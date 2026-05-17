Kdy a kde sledovat zápas Švédsko – Česko v TV
Přímý přenos utkání Švédsko – Česko vysílá ČT sport, předzápasové studio začíná v 19:30. Duel bude možné sledovat také na platformě Oneplay a prostřednictvím textové online reportáže na iDNES.cz.
|Datum:
|pondělí 18. května 2026 ve 20:20
|Dějiště:
|BFC Arena (Fribourg, Švýcarsko)
|TV přenos
|ČT sport, Oneplay
Češi ve svém prvním duelu na MS ve Švýcarsku přehráli 4:1 Dánsko. Ve druhém utkání senzačně podlehli outsiderovi ze Slovinska 2:3 v prodloužení.
Švédové do turnaje vstoupili porážkou 3:5 od hvězdného výběru Kanady.
Vzájemná bilance Česka a Švédska na MS
- Týmy se na světovém šampionátu potkaly osmadvacetkrát. Jedenáct výher si připsali Češi, sedmnáctkrát uspěli Švédové.
- Poslední vzájemný souboj na MS se odehrál loni. Švédsko ve čtvrtfinále domácího šampionátu zvítězilo 5:2.
|TURNAJ
|VÝSLEDEK
|MS 2025 (čtvrtfinále)
|Švédsko – ČESKO 5:2
|MS 2024 (semifinále)
|ČESKO – Švédsko 7:3
|MS 2022 (základní skupina)
|ČESKO – Švédsko 3:5
|MS 2021 (základní skupina)
|ČESKO – Švédsko 4:2
|MS 2019 (základní skupina)
|ČESKO – Švédsko 5:2
|MS 2018 (základní skupina)
|Švédsko – ČESKO 3:2
TV program MS v hokeji na pondělí 18. května
|Čas
|Zápas
|Vysílání
|Komentátoři
|16:00
|Finsko – USA
|ČT sport
|Tomáš Jílek, Petr Hubáček
|16:10
|Kanada – Dánsko
|ČT sport Plus
|Robert Záruba, Milan Antoš
|19:30
|Švédsko – ČESKO
|ČT sport
|Robert Záruba, Milan Antoš
|20:10
|Německo – Švýcarsko
|ČT sport Plus
|Tomáš Jílek, Petr Hubáček
Jak sledovat MS v hokeji 2026 ze zahraničí?
Služba iVysílání je dostupná pouze na území České republiky. V zahraničí můžete využít některý z balíčků internetových televizí jako např. Oneplay, Magenta TV, Vodafone, Skylink, Pecka.TV nebo Telly, které nabízejí stanici ČT sport, případně se k iVysílání připojit přes VPN.