Trenéři jej hodili do vody. Tedy, abychom byli přesnější, vedle Romana Červenky a Lukáše Sedláka, dvou parťáků, které třicetiletý útočník dobře zná z Pardubic.
První zápas na velké mezinárodní akci. A hned v elitní formaci!
„Byl jsem trochu ve stresu,“ popsal Mandát zcela pochopitelné emoce, které ho provázely před druhým vystoupením českých hokejistů ve skupinové fázi.
Prezentoval se podobně jako v extralize. Bojovně, obětavě, snažil se neúnavně napadat, dohrávat souboje a získávat puky pro techničtější spoluhráče z útoku.
Ale nachomýtl se i k úvodní trefě soupeře. Ve třetím dějství zase ztratil kotouč na modré čáře, nabídl Slovincům nebezpečnou protiakci. A když trenéři stáhli hru na tři útoky, zůstal už jen na střídačce.
Stačil jste si sobotní večer vůbec užít?
Ani nevím, těžko říct. Byl to můj první zápas na mistrovství, v nároďáku mám celkem čtyři. Pořád se učím, snažím se na sobě makat každý den. Doufám, že jestli ještě dostanu šanci, ukážu se lépe. Ani ode mě to nebylo dobré.
První zápas a hned výsledek, se kterým se nepočítalo.
Říkal jsem Martinu Kautovi, že to mám v reprezentaci zajímavé. Když jsem dal první gól, byla z toho historicky nejvyšší prohra se Švýcarskem (1:6 na Švédských hrách). A teď tohle. Je to kruté, ale hokej je týmový sport. Nejsme tady jako dvacet individualistů.
Rovnou jste naskočil v první lajně jako náhrada za Matěje Blümela.
S klukama (Červenka, Sedlák) jsem hrál celou sezonu, jsme na sebe zvyklí. S Matějem jsem se o tom bavil. Je to na trenérech, rozhodli se, že ho chtějí pošetřit. My s tím nemůžeme nic dělat, jen makat a ukázat se v co nejlepším světle.
Jak se vám usínalo?
Nebylo to jednoduché, celý den byl mentálně náročný. Jak se hrálo až večer, myslel jsem na zápas hodně dlouho. Navíc to dopadlo, jak to dopadlo...
Máte porážku pořád v hlavě?
Možná trochu, ale je potřeba dívat se dál. Zápas nám nevyšel, už to nevrátíme. Ráno jsem se vzbudil, je nový den. Teď není čas mít svěšené hlavy, máme odhodlání všechno napravit. Musíme se co nejlépe připravit na Švédy.
Jak vůbec probíhá návrat na hotel? Do postele se dostanete až v ranních hodinách.
Máme normálně večeři, teď jsme se na ni dostali až v 0.15. Většina pak vstává okolo osmé. Nic extra příjemného, spousta z nás takhle pozdě nikdy nehrála, ale je to dané už před turnajem. Navíc pro všechny stejné, nemůžeme se vymlouvat.
Co děláte, abyste přišel na jiné myšlenky?
S klukama se třeba jdeme jen projít kolem hotelu, na chvilku na čerstvý vzduch. Hodně se snažíme limitovat sociálně sítě. Víme, že nás tam nečeká nic hezkého, snažíme se od toho oprostit. Turnaj je rychlý, není čas se vracet zpátky.
Jaká byla atmosféra na tréninku?
Bylo nás jen pár, vlastně jen brankáři a ti, co hráli jeden zápas ze dvou. Únava není taková, ostatní kluci odpočívají, čeká nás důležitý zápas. Pro výhru uděláme všechno.
Do cvičení čtyři na čtyři se zapojili i Marek Židlický a Tomáš Plekanec.
A dobrý, vyhráli jsme 3:0! Užívám si to tady každý den. Být s takovými ikonami na ledě je něco neskutečného, Pelky i Židla by ještě mohli hrát extraligu. Je vidět, že to pořád mají v ruce.