Flekova úctyhodná série, zařadil se mezi legendy: Ale dohnat Výborného? Nereálné

Dosáhl na něj už v pondělním utkání se Švédskem (4:3). Ve třinácté minutě, po vzorné práci na brankovišti, rychlé reakci, bekhendové dorážce a zvýšení náskoku na 3:0.
Při obrovské euforii si možná neuvědomil, že každou účast na šampionátu ozdobil gólem. A zřejmě mu v tu chvíli ani nevyvstalo na mysli, o jak výjimečný počin se jedná.
Flíček se po Davidu Výborném a Martinu Procházkovi stal třetím Čechem, který skóroval na šesti po sobě jdoucích mistrovstvích světa. 🎩#ceskyhokej #narodnitym pic.twitter.com/Wymakl56Hv— Český hokej (@czehockey) May 19, 2026
Skórovat na mistrovství světa šest let po sobě dokázali v minulosti jen dva čeští hráči. Uznávané legendy, které jsou s největšími úspěchy národního mužstva spjaté jako málokdo.
Martin Procházka natáhl střeleckou šňůru na osm turnajů (1995 až 2002) David Výborný dokonce na dvanáct (1996 až 2007).
A za ně, na třetí pozici, se vyhoupl Flek, který za sebou nechal Jiřího Dopitu a Pavla Pateru.
„Vyskočilo to na mě někde na sociálních sítích,“ poznamenal kapitán brněnské Komety. „Zařadit se mezi taková jména... Obrovská čest, strašně si toho vážím.“
Reprezentační kariéru zahájil v únoru 2020, na šampionát poprvé vyrazil o rok později. Debutoval pod Filipem Pešánem, na srazy jezdíval pravidelně i za éry finského odborníka Kariho Jalonena, důvěru splácí také Radimu Rulíkovi.
Bilance Jakuba Fleka na mistrovství světa
2021: 2+0
A to v jakékoliv roli.
Při památné pouti za pražským zlatem před dvěma lety byl neúnavným buldokem do čtvrté pětky, který si zakládal na příkladné bojovnosti a poctivě odmakal každičké střídání.
Před rokem formace i parťáky střídal, zahrál si také vedle Martina Nečase. Prožil bodově nejúspěšnější šampionát (5+2), z Čechů se častěji prosadili pouze David Pastrňáka a Roman Červenka (oba šestkrát).
Také letos se od něj očekává produktivita. A Flek opět doručuje.
Právě on rozsekl středeční drama s Itálií (3:1) nesmírně důležitou druhou brankou, která vymanila Čechy z překvapivě dlouhé herní křeče a bojovného outsidera uzemnila.
„Od Kuby výborná střela z voleje,“ smekl po zápase trenér Radim Rulík.
„Krásná trefa, vede si skvěle,“ připojil se s poklonou David Tomášek, jenž vedle třiatřicetiletého rychlíka naskakuje od začátku přípravy. A spolupráci si nemůže vynachválit: „Šlape nám to. Hrozně mi pomáhá pohybem, já se ho snažím trochu zajistit dozadu.“
Jakmile se kotouč v čase 51:05 odrazil od tyče do sítě, Flek neskrýval ohromnou radost. Roztáhl ruce, nahlas si zakřičel: „Ulevilo se mi. Ale já slavím každý gól! Obzvlášť na mistrovství světa.“
Nemusel přitom zůstat u jediné branky.
„Předtím jsem měl dva úniky. U prvního jsem čekal, že gólman půjde na zem a hodím mu to nad rameno. Zůstal stát, přečetl mě. Pak jsem jel v přesilovce ze strany, snažil jsem se natlačit přes osu a zasunout puk mezi nohy, ale mezeru mi vůbec neotevřel,“ popisoval.
Nad neproměněnými příležitostmi si povzdechl, ale vyčítat si je nemusel. Spoluhráčům stačil vše vynahradit ve správný čas. Ve chvíli, kdy ho nejvíc potřebovali.
„Vždycky říkám, že na mistrovství se nejezdí honit osobní statistiky, ale makat za tenhle znak vepředu,“ ukazoval na dva lvy a dvě orlice na českém dresu.
Těšil se především z toho, že Rulíkův výběr zvládl ustát další krizovou situaci. A že jeho jméno znovu zaznělo vedle hráčů, k nimž vzhlížel? Velice příjemný bonus.
„Davida Výborného pokaždé zmiňuji jako svůj vzor. A že bych se na něj dotáhl? Vždyť jsem se trefil na šesti turnajích, on na dvanácti. To je pro mě trochu nereálné,“ zasmál se.