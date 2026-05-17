Mistrovství světa v hokeji 2026

Z debutu měl trému, sociální sítě vypíná. Není čas na svěšené hlavy, burcuje Mandát

Vojtěch Tůma
  18:38
Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku - Premiéru na mistrovství světa si maloval jinak, mnohem veseleji. Sice se asistencí podílel na druhém gólu, historická porážka 2:3 v prodloužení se Slovinskem ale nad osobním zápisem převážila. „I já musím být lepší,“ uznal Jan Mandát po nedělním dobrovolném tréninku českých hokejistů.
Jan Mandát se raduje s Lukášem Sedlákem a Romanem Červenkou z gólu proti Slovinsku. | foto: CTK / Petrasek RadekČTK

Trenéři jej hodili do vody. Tedy, abychom byli přesnější, vedle Romana Červenky a Lukáše Sedláka, dvou parťáků, které třicetiletý útočník dobře zná z Pardubic.

První zápas na velké mezinárodní akci. A hned v elitní formaci!

„Byl jsem trochu ve stresu,“ popsal Mandát zcela pochopitelné emoce, které ho provázely před druhým vystoupením českých hokejistů ve skupinové fázi.

Prezentoval se podobně jako v extralize. Bojovně, obětavě, snažil se neúnavně napadat, dohrávat souboje a získávat puky pro techničtější spoluhráče z útoku.

Ale nachomýtl se i k úvodní trefě soupeře. Ve třetím dějství zase ztratil kotouč na modré čáře, nabídl Slovincům nebezpečnou protiakci. A když trenéři stáhli hru na tři útoky, zůstal už jen na střídačce.

Stačil jste si sobotní večer vůbec užít?
Ani nevím, těžko říct. Byl to můj první zápas na mistrovství, v nároďáku mám celkem čtyři. Pořád se učím, snažím se na sobě makat každý den. Doufám, že jestli ještě dostanu šanci, ukážu se lépe. Ani ode mě to nebylo dobré.

Jan Mandát se chystá na odlet na mistrovství světa.

První zápas a hned výsledek, se kterým se nepočítalo.
Říkal jsem Martinu Kautovi, že to mám v reprezentaci zajímavé. Když jsem dal první gól, byla z toho historicky nejvyšší prohra se Švýcarskem (1:6 na Švédských hrách). A teď tohle. Je to kruté, ale hokej je týmový sport. Nejsme tady jako dvacet individualistů.

Rovnou jste naskočil v první lajně jako náhrada za Matěje Blümela.
S klukama (Červenka, Sedlák) jsem hrál celou sezonu, jsme na sebe zvyklí. S Matějem jsem se o tom bavil. Je to na trenérech, rozhodli se, že ho chtějí pošetřit. My s tím nemůžeme nic dělat, jen makat a ukázat se v co nejlepším světle.

Jak se vám usínalo?
Nebylo to jednoduché, celý den byl mentálně náročný. Jak se hrálo až večer, myslel jsem na zápas hodně dlouho. Navíc to dopadlo, jak to dopadlo...

Máte porážku pořád v hlavě?
Možná trochu, ale je potřeba dívat se dál. Zápas nám nevyšel, už to nevrátíme. Ráno jsem se vzbudil, je nový den. Teď není čas mít svěšené hlavy, máme odhodlání všechno napravit. Musíme se co nejlépe připravit na Švédy.

Jak vůbec probíhá návrat na hotel? Do postele se dostanete až v ranních hodinách.
Máme normálně večeři, teď jsme se na ni dostali až v 0.15. Většina pak vstává okolo osmé. Nic extra příjemného, spousta z nás takhle pozdě nikdy nehrála, ale je to dané už před turnajem. Navíc pro všechny stejné, nemůžeme se vymlouvat.

Co děláte, abyste přišel na jiné myšlenky?
S klukama se třeba jdeme jen projít kolem hotelu, na chvilku na čerstvý vzduch. Hodně se snažíme limitovat sociálně sítě. Víme, že nás tam nečeká nic hezkého, snažíme se od toho oprostit. Turnaj je rychlý, není čas se vracet zpátky.

Radim Rulík na tréninku české hokejové reprezentace ve Fribourgu.

Jaká byla atmosféra na tréninku?
Bylo nás jen pár, vlastně jen brankáři a ti, co hráli jeden zápas ze dvou. Únava není taková, ostatní kluci odpočívají, čeká nás důležitý zápas. Pro výhru uděláme všechno.

Do cvičení čtyři na čtyři se zapojili i Marek Židlický a Tomáš Plekanec.
A dobrý, vyhráli jsme 3:0! Užívám si to tady každý den. Být s takovými ikonami na ledě je něco neskutečného, Pelky i Židla by ještě mohli hrát extraligu. Je vidět, že to pořád mají v ruce.

MS hokej 2026 Švýcarsko (Curych a Fribourg)

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švýcarsko ve městech Curych a Fribourg. Šampionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května.

KVÍZ: Poznáte hokejové týmy a reprezentace pouze podle dresů?

Český tým se loučí s olympijskými hrami ve čtvrtfinále.

Po olympijských hrách se blíží další z velkých hokejových akcí v letošním roce – mistrovství světa. Jak moc se v dění na ledových plochách orientujete? Otestujte si náš kvíz, zda poznáte kluby a...

MS v hokeji 2026: Program, tabulky skupin, kdy hrají Češi?

Český útočník Jiří Černoch dotírá na dánského forvarda Phillipa Schultze (72).

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém MS v...

Česko - Slovinsko 2:3P. Historická porážka, Sedlákovi vadil gól po zvláštním vhazování

Slovinští hokejisté se radují z vítězství nad Českem.

Čeští hokejisté v sobotu velmi překvapivě ztratili první body na mistrovství světa. Výsledek 2:3 v prodloužení navíc znamená vůbec první prohru se Slovinskem. Nevydařil se tak debut brankáře Dominika...

PŘEHLEDNĚ: Rulíkův poslední výběr. Poznejte hokejisty, kteří vyrážejí na MS

Tomáš Cibulka, Michael Špaček a Daniel Voženílek slaví gól do rakouské brány.

Na poslední reprezentační akci zvolil s kolegy mladý, ale věří, že i semknutý tým. Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík zveřejnil nominaci na mistrovství světa ve Švýcarsku. Kdo oblékne dres...

Česko - Dánsko 4:1. Klidný vstup do MS, trefili se Červenka, Blümel nebo Kubalík

Skvělý odhad a český útočník Roman Červenka hravě v utkání proti Dánsku na...

Čeští hokejisté v pátek porazili Dánsko 4:1 a do mistrovství světa vstoupili jednoznačně. K vítězství pomohl ve svém prvním utkání na velkém turnaji brankář Josef Kořenář. Vítězný gól nakonec patří...

Dánsko - Švédsko 2:6. Reprízu souboje o bronz jasně ovládl favorit

Aktualizujeme
Švédský obránce Mattias Ekholm (vlevo) slaví vstřelený gól.

Slovenští hokejisté pokračují na světovém šampionátu bez klopýtnutí a zapsali druhou výhru, když zlomili odpor outsidera z Itálie a zdolali ho 4:1. Nedělní program základní skupiny B dále nabídl...

17. května 2026  16:07,  aktualizováno  18:55

Rakousko - Maďarsko 4:2. Jeden outsider vede skupinu, druhý má stále nula bodů

Aktualizujeme
Rakušan Lucas Thaler (vlevo) a Zsombor Garát z Maďarska

Hokejový šampionát dál pokračuje v plném proudu, také v Curychu se v neděli odehrávají další tři utkání. Program základní skupiny A načala netradiční bitva Velké Británie se Spojenými státy, kterou...

17. května 2026  16:14,  aktualizováno  18:48

Z debutu měl trému, sociální sítě vypíná. Není čas na svěšené hlavy, burcuje Mandát

Jan Mandát se raduje s Lukášem Sedlákem a Romanem Červenkou z gólu proti...

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Premiéru na mistrovství světa si maloval jinak, mnohem veseleji. Sice se asistencí podílel na druhém gólu, historická porážka 2:3 v prodloužení se Slovinskem ale nad osobním zápisem převážila. „I já...

17. května 2026  18:38

MS v hokeji 2026 ONLINE: Češi koušou trpkou porážku, brankář Dostál nepřijede

Sledujeme online
Zklamaní čeští hokejisté po porážce v prodloužení od Slovinska

Hokejové mistrovství světa 2026 se koná ve Švýcarsku. Češi hrají ve skupině B, kterou hostí Fribourg. Další osmička týmů bojuje o postup v Curychu, kde se uskuteční také závěrečná klání o medaile....

17. května 2026  17:04

Po zaváhání zpět do práce. Na tréninku jen devět hráčů, Plekanec naznačil změny

Čeští hokejoví reprezentanti dostávají instrukce na tréninku.

Od našich zpravodajů ve Švýcarsku Sobotní nezdar se Slovinskem (2:3 v prodloužení) sledoval jen z tribuny. O den později vyjel Matěj Blümel na led v malé hale ve Fribourgu jako první. Čeští hokejisté zařadili do programu úvodního...

17. května 2026  15:48,  aktualizováno  16:17

Slovensko na MS v hokeji 2026: Program, výsledky, soupiska, bilance s Čechy

Slovenský útočník Martin Pospíšil v akci s Finem Teuvo Teravainenem. (11. února...

Slovenští hokejisté se na mistrovství světa ve Švýcarsku pokusí ukončit dlouhé čekání na medaili. Ve Fribourgu je v základní skupině B čeká i souboj s českou reprezentací. Program, výsledky, nominaci...

17. května 2026  15:21

USA na MS v hokeji 2026: program, výsledky, soupiska, bilance s Čechy

Tommy Novak z USA zakončuje na švýcarského gólmana Genoniho.

Obhájci loňského titulu a tradiční kandidát na medaili. Hokejisté USA odehrají mistrovství světa ve Švýcarsku s mladým týmem. Největší hvězdou amerického výběru bude Matthew Tkachuk z Floridy....

17. května 2026  15:20

Senzace i ponížení. Ve světě píší o české blamáži: Slovinci srazili velmoc na kolena!

Slovinští hokejisté se radují z vítězství nad Českem v prodloužení.

Velké pozornosti se běžně těší basketbal, fotbal či cyklistika, potažmo v zimě alpské lyžování. Teď ale ve Slovinsku výjimečně zabodoval i hokej. Díky nečekané výhře nad Českem se malá země dočkala...

17. května 2026  14:52

POHLED: Rulíkův zvláštní tah s Blümelem. Risk, který neměl hrát roli, teď působí blbě

Matěj Blümel po prvním tréninku národního týmu ve Švýcarsku.

Po historické porážce českých hokejistů se Slovinskem na mistrovství světa rezonuje nejvíc jméno, které do sobotního zápasu ani nezasáhlo. Trenér Radim Rulík nechal jen na tribuně zdravého Matěje...

17. května 2026  14:35

MS v hokeji 2026: Program, tabulky skupin, kdy hrají Češi?

Český útočník Jiří Černoch dotírá na dánského forvarda Phillipa Schultze (72).

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém MS v...

17. května 2026  13:47

Rusové v hokeji chybí, myslí si Holík. Dělali by reklamu válce, oponuje Hašek

Premium
Dominik Hašek na snímku z roku 2024

Nejlepší reprezentace se sjely do Švýcarska na mistrovství světa. Opět ale chybí ruský výběr, který je od roku 2022 ze šampionátů vyřazen kvůli vojenské invazi země na Ukrajinu. Názory na zákaz se už...

17. května 2026

Podprůměr, hokejisté ale u čtenářů vyvázli s dostatečnou. Nejhůř dopadl Mandát

Zklamaní čeští hokejisté po porážce v prodloužení od Slovinska

Sobotní blamáž českých hokejistů se projevila také na hodnocení čtenářů iDNES.cz. I přes historickou porážku 2:3 po prodloužení se Slovinskem si ale národní tým vysloužil celkovou známku 3,54, na...

17. května 2026  10:46

