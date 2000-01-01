Jak se světový šampionát blíží, zvučná hokejová jména na soupiskách jednotlivých reprezentací přibývají. Respekt budí především soupiska Kanady, která do Švýcarska přiveze našlapaný útok plný hvězd NHL. A co další týmy? Podívejte se, na jaké hráče se fanoušci na květnovém turnaji mohou těšit.
MACKLIN CELEBRINI (KANADA). Stále ještě devatenáctiletý mladík prožil skvělou sezonu, San Jose táhl a při druhém ročníku v NHL překonal stobodovou hranici. Se 115 zápisy do statistik (45+70) byl čtvrtým nejproduktivnějším hráčem zámořské soutěže, na mezinárodní scéně se pokusí navázat na výkony z olympijských her, kde bodoval desetkrát v šesti duelech.
MARK SCHEIFELE (KANADA). V bodování NHL skončil hned za Celebrinim na páté příčce, magickou stobodovou hranici překonal o tři body. Na významný milník dosáhl poprvé, přesto se do nabité kanadské olympijské sestavy nevešel. O to větší motivaci má hvězdný centr Winnipegu na světovém šampionátu, ze kterého má zlato z roku 2016 a stříbro o rok později. Na MS se tak představí po dlouhých devíti letech.
JOHN TAVARES (KANADA). Další velmi zkušený forvard, který si chce na mezinárodní scéně napravit nevydařenou klubovou sezonu, když se s Torontem neprobojoval do play off. Tavares byl však druhým nejproduktivnějším hráčem týmu, roli lídra by měl plnit i ve Švýcarsku. Na mistrovství světa se představil naposledy před dvěma lety v Praze, z pozice kapitána musel kousat čtvrté místo.
MATHEW BARZAL (KANADA). Elegantní bruslař, velice šikovný na puku. Jedna z hlavních opor New York Islanders, potřetí v NHL pokořil hranici 70 bodů (19+53). Ještě v závěru základní části si dělal zálusk na postup do play off, místo toho se podívá na svůj třetí šampionát. Doma má stříbro z roku 2022.
GAVIN MCKENNA (KANADA). V NHL ještě nepůsobí, ale příští sezonu dost možná bude. Hlavní adept na pozici jedničky draftu v sezoně rostl v univerzitní NCAA, na juniorském šampionátu čelil kritice za ne vždy úplně stoprocentní nasazení, i tak skončil druhý v tabulce produktivity (4+10). V semifinále ale musel skousnout porážku s později stříbrným českým výběrem.
ROBERT THOMAS (KANADA). Sezonu zakončil s bilancí bodu na zápas, velmi hlasitě se spekulovalo o tom, že se bude stěhovat. Nakonec setrval v St. Louis, kde hraje na pozici elitního centra a zastává funkci asistenta kapitána. V šestadvaceti letech míří na své první mistrovství světa.
RYAN O’REILLY (KANADA). Zkušený centr v únoru oslavil pětatřicetiny. Po slabší minulé sezoně se dokázal zlepšit, stal se druhým nejproduktivnějším hráčem Nashvillu (25+49). V roce 2019 vyhrál Stanley Cup se St. Louis, úspěchy slavil i na mezinárodní úrovni. Dvakrát ovládl s Kanadou mistrovství světa (2015, 2016), slavil i na Světovém poháru v roce 2016.
MORGAN RIELLY (KANADA). Další světový šampion z roku 2016. Letitá opora Toronta, které sezona úplně nevyšla. Nejen z týmového hlediska, ale také z osobního. Potkávaly ho výkyvy, bodově se mu také nevedlo tak jako v minulosti. Jak se mu bude dařit ve Švýcarsku?
GABRIEL VILARDI (KANADA). Scheifeleho parťák z první lajny ve Winnipegu, kde oba doplňuje ještě Kyle Connor. Urostlý útočník, silný v osobních soubojích i na brankovišti. V aktuální sezoně si stanovil nové maximum v počtu nastřádaných bodů (69), na šampionátu se představí po pěti letech.
BROCK BOESER (USA). Zatím nejzvučnější jméno na americké soupisce. Pravák, zdatný střelec, který už posedmé v základní části NHL pokořil hranici dvaceti branek. Také on si přijede spravit chuť, slabému Vancouveru se ročník vůbec nevydařil. Na mistrovství světa startuje poprvé v kariéře.
RYAN LEONARD (USA). Nepříjemný útočník, který rád provokuje a snaží se rozhodit soupeře. Má za sebou první kompletní sezonu v NHL, ve Washingtonu obstál velmi slušně (20+25). V jedenadvaceti se chystá na druhé mistrovství dospělých, z juniorských šampionátů má doma zlaté medaile z let 2024 a 2025.
ALEKSANDER BARKOV (FINSKO). Jedna z největších hvězd turnaje i osobností finského hokeje. Všestranný centr, který dokáže být produktivní, ale také z ledu vymazat největší zbraně soupeřů. Na Floridě vynechal kompletní sezonu, dával se do kupy po operaci kolene, zranění si smolně přivodil během přípravy. S blížícím se koncem základní části začal pomalu trénovat, na mistrovství ho čekají první ostré zápasy od loňských úspěšných bojů o Stanley Cup.
ANTON LUNDELL (FINSKO). Barkovův krajan i parťák z řad Panthers. Typologicky velmi podobný hráč, při loňském tažení za Stanley Cupem vytvořil obávanou a velice produktivní třetí lajnu s Eetuem Luostarinenem a kanadským veteránem Bradem Marchandem. V únoru si přivezl bronz z olympiády, světového šampionátu se zúčastní podruhé.
OLLI MÄÄTTÄ (FINSKO). V jedenatřiceti už toho má za sebou dost. Dvě účasti na olympijských hrách, obě ověnčené bronzem. K tomu bronz z mistrovství světa a také dva Stanley Cupy s Pittsburghem z let 2016 a 2017. V NHL už spolehlivý obránce vystřídal šest adres, momentálně hraje za Calgary.
OLIVER EKMAN-LARSSON (ŠVÉDSKO). Počítalo se s tím, že před uzávěrkou přestupů změní tým. Nakonec překvapivě zůstal v Torontu. Na šampionát míří už poosmé v kariéře, jeho medailová sbírka čítá dvě zlata, stříbro a bronz. Rovněž byl i součástí švédské defenzivy na letošních olympijských hrách v Miláně.
ANTON FRONDELL (ŠVÉDSKO). Vycházející švédská hvězda. Ročník 2007, trojka loňského draftu, kde si jej vybralo Chicago. V NHL si na závěr sezony střihl dvanáct utkání se solidní bilancí 3+6. Předtím hrál nejvyšší domácí soutěž za Djurgården, stihl dvacet gólů za třiačtyřicet zápasů. Silového útočníka si dobře pamatují i čeští junioři, kteří se s ním na začátku roku potkali ve finále mistrovství světa.
NICO HISCHIER (ŠVÝCARSKO). Šikovný útočník, tahoun New Jersey, kde se opět dostal přes 60 bodů (28+38), i švýcarské reprezentace. Právě ta se na domácím turnaji může těšit na příjezd hvězd ze zámoří, jak tomu v posledních letech bývá zvykem. A po dvou stříbrech v řadě, u kterých nechyběl ani Hischier, by domácí rádi dosáhli na vytoužené zlato.
JONAS SIEGENTHALER (ŠVÝCARSKO). Curyšský rodák, který se tak o to více může těšit na domácí prostředí. Stejně jako Hischier jezdí v posledních letech na šampionáty pravidelně, a řadí se tak mezi úspěšnou generaci. Defenzivně laděný obránce v sezoně za New Jersey neskóroval, připsal si alespoň 16 asistencí, druhý nejlepší výkon za kariéru v NHL.
TIMO MEIER (ŠVÝCARSKO). Další zástupce švýcarské kolonie v New Jersey, světové stříbro vybojoval už v roce 2018 a loni, chyběl naopak před dvěma lety v Praze. Ofenzivní univerzál nasázel v NHL 24 branek, po Hischierovi druhý nejvyšší počet ze Švýcarů, mezi kterými byl třetí nejproduktivnější. A na olympiádě v Miláně statistiky v národním týmu ovládl.
NINO NIEDERREITER (ŠVÝCARSKO). Ze světových šampionátů nejdekorovanější Švýcar, doma má už čtyři stříbra. V sezoně ve Winnipegu se mu bodově tolik nevedlo, zakončil ji na bilanci 8+11, na olympijském turnaji zaznamenal v pěti duelech jednu trefu. Na mistrovstvích ale pravidelně patří mezi výrazné opory, bude tomu tak i tentokrát?
PIUS SUTER (ŠVÝCARSKO). Za sebou má první sezonu v St. Louis, už čtvrtém klubu za šest odehraných sezon. Bodově odehrál průměrný ročník (13+16), na rozdíl od zmíněných parťáků z národního týmu se nyní pokusí vybojovat první medaili ze světového šampionátu, kde se představuje poprvé po čtyřech letech.
FILIP HRONEK (ČESKO). Lídr českých obranných řad, jenž v NHL prožil nejproduktivnější sezonu v kariéře. V jednoznačně nejhorším týmu soutěže byly jeho výkony jedním z mála pozitiv. Ve Vancouveru byl druhý v bodování. Na mistrovství bude stejně jako na olympijských hrách jedním z tahounů národního týmu a dirigentem přesilových her.
