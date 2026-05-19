Mistrovství světa v hokeji 2026

Ščotka opět v hlavní roli. Tým oslabil, Rulík však říkal: Ví, že to přepískl. Ale to se stane

Jakub Hromada
  6:00
Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku - Za chvíli to budou dva roky, co se z Jana Ščotky stal oblíbenec sociálních sítí. Na šampionátu v Praze naskočil až do finále, hned v prvním střídání musel bránit Švýcara Kevina Fialu. Lidé si ho oblíbili. Jenže nyní řeší daleko negativnější moment. Hokejovou reprezentaci v zápase proti Švédsku oslabil nešetrným zákrokem.
Český obránce Jan Ščotka opouští po faulu duel se Švédskem kvůli trestu do konce zápasu. | foto: Profimedia.cz

Muselo se mu ulevit, že po zápase za ním do kabiny dorazili slavící spoluhráči, kteří vybojovali cennou, avšak pořádně vypjatou výhru 4:3.

Před inkriminovanou situací Češi váleli, drželi si perfektní efektivitu zakončení, vždyť z pěti střel vsítili hned tři branky.

Trefil se Blümel, po něm Kubalík a nakonec ještě v první třetině také Flek.

Jenže právě po jeho gólu se strhla mela.

Česko - Švédsko 4:3. Divoký duel a velká výhra, hokejisté zapomněli na trapas

Odstartoval ji Voženílek, který se cizím zaviněním dostal do kontaktu s gólmanem Hellbergem. A zatímco brněnský útočník slavil přesnou trefu, na Voženílka naskákali dva Švédové a začali ho krosčekovat.

Což se nelíbilo právě Ščotkovi. Spoluhráče se vyrazil zastat, jenže přehnaně. Hůl v obou rukách mu vystřelila příliš vysoko, Johanssona zasáhl tvrdě přímo do hlavy.

„Byl tam faul na Voženílka, mohli jsme z toho vytěžit přesilovku. Je potřeba udržet nervy a postavit se za tým maličko jinak. Ale on asi neregistroval avizovaný trest, bylo to strašně rychlé, to se prostě stane,“ říkal po zápase trenér Radim Rulík.

Čeští hráči v hromadné potyčce se Švédy.

Rozhodčí šli okamžitě zkoumat situaci u videa. Rozbor moc dlouho netrval, o trestu na pět minut a do konce utkání měli brzy jasno.

„Já popravdě ani nevím, co se tam stalo. Asi ho trefil krosčekem do obličeje. Je mi ho líto, byl natěšený a takhle to dopadlo,“ říkal útočník Dominik Kubalík.

Ščotka na turnaji ve Fribourgu pronikl do sestavy poprvé. První dva duely sledoval z tribuny, jenže zadák Kempný kvůli zdravotním komplikacím proti Švédům nemohl naskočit, a obránce Komety tak dostal šanci.

Na světových šampionátech vůbec poprvé od zmiňovaného zlatého finále v Praze.

Ekman-Laršon? zarážejí se diváci. U Švédů běžné, říká Záruba. Souhlasí i expertka

„Muselo to pro něj být těžké. Jde to zvládnout maličko líp, mohli jsme mít přesilovku. Ale těžko říct, jestli to bylo tak vážné a na pět minut,“ pravil Lukáš Sedlák.

A vracel se ještě k jinému zákroku. V úvodní třetině hrál národní tým přesilovku poté, co švédský talent Stenberg trefil krosčekem do tváře Ticháčka. Jenže pouze dvouminutovou.

„A všichni tak nějak říkali, že oba zákroky byly stejné,“ hodnotil Sedlák.

Ščotka zažíval po faulu perné chvíle. Stejně jako všichni jeho spoluhráči. Švédové totiž prokázali, jak jsou v početních výhodách nebezpeční.

Česká čtveřice si s jejich pohybem nedokázala poradit, během dvou minut dvakrát inkasovala.

Švédští hráči slaví gól proti Česku, trefil se Oliver Ekman-Larsson.

Z utkání, které vypadalo ve skóre suverénně, se najednou stalo drama.

Nakonec ho ale národní tým zvládl. Po trefách Černocha a dalším snížení Ekmana-Larssona bránil těsný náskok až do samotného konce při hře soupeře bez brankáře.

Úspěšně. Pořádně si museli oddychnout hráči na střídačce, bránící pětice na ledě i brankář Kořenář, který si připsal několik veledůležitých zákroků.

No a v neposlední řadě také provinilec Ščotka, jehož nešetrný atak nakonec reprezentaci mrzet nemusel. Ještě bude čekat, zda jeho faul neodnese dodatečný trest.

„Honza je skvělý kluk, do kabiny vynikající, moc jí pomáhá. On ví moc dobře, že to trošku přepískl, ale tak bych to nechal. Myslím, že to přejdeme,“ završil Rulík.

MS hokej 2026 Švýcarsko (Curych a Fribourg)

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

