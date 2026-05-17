Mistrovství světa v hokeji 2026

Švédsko - Česko v TV: kde sledovat zápas MS v hokeji 2026 živě

  8:29
Po nečekané dřině se Slovinskem vyzvou čeští hokejisté na MS ve Švýcarsku jednoho z největších favoritů na zlato, Švédsko. V našem přehledu najdete, kde a kdy můžete zápas sledovat živě, i další informace.

U puku Jacob De La Rose, napadá ho Marek Alscher. | foto: AP

Kdy a kde sledovat zápas Švédsko – Česko v TV

Přímý přenos utkání Švédsko – Česko vysílá ČT sport, předzápasové studio začíná v 19:30. Duel bude možné sledovat také na platformě Oneplay a prostřednictvím textové online reportáže na iDNES.cz.

Datum:pondělí 18. května 2026 ve 20:20
Dějiště:BFC Arena (Fribourg, Švýcarsko)
TV přenosČT sport, Oneplay

Češi ve svém prvním duelu na MS ve Švýcarsku přehráli 4:1 Dánsko. Ve druhém utkání senzačně podlehli outsiderovi ze Slovinska 2:3 v prodloužení.

Švédové do turnaje vstoupili porážkou 3:5 od hvězdného výběru Kanady.

Vzájemná bilance Česka a Švédska na MS

  • Týmy se na světovém šampionátu potkaly osmadvacetkrát. Jedenáct výher si připsali Češi, sedmnáctkrát uspěli Švédové.
  • Poslední vzájemný souboj na MS se odehrál loni. Švédsko ve čtvrtfinále domácího šampionátu zvítězilo 5:2.
POSLEDNÍCH 5 VZÁJEMNÝCH ZÁPASŮ NA MS
TURNAJVÝSLEDEK
MS 2025 (čtvrtfinále)Švédsko – ČESKO 5:2
MS 2024 (semifinále)ČESKO – Švédsko 7:3
MS 2022 (základní skupina)ČESKO – Švédsko 3:5
MS 2021 (základní skupina)ČESKO – Švédsko 4:2
MS 2019 (základní skupina)ČESKO – Švédsko 5:2
MS 2018 (základní skupina)Švédsko – ČESKO 3:2

TV program MS v hokeji na pondělí 18. května

ČasZápasVysíláníKomentátoři
16:00Finsko – USAČT sportTomáš Jílek, Petr Hubáček
16:10Kanada – DánskoČT sport PlusRobert Záruba, Milan Antoš
19:30Švédsko – ČESKOČT sportRobert Záruba, Milan Antoš
20:10Německo – ŠvýcarskoČT sport PlusTomáš Jílek, Petr Hubáček

Jak sledovat MS v hokeji 2026 ze zahraničí?

Služba iVysílání je dostupná pouze na území České republiky. V zahraničí můžete využít některý z balíčků internetových televizí jako např. Oneplay, Magenta TV, Vodafone, Skylink, Pecka.TV nebo Telly, které nabízejí stanici ČT sport, případně se k iVysílání připojit přes VPN.

MS hokej 2026 Švýcarsko (Curych a Fribourg)

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

