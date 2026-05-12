Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Chmelař se zdárně zahojil a září: Sezona snů! Užiju si to. Rád by na MS viděl i Klapku

Autor:
  18:26
Asi nikdo během zamračeného úterního dne nerozdal na pražském letišti tolik úsměvů jako Jaroslav Chmelař. „To je úplně neskutečný, že tady můžu stát,“ rozjařil se vytáhlý útočník. Vždyť se právě s českým národním týmem chystal na odlet do Švýcarska. Do dějiště hokejového mistrovství světa!
Jaroslav Chmelař dává rozhovory před odletem na mistrovství světa.

Jaroslav Chmelař dává rozhovory před odletem na mistrovství světa. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Jaroslav Chmelař v utkání proti Švédsku.
Jaroslav Chmelař z New York Rangers se snaží uniknout bránícímu Lassimu...
Matyáš Melovský se chystá na odlet na mistrovství světa.
Matěj Blümel (vlevo) a Jaroslav Chmelař před odletem na mistrovství světa.
50 fotografií

„Budu si užívat každou vteřinu, jak s klukama, tak na ledě,“ slíbil ve zcela upřímném nadšení jeden z devíti nováčků v nominaci. „Prožívám sezonu plnou snů a tohle je další z nich, strašně se těším.“

Je přitom zřetelné, že dvaadvacetiletý útočník na šampionát patří. Svými výkony si v zámoří vysloužil hned 28 startů v NHL, v dresu proslulých New York Rangers. A roli dříče proložil i pohlednými hokejovými momenty, dal čtyři góly. S průměrným devítiminutovým vytížením na zápas velice slušná bilance.

Jaroslav Chmelař z New York Rangers se raduje z gólu v utkání proti Torontu.

Současně oslovil i trenérský štáb národního týmu. Vysloužil si takovou důvěru, že ani nemusel absolvovat poslední přípravný turnaj Euro Hockey Tour, Švédské hry, jelikož při české epizodě tohoto evropského seriálu se v Budějovicích zranil. Namísto toho dostal čas na doléčení.

„Jsem za to moc rád, je to super. Potěšilo mě, že mi tohle trenéři umožnili a mohl jsem dát rameno do kupy. Snažil jsem se na něm každý den makat, aby bylo v pohodě. Týden stačil a teď se cítím skvěle. Těším se, až na ledě ukážu, co ve mně je.“

Zraněný Chmelař vypadává z reprezentace, Rulíka ale přesvědčil. Šanci dostal Reichel

Na Českých hrách zaujal v produktivní lajně s centrem Matyášem Melovským. O rok mladším vrstevníkem, který si ho také hned na Ruzyni s úsměvem dobíral: „Tobě se do Švédska nechtělo, co?“

„Myslím, že se oba dobře dovedeme naladit na stejnou vlnu a ukázali jsme, že nám to spolu i docela šlo,“ doplnil Chmelař. Že by si s parťákem v jedné formaci zahrál i na mistrovství? „Uvidíme, jak to trenéři vyhodnotí, nechám to na nich.“

Jisté je, že už nesloží stejné trio jako na domácí akci, kde oba mladíky doplnil ještě Adam Klapka, po obránci Filipu Hronkovi druhý nejvytěžovanější hráč v NHL (79 startů), který se zúčastnil přípravného kempu. Ovšem pozvánku nedostal.

Jaroslav Chmelař (vpravo) se raduje z gólu s Adamem Klapkou proti Švédsku.

Dvě mohutné věže tak vedle sebe jistě nenastoupí, 193 centimetrů vysoký Chmelař vyráží bez ještě o decimetr vytáhlejšího kolegy.

„Určitě bych byl rád, kdyby tady byl,“ netajil se úspěšně nominovaný. „Myslím, že v Budějovicích to bylo dobrý, neměl jsem s ním na ledě vůbec žádný problém. Ale bohužel. Není to moje rozhodnutí, tohle je na trenérech. Já nebyl ten, co všechno dění viděl svrchu.“

Naopak ho ale značně potěšila nominace Matěje Blümela, kterého si Rulíkův štáb vybral ihned po vyřazení jeho týmu v zámořské AHL.

Chci ukázat, co ve mně je. Blümel po shonu vyhlíží návrat, s Rulíkem se ještě neviděl

A že s ním na letišti také prohodil spoustu slov.

„My spolu v létě trénujeme,“ přiblížil. „Hodně jsme se i potkávali na farmě, když jsme hráli s Providence, vždy po zápase pokecali. A teď jsme si povídali o sezoně, máme k sobě blízko. On navíc ukazuje, že je na jiném levelu a myslím, že bude přínosem.“

Matěj Blümel (vlevo) a Jaroslav Chmelař před odletem na mistrovství světa.

Obecně si Chmelař lebedil, že reprezentační výběr omladil. Do pětadvaceti se vejde hned sedm hokejistů, průměrný věk týmu činí 27,88 let.

„Myslím, že je tím i jednodušší se dostat do party, jak nás je víc. Ale musím i říct, že starší kluci byli úplně super! V pohodě nás vzali. Je to zase něco jiného takhle v reprezentaci a užívám si to.“

New York? Párty jsou tu i na ulici, říká Chmelař. Rulíkovi dá vybrat z „meníčka“

Jen zrovna s předpokládaným kapitánem Romanem Červenkou se ještě nepotkal, s velezkušeným útočníkem, který se chystá už na třináctý světový šampionát. Zatímco on debutuje.

„To je taky neuvěřitelný! A to je přesně další splněný sen. Zahrát si s někým takového kalibru. Určitě se těším, až ho uvidím na ledě a budu se moct taky něco přiučit. Strašně jsem si užil už jen to, když s ním kluci vyhráli v Praze a já na to koukal. To je i motivace do dalších turnajů,“ dodal Chmelař.

Jak jinak než s úsměvem.

Vstoupit do diskuse

MS v hokeji 2026

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Tipsport - partner programu

Skupina A

Skupina B

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Nejčtenější

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

PŘEHLEDNĚ: Rulíkův poslední výběr. Poznejte hokejisty, kteří vyrážejí na MS

Tomáš Cibulka, Michael Špaček a Daniel Voženílek slaví gól do rakouské brány.

Na poslední reprezentační akci zvolil s kolegy mladý, ale věří, že i semknutý tým. Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík zveřejnil nominaci na mistrovství světa ve Švýcarsku. Kdo oblékne dres...

Na mistrovství světa bez Klapky i gólmanů z NHL. Rulík bere do Švýcarska i Blümela

Trenér národního týmu Radim Rulík.

Trenér české hokejové reprezentace Radim Rulík nominoval na blížící se mistrovství světa ve Švýcarsku. K týmu se připojují forvardi Roman Červenka, Lukáš Sedlák a Matěj Blümel, naopak brankáři ze...

Koubek chce Chorého na MS, figuruje v předběžné nominaci. Nechybí ani Douděra

Tomáš Chorý ze Slavie reaguje v utkání s Plzní.

Je to téma, které se řeší od chvíle, co ho fotbalová Slavia v neděli vyřadila z kádru. Pojede útočník Tomáš Chorý s českou reprezentací na mistrovství světa? Momentálně to vypadá že by mohl, objevil...

Červenka o výslechu: Už vím, co jsem ten večer dělal! A Sedláka se musím zastat

Premium
Pardubický střelec gólu Roman Červenka (vpravo) a Lukáš Sedlák

Akorát si převzal od MF DNES cenu pro nejlepšího hráče play off hokejové extraligy, načež čelil přívalu otázek od moderátorky Daniely Brzobohaté. Co jste dělal ten večer? Kde jste byl? Byl jste sám?...

Chmelař se zdárně zahojil a září: Sezona snů! Užiju si to. Rád by na MS viděl i Klapku

Jaroslav Chmelař dává rozhovory před odletem na mistrovství světa.

Asi nikdo během zamračeného úterního dne nerozdal na pražském letišti tolik úsměvů jako Jaroslav Chmelař. „To je úplně neskutečný, že tady můžu stát,“ rozjařil se vytáhlý útočník. Vždyť se právě s...

12. května 2026  18:26

Lotyšsko odhalilo nominaci na MS. Šest hráčů z extraligy i útočník z NHL

Lotyšští hokejisté se radují z gólu do sítě favoritů ze Švédska.

Trenér lotyšských hokejistů Harijs Vitolinš zařadil do nominace na mistrovství světa v Curychu a Fribourgu šest hráčů z české extraligy. V kádru je navíc i útočník Sandis Vilmanis, který si v této...

12. května 2026  17:38

Slovan může do druhé ligy, šéfem i koučem je Čaloun: Bude kvapík sehnat peníze

Trenér a jednatel Jan Čaloun při besedě s fanoušky Slovanu Ústí nad Labem.

Svitla naděje, že ústecký hokej se nebude nedůstojně trápit v krajské lize. Výkonný výbor hokejového svazu v úterý nabídl Slovanu a konkrétně jeho šéfovi Janu Čalounovi místo ve druhé lize, neboť...

12. května 2026  16:56

MacKinnon v krvi. Colorado se po zásahu pukem bálo o hvězdu: Nepříjemný pocit

Nathan MacKinnon z Colorada leží na ledě po zásahu pukem do obličeje během...

Ten moment zpočátku vypadal nevinně, jenže rázem z toho pro hokejové Colorado byly velké obavy. Při pokusu o vyhození puku totiž inkasoval zásah do obličeje hvězdný forvard Nathan MacKinnon a skončil...

12. května 2026  16:01

Od Číňanek k Češkám. Hokejistky přebírá americký trenér Idalski

Brian Idalski jako trenér Vancouver Goldeneyes v ženské profesionální lize PWHL

Novým trenérem hokejové reprezentace žen bude Američan Brian Idalski. Pětapadesátiletý kouč Vancouveru v zámořské PWHL nahradí Kanaďanku Carlu MacLeodovou, která po sezoně u týmu po čtyřech letech...

12. května 2026  15:21

Velká posila pro Pardubice. Extraligový mistr oznámil příchod útočníka Tomáška

Český hokejista David Tomášek v dresu švédského Färjestadu během čtvrtfinále...

Hokejisté mistrovských Pardubic oznámili první posilu pro další sezonu. Do východočeského klubu přichází reprezentační útočník David Tomášek, jenž naposledy působil ve švédském Färjestadu. Mistr...

12. května 2026  14:26,  aktualizováno  14:45

Bez největších hvězd z NHL, s Červenkou či Hronkem. Rulík oznámil nominaci na MS

Radim Rulík promlouvá k českým hokejistům na tréninku před startem mistrovství...

Hokejová reprezentace už zná podobu kádru pro mistrovství světa ve Švýcarsku. Trenér Radim Rulík sází ze zámoří například na Filipa Hronka či Matěje Blümela, pětici pardubických hráčů v čele s...

12. května 2026  14:17

Chci ukázat, co ve mně je. Blümel po shonu vyhlíží návrat, s Rulíkem se ještě neviděl

Matěj Blümel před odletem na mistrovství světa.

Jen co přišel, hned si na něj ukazovali. „Ten s bílými hokejkami,“ dávali reportéři pokyny fotografům. Na letiště v Praze právě dorazil Matěj Blümel, v Česku dlouho neviděná tvář. „Už jsem se nemohl...

12. května 2026  13:36

Finsko na MS v hokeji 2026: program, výsledky, soupiska, bilance s Čechy

Finský obránce Vili Saarijärvi slaví trefu do české brány.

Na třech posledních šampionátech se jim nepodařilo postoupit ze čtvrtfinále. Na mistrovství světa v roce 2026 už hokejisté Finska chtějí do bojů o medaile zasáhnout. Jejich program, výsledky,...

12. května 2026  11:34

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

12. května 2026  11:27

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Kysela: Chceme vrátit litvínovský charakter. Kämpf? Oťukáváme se

Litvínov, areál Loučky, 6. 9. 2025. Setkání fanoušků hokejové Vervy Litvínov....

Hledá se šéf, značka: Honem! Pátrá se i po dalších srdcařích do vedení. Hokejový Litvínov chce pod budoucími majiteli Robertem Kyselou a Jiřím Šlégrem sázet i mezi funkcionáři na místní DNA, ale...

12. května 2026  10:53

Švédsko na MS v hokeji 2026: program, výsledky, soupiska, bilance s Čechy

Lucas Raymond vstřelil po parádní akci pátý gól Švédska.

Švédští hokejisté budou na mistrovství světa ve Švýcarsku obhajovat bronzové medaile z domácího šampionátu. Jejich program, výsledky, historickou bilanci, vzájemné zápasy s českým národním týmem i...

12. května 2026  9:57

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.