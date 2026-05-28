Kdo by měl silnému soupeři čelit v bráně? Josef Kořenář, nebo Dominik Pavlát?
Kořenář. Ne že by Pavlát mohl za to, že jsme s ním zápasy prohráli, ale Kořenář působil jistějším dojmem. Navíc ho trenéři berou jako jedničku. Pokud bude zdravý, věřím, že nastoupí on.
Pavlátovi to ale spoluhráči v zápasech vůbec nedělali lehké. S Kanadou navíc působil jistě.
Jako každá dvojka to má těžké. S outsidery na něj nešlo tolik střel, nebyl v permanenci a obrana si nepočínala tak důsledně jako právě s Kanadou. Proti ní kluci opravdu šli a blokovali. Nesnadná pozice.
Je fajn, že dostává prostor, protože myslím, že tak málo zase nehraje. Potřebuje se otrkat, nabrat sílu, některé situace se naučit řešit jinak.