ji nedal,“ pronesl hokejový útočník Jaroslav Chmelař po porážce 2:4.
Jaroslav Chmelař (vpravo) se raduje z gólu s Adamem Klapkou proti Švédsku.

Jaroslav Chmelař (vpravo) se raduje z gólu s Adamem Klapkou proti Švédsku. | foto: ČTK

Jaroslav Chmelař v utkání proti Švédsku.
Zklamaní čeští hokejisté po domácí porážce od Švédů
Zklamaní čeští hokejisté po domácí porážce od Švédů
Švédští hokejisté se radují z gólu Vigga Björcka v utkání proti Česku.
17 fotografií

Jeho nejvýraznější moment nastal ve 35. minutě, když srovnal stav utkání na 1:1. Forvard New York Rangers si obhodil švédského beka a zavěsil pod horní víko soupeřovy brány.

S centrem Matyášem Melovským a druhým křídlem Adamem Klapkou soupeře trápili. Právě Klapka se s Chmelařem dostával i do dalších šancí, na Seveřany nasazení třetí formace platilo.

„Byla to jedna z nejlepších formací ofenzivně, co byla na naší straně,“ ocenil trenér Radim Rulík.

Česko - Švédsko 2:4, národní tým padl s dosud neporaženým týmem

Avšak k obranné činnosti zmíněné trojice měl také výtky, kromě dvou vstřelených branek se totiž nachomýtla i u dvou inkasovaných.

„Určitě jsme nějaké chyby udělali, druhý gól bych rád odvrátil. Dvě trefy jsme díky naší hře dali, v tom musíme pokračovat, ale nesmíme je dostávat. V obranném pásmu musíme být trochu víc u sebe a dávat pozor,“ uznal Chmelař.

Sám se připletl k jedné z inkasovaných branek, když jeho vyhození puku skončilo na zakázaném uvolnění.

Přijede Pastrňák na MS? Dáme si týden čas, řekl Šlégr. Jak jsou na tom další hráči?

„Nechtěl jsem to takhle. Dal jsem do toho moc velkou sílu, chtěl jsem to vyhodit z pásma. Musím vědět, kam můj hráč jde. Podíval jsem se na špatnou stranu. Takovou chybu musím odstranit, dávat větší pozor,“ reagoval rodák z Nového Města nad Metují.

Ten ukázal i jinou ze svých předností, díky které se v této sezoně začal prosazovat i v NHL. Důraz.

Necelou půlminutu před koncem totiž po jeho spolupráci s Melovským zakončoval Klapka, jenž dotlačil puk do švédské branky a snížil na konečných 2:4. A posléze se strhla rozmíška.

New York? Párty jsou tu i na ulici, říká Chmelař. Rulíkovi dá vybrat z „meníčka“

„Jakmile někdo sáhne na mého spoluhráče, tak vidím černě a nelíbí se mi to. Chci, aby všichni věděli, že jakmile s tím začnou, já se toho bát určitě nebudu a půjdu do nich víc než oni do nás. To soupeř musí vědět, když začne dělat potyčky před bránou,“ hlásil dvaadvacetiletý forvard.

O účast na nadcházejícím mistrovství světa usiluje na pro něj nezvyklých evropských rozměrech kluziště, přístupem však trenérskému štábu hlavu zamotává.

„Největší rozdíl je velké hřiště, na něm jsem dlouho nehrál. Všichni tady bojují o místo, hrají nejlépe, jak umí. Intenzita zápasů je vysoká,“ shrnul Chmelař.

Dostane se nakonec i na turnaj do Švýcarska? Napoví následující dny.

Vstoupit do diskuse

MS v hokeji 2026

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května.

Ještě před tím se uskuteční mistrovství světa hokejistů do 18 let a na přelomu dubna a května odehraje národní tým dva turnaje Euro Hockey Tour. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Tipsport - partner programu
Švédsko vs. FinskoHokej - - 3. 5. 2026:Švédsko vs. Finsko //www.idnes.cz/sport
3. 5. 12:00
  • 2.06
  • 4.00
  • 3.07
Česko vs. ŠvýcarskoHokej - - 3. 5. 2026:Česko vs. Švýcarsko //www.idnes.cz/sport
3. 5. 16:00
  • 1.89
  • 4.10
  • 3.47
Tampa vs. MontrealHokej - - 4. 5. 2026:Tampa vs. Montreal //www.idnes.cz/sport
4. 5. 00:00
  • 2.09
  • 3.87
  • 3.09
Colorado vs. MinnesotaHokej - - 4. 5. 2026:Colorado vs. Minnesota //www.idnes.cz/sport
4. 5. 03:00
  • 1.92
  • 4.00
  • 3.46
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Gudase byste nepoznali. Jak vypadali hokejisté, když hráli za osmnáctky?

Jak vypadaly české hokejové hvězdy, když hráli na Mistrovství světa v hokeji do...

Čeští hokejisté do 18 let bojují na mistrovství světa na Slovensku o medaile. Turnaj, který je už 28. ročníkem této věkové kategorie, se hraje v Bratislavě a Trenčíně. Řada současných českých...

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Třinec - Pardubice 4:5P. Dynamo slaví po 14 letech titul, prodloužení rozhodl Červenka

Pardubičtí hráči se natahují po trofeji pro vítěze extraligy, kterou třímá...

Po 14 letech zase slaví titul. V uplynulých dvou ročnících už byli dvakrát blízko, vždy z toho bylo ale jen hořké druhé místo. Až nyní se hokejisté Pardubic dočkali. Na ledě Třince zvládli vypjatý...

Play off hokejové extraligy 2026: rozpis zápasů a výsledky

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga 2025/26 má za sebou velké finále. Po čtrnácti letech slaví titul Pardubice, které zdolaly Třinec. Podívejte se na kompletní výsledky zápasů play off.

Česko - Švédsko 3:4P. Osmnáctka přišla o dvougólový náskok, o bronz vyzve Lotyše

Zklamání čeští hokejisté po prohraném semifinále se Švédském.

Česká osmnáctka po rychle využité přesilovce Jakuba Vaněčka na začátku druhé třetiny semifinále hokejového mistrovství světa vedla nad Švédskem už 3:1. Seveřané však ve třetí části utkání vyrovnali a...

První gól za Česko, ale i nedorazy v obraně. Chmelař: Musíme být u sebe a dávat pozor

Jaroslav Chmelař (vpravo) se raduje z gólu s Adamem Klapkou proti Švédsku.

Společně s dalšími členy útoku byli v utkání proti Švédsku cítit, nachomýtli se celkově ke čtyřem gólům. I přes mírné výpadky v české defenzivě ho ale mohla těšit alespoň premiérová trefa v...

3. května 2026

Philadelphia s Vladařem v brance nestačila na Carolinu. Dva góly dal Stankoven

Jordan Staal (vlevo) z Caroliny se snaží překonat Daniela Vladaře v brance...

Daniel Vladař neodvrátil v úvodním utkání 2. kola play off NHL dvaceti zákroky prohru hokejistů Philadelphie 0:3 na ledě Caroliny. Dvakrát překonal českého brankáře Logan Stankoven, který byl...

3. května 2026  6:53

Slovenští mladíci doma senzační zlato nezískali, mistry světa jsou Švédové

Slovák Ivan Matta a Švéd Olle Karlsson v souboji u mantinelu.

Hokejisté Švédska porazili ve finále mistrovství světa hráčů do 18 let v Trenčíně domácí Slovensko 4:2 a získali třetí titul v historii. Semifinálový přemožitel české reprezentace získal zlaté...

2. května 2026  22:17

MS v hokeji do 18 let 2026: program, výsledky, jak si vedli Češi?

Čeští hokejisté do 18 let slaví trefu v zápase se Spojenými státy.

Mistrovství světa v ledním hokeji do 18 let 2026 zamířilo na Slovensko. Hrálo se v Bratislavě a Trenčíně. Turnaj proběhl od 22. dubna do 2. května a šlo o 28. ročník šampionátu této věkové kategorie....

2. května 2026  21:49

Přijede Pastrňák na MS? Dáme si týden čas, řekl Šlégr. Jak jsou na tom další hráči?

Útočník Bostonu David Pastrňák se připravuje na vhazování během zápasu proti...

Po vypadnutí Bostonu z play off NHL je to směrem k české hokejové reprezentaci nejvýraznější téma. Přijede na květnové mistrovství světa hvězdný David Pastrňák, či nikoliv? „Domluvili jsme se, že si...

2. května 2026  19:55

České hokejové hry 2026: Program, výsledky, Češi, kde sledovat

Dominik Kubalík po utkání s Rakouskem gratuluje brankáři Petru Kváčovi.

Hokejové mistrovství světa 2026 se blíží, elitní evropské týmy před ním absolvují ještě dva turnaje Euro Hockey Tour. Prvním z nich jsou České hokejové hry v Č. Budějovicích. Hraje se od čtvrtka 30....

2. května 2026  19:21

Česko - Švédsko 2:4, národní tým padl s dosud neporaženým týmem

Švédský útočník Isac Hedqvist se raduje z gólu v utkání proti Česku.

Hokejová reprezentace odehrála druhé utkání na domácích Fortuna Hockey Games v Českých Budějovicích. V pozměněné sestavě podlehla silnému Švédsku 2:4. O vítězství hostů rozhodla třetí třetina, ve...

2. května 2026  15:29,  aktualizováno  18:30

Česko - Lotyšsko 4:1. Osmnáctka je bronzová! Medaili slaví po dvanácti letech

Čeští hokejisté do 18 let slaví bronzové medaile z mistrovství světa.

Čeští hokejisté do 18 let získali na světovém šampionátu bronzové medaile. V sobotu odpoledne otočili zápas proti Lotyšsku a zvítězili 4:1. Čeští dorostenci slaví první medaili z MS od roku 2014, kdy...

2. května 2026  14:45,  aktualizováno  17:59

Další nepovedený zápas Švýcarů. Na Českých hrách podlehli Finsku

Gólová radost finských hokejistů v utkání proti Švýcarsku.

Finští hokejisté porazili na Českých hrách (Fortuna Hockey Games) v Českých Budějovicích Švýcarsko 5:3. Seveřané vyhráli potřetí v této sezoně Euro Hockey Tour, ve 33. minutě vedli už 5:0. Shodně po...

2. května 2026  14:49,  aktualizováno  15:20

Cíl jsme splnili, na kluky jsem pyšný, říká Pastrňák po vyřazení. Co mistrovství?

David Pastrňák z Bostonu a Alex Tuch z Buffala po utkání.

Novinářům zklamaně odpovídal na otázky, přesto cítil hrdost. „Jsem ohromně pyšný na tuto partu,“ říkal útočník David Pastrňák po vypadnutí Bostonu z play off. Jenže český hokejista zanedlouho oslaví...

2. května 2026  11:46

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Posily z NHL na MS v hokeji: Končí Boston i Vejmelka. Kteří Češi obohatí národní tým?

Pavel Zacha (18) a David Pastrňák (88) slaví gól Boston Bruins.

Základní část skončila, probíhá play off. Ve vyřazovací fázi NHL hraje i několik českých hokejistů, kteří by v případě vyřazení svých týmů mohli posílit národní tým na mistrovství světa ve Švýcarsku....

2. května 2026  11:37

Kladno získalo z Budějovic terminátora Přikryla. Za tři roky chyběl jen dvakrát

Filip Přikryl v utkání se Švýcarskem.

Hokejové Kladno oznámilo první posilu pro novou extraligovou sezonu. Z Českých Budějovic přichází pětadvacetiletý útočník Filip Přikryl, který platí za terminátora; v posledních třech sezonách chyběl...

2. května 2026  10:44

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.