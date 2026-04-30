|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Opět silná Kanada i vycházející hvězdy. Podívejte se, kteří hokejisté ozdobí MS
MS v hokeji 2026
Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května.
Ještě před tím se uskuteční mistrovství světa hokejistů do 18 let a na přelomu dubna a května odehraje národní tým dva turnaje Euro Hockey Tour. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.
Gudase byste nepoznali. Jak vypadali hokejisté, když hráli za osmnáctky?
Čeští hokejisté do 18 let bojují na mistrovství světa na Slovensku o medaile. Turnaj, který je už 28. ročníkem této věkové kategorie, se hraje v Bratislavě a Trenčíně. Řada současných českých...
Třinec - Pardubice 4:5P. Dynamo slaví po 14 letech titul, prodloužení rozhodl Červenka
Po 14 letech zase slaví titul. V uplynulých dvou ročnících už byli dvakrát blízko, vždy z toho bylo ale jen hořké druhé místo. Až nyní se hokejisté Pardubic dočkali. Na ledě Třince zvládli vypjatý...
MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?
Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...
Play off hokejové extraligy 2026: rozpis zápasů a výsledky
Hokejová extraliga 2025/26 má za sebou velké finále. Po čtrnácti letech slaví titul Pardubice, které zdolaly Třinec. Podívejte se na kompletní výsledky zápasů play off.
Třinec - Pardubice 4:2, finále je srovnáno. Will po dvou gólech střídal ve třetí minutě
Finálová série hokejové extraligy hlásí nerozhodný stav. Třinečtí Oceláři zvládli i druhý domácí zápas proti Pardubicím, ve čtvrtek vyhráli 4:2. Utkání přineslo nejrychlejší dvougólový náskok v...
Zábranský opět trenérem, na střídačku míří i Erat. Kometa oznámila i deset posil
Libor Zábranský se opět postaví na brněnskou střídačku. Majitel Komety povede v příštím ročníku trenérský štáb, v němž jej doplní Kamil Pokorný, Jiří Horáček a také bývalý útočník Martin Erat. Loňští...
Rulík povolal do reprezentace třineckého Sikoru, nahradí zraněného Špačka
Českou hokejovou reprezentaci doplní na Českých hrách (Fortuna Hockey Games) v Českých Budějovicích dvacetiletý třinecký útočník Petr Sikora, který se může těšit na premiéru v národním týmu. Nahradí...
Rulíka namíchly finské zákroky. Zbytečně intenzivní, stěžuje si kouč reprezentace
Vítězný vstup do Českých her (Fortuna Hockey Games) proti Finsku (3:2) pokazil trenérovi českých hokejistů Radimu Rulíkovi fakt, že kvůli zranění nedohráli zápas útočník Michael Špaček a také hlavní...
Dostál vychytal Anaheimu postup, McDavid s Draisaitlem v play off končí
V pátek nabídlo play off hokejové NHL dva postupové triumfy se shodným skóre 5:2. Anaheim s Lukášem Dostálem v bráně takto poslal na dovolenou Edmonton hvězdného forvarda Connora McDavida a postup do...
Mistr světa do defenzivy, švédský obr před branku i návrat talentu. Motor uvedl posily
Není to úplně zásadní převrat, ale tým českobudějovického Motoru dozná pro novou sezonu několika změn. Na zveřejněné odchody se začátkem května každoročně navazuje i představení nových posil....
Stránský se Zadinou na titul nedosáhli. Švýcarským šampionem je poprvé Fribourg
Šampiony švýcarské hokejové ligy jsou poprvé hráči Fribourgu-Gottéron. V rozhodujícím sedmém finálovém utkání zvítězili na ledě Davosu 3:2 v prodloužení.
Tvrďák Klapka bořil Finy, mantinel, pak i futra. To se mi ještě nestalo, smál se
Byla to rána. Tak tvrdá, až to nevydržel mantinel v budějovické aréně. Český útočník Adam Klapka fanouškům ukázal to, čím je vyhlášený i v zámořské NHL. Ostrým hitem přišpendlil na hrazení soupeře a...
Třetí slovenský titul pro hokejisty Nitry, raduje se i český útočník Bajtek
Hokejisté Nitry získali potřetí slovenský titul. V rozhodujícím sedmém finálovém utkání porazili Slovan Bratislava 4:3 v prodloužení. V 74. minutě rozhodl osmnáctiletý útočník Tomáš Chrenko.
Švédové drží v EHT neporazitelnost, na úvod Českých her deklasovali Švýcary
Hokejisté Švédska v úvodním utkání Českých her (Fortuna Hockey Games) na domácí půdě v Jönköpingu deklasovali Švýcarsko 8:1. Vyhráli i sedmý zápas Euro Hockey Tour v sezoně a vedou tabulku o osm bodů...
České hokejové hry 2026: Program, výsledky, Češi, kde sledovat
Hokejové mistrovství světa 2026 se blíží, elitní evropské týmy před ním absolvují ještě dva turnaje Euro Hockey Tour. Prvním z nich jsou České hokejové hry v Č. Budějovicích. Hraje se od čtvrtka 30....
Česko - Finsko 3:2. Dorážkou rozhodl Filip, zraněný Špaček zápas nedohrál
Čeští hokejisté vstoupili do domácího turnaje v rámci Euro Hockey Tour, během kterého bude řada hráčů bojovat o nominaci na květnové mistrovství světa, výhrou proti Finsku. Prvního soupeře v Českých...
Dynamo slavilo s fanoušky. Jsem šťastný, že jsme vám vrátili titul, vzkázal Dědek
Stovky hokejových fanoušků přišly ve čtvrtek na Pernštýnské náměstí v Pardubicích oslavit vytoužený titul domácího extraligového celku. Velká část příchozích dorazila v klubových dresech či alespoň...