Chmelař se zdárně zahojil a září: Sezona snů! Užiju si to. Rád by na MS viděl i Klapku

„Budu si užívat každou vteřinu, jak s klukama, tak na ledě,“ slíbil ve zcela upřímném nadšení jeden z devíti nováčků v nominaci. „Prožívám sezonu plnou snů a tohle je další z nich, strašně se těším.“
Je přitom zřetelné, že dvaadvacetiletý útočník na šampionát patří. Svými výkony si v zámoří vysloužil hned 28 startů v NHL, v dresu proslulých New York Rangers. A roli dříče proložil i pohlednými hokejovými momenty, dal čtyři góly. S průměrným devítiminutovým vytížením na zápas velice slušná bilance.
Současně oslovil i trenérský štáb národního týmu. Vysloužil si takovou důvěru, že ani nemusel absolvovat poslední přípravný turnaj Euro Hockey Tour, Švédské hry, jelikož při české epizodě tohoto evropského seriálu se v Budějovicích zranil. Namísto toho dostal čas na doléčení.
„Jsem za to moc rád, je to super. Potěšilo mě, že mi tohle trenéři umožnili a mohl jsem dát rameno do kupy. Snažil jsem se na něm každý den makat, aby bylo v pohodě. Týden stačil a teď se cítím skvěle. Těším se, až na ledě ukážu, co ve mně je.“
Na Českých hrách zaujal v produktivní lajně s centrem Matyášem Melovským. O rok mladším vrstevníkem, který si ho také hned na Ruzyni s úsměvem dobíral: „Tobě se do Švédska nechtělo, co?“
„Myslím, že se oba dobře dovedeme naladit na stejnou vlnu a ukázali jsme, že nám to spolu i docela šlo,“ doplnil Chmelař. Že by si s parťákem v jedné formaci zahrál i na mistrovství? „Uvidíme, jak to trenéři vyhodnotí, nechám to na nich.“
Jisté je, že už nesloží stejné trio jako na domácí akci, kde oba mladíky doplnil ještě Adam Klapka, po obránci Filipu Hronkovi druhý nejvytěžovanější hráč v NHL (79 startů), který se zúčastnil přípravného kempu. Ovšem pozvánku nedostal.
Dvě mohutné věže tak vedle sebe jistě nenastoupí, 193 centimetrů vysoký Chmelař vyráží bez ještě o decimetr vytáhlejšího kolegy.
„Určitě bych byl rád, kdyby tady byl,“ netajil se úspěšně nominovaný. „Myslím, že v Budějovicích to bylo dobrý, neměl jsem s ním na ledě vůbec žádný problém. Ale bohužel. Není to moje rozhodnutí, tohle je na trenérech. Já nebyl ten, co všechno dění viděl svrchu.“
Naopak ho ale značně potěšila nominace Matěje Blümela, kterého si Rulíkův štáb vybral ihned po vyřazení jeho týmu v zámořské AHL.
A že s ním na letišti také prohodil spoustu slov.
„My spolu v létě trénujeme,“ přiblížil. „Hodně jsme se i potkávali na farmě, když jsme hráli s Providence, vždy po zápase pokecali. A teď jsme si povídali o sezoně, máme k sobě blízko. On navíc ukazuje, že je na jiném levelu a myslím, že bude přínosem.“
Obecně si Chmelař lebedil, že reprezentační výběr omladil. Do pětadvaceti se vejde hned sedm hokejistů, průměrný věk týmu činí 27,88 let.
„Myslím, že je tím i jednodušší se dostat do party, jak nás je víc. Ale musím i říct, že starší kluci byli úplně super! V pohodě nás vzali. Je to zase něco jiného takhle v reprezentaci a užívám si to.“
Jen zrovna s předpokládaným kapitánem Romanem Červenkou se ještě nepotkal, s velezkušeným útočníkem, který se chystá už na třináctý světový šampionát. Zatímco on debutuje.
„To je taky neuvěřitelný! A to je přesně další splněný sen. Zahrát si s někým takového kalibru. Určitě se těším, až ho uvidím na ledě a budu se moct taky něco přiučit. Strašně jsem si užil už jen to, když s ním kluci vyhráli v Praze a já na to koukal. To je i motivace do dalších turnajů,“ dodal Chmelař.
Jak jinak než s úsměvem.