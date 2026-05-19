Rakousko zdolalo Lotyše a je stoprocentní, Maďarsko vyzve večer Británii

Rakušané se ve skupině A bodově dotáhli na týmy Švýcarska a Finska, které jsou také stoprocentní. Lotyšsko má po třech utkáních body tři. Vítěznou branku vstřelil v 45. minutě v přesilové hře Benjamin Nissner, gól a asistenci si připsal Vinzenz Rohrer, jenž uzavřel skóre při power play soupeře.
V lotyšském dresu se poprvé na turnaji představil olomoucký útočník Krastenbergs a stal se šestým zástupcem extraligy v sestavě trenéra Vitolinše.
ONLINE: Lotyšsko – Rakousko
Zápas na MS v hokeji 2026 jsme sledovali podrobně
Do první slibnější šance se dostal v 7. minutě Lapinskis, finský brankář v rakouských službách Tolvanen byl připravený. Na druhé straně prověřil Gudlevskise Paul Huber, ani on ale skóre otevřít nedokázal. Stejně jako Tumanovs, jenž v 15. minutě trefil horní tyč.
Bezbrankový stav změnil až v 28. minutě Harnisch, jenž využil zaváhání soupeře v rozehrávce. A mohlo být pro Rakousko ještě lépe. Schneider v polovině utkání a Schwinger o minutu později však Gudlevskise podruhé pokořit nedokázali.
V závěru druhé části si Lotyši vypracovali několik šancí, prosadili se ale až 25 sekund po začátku třetí třetiny, kdy svým čtvrtým gólem na turnaji vyrovnal kapitán Balcers. O tři minuty později Batna fauloval Zwergera a Rakušané první přesilovou hru v zápase využili. Vedení jim vrátil Nissner.
Batna byl v 55. minutě blízko vyrovnání, Tolvanen si však poradil s jeho tečí i následnou dorážkou. V závěru nedokázal vyrovnat ani Cibulskis. Poslední slovo měl při lotyšské power play dvě sekundy před koncem Rohrer. Rakušané tak stejně jako před rokem na MS Lotyše ve skupině porazili a přiblížili se postupu do čtvrtfinále.
40:25 R. Balcers (D. Smirnovs, A. Šmits)
27:11 T. Harnisch (P. Stapelfeldt), 44:22 B. Nissner (P. Schneider, V. Rohrer), 59:58 V. Rohrer (T. Nickl)
K. Gudlevskis - O. Cibulskis, A. Šmits - R. Freibergs, A. Andžans - R. Mamčics, K. Bindulis - K. Zile, M. Tumanovs - R. Balcers, D. Smirnovs, S. Vilmanis - T. Andersons, O. Batna, M. Dzierkals - O. Murnieks, H. Egle, R. Krastenbergs - O. Lapinskis, F. Buncis, K. Skrastinš
A. Tolvanen - B. Wolf, C. Unterweger - T. Nickl, G. Biber - D. Maier, D. Hackl - R. Schnetzer, P. Stapelfeldt - P. Schneider, B. Nissner, D. Zwerger - L. Thaler, V. Rohrer, P. Huber - S. Schwinger, M. Huber, M. Rebernig - T. Harnisch, L. Wallner, L. Kolarik
Vyloučení: 4:2, Využití: 0:1, V oslabení: 0:0, Zásahy brankářů: 11:25, Počet diváků: 8 677Přejít na online reportáž
Naopak večerní utkání mezi Maďarskem a Velkou Británii bude nejspíš soubojem o udržení mezi šestnáctičlennou elitou. Oba týmy zatím vstřelili pouze tři góly a stále čekají na zisk bodů. Britové se po roční pauze vrátili na šampionát, kdežto Maďaři se sedmým místem sestupu vyhnuli.
ONLINE: Maďarsko – Velká Británie
Utkání na MS v hokeji 2026 sledujeme od 20.20 podrobně
Dosud navíc mají ze všech celků vůbec nejvyšší úspěšnost využitých přesilovek 50%. Produktivitu Britů překvapivě táhne třicetiletý obránce Nathanael Halbert (1+1).