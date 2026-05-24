„To je super, vůbec jsem to nevěděl,“ smál se na pozápasovém rozhovoru. „Měl jsem i štěstí. Aby to padlo, je potřeba mít útočníky před brankou a spoluhráče, kteří připraví puky,“ ocenil celý tým.
Výběr Švýcarska se ze začátku duelu střelecky trápil. Smůlu na hokejce překonal v čase 18:09 právě Josi. Druhou branku přidal ve 21. minutě a hattrick dovršil o dvě minuty později přesilovkovou trefou.
„Šlo o první tři góly v utkání, ten první byl možná úplně nejdůležitější. V úvodní třetině jsme totiž nebyli moc spokojení, věděli jsme, že umíme hrát lépe,“ hodnotil hru.
Podívejte se na rekordní hattrick švýcarského kapitána:
Josi překonal devatenáct let starý rekord, který do soboty patřil bývalému kanadskému hokejistovi Shaneu Doanovi. Útočník tři góly vstřelil za 6 minut a 35 vteřin.
Pětatřicetiletý obránce si vysloužil obdiv i od svých reprezentačních spoluhráčů „Je to jeden z nejlepších hráčů v NHL a na světě, takže jsme rádi, že je Švýcar. Je to skvělý lídr, skvělý hráč a ještě lepší člověk. Je úžasné hrát po jeho boku,“ chválil ho útočník Sven Andrighetto.
Švýcarsko je na domácím turnaji zatím stoprocentní a zaslouženě mu patří první místo ve skupině A. Prvenství mu ale může sebrat ještě Finsko, se kterým se tým helvétského kříže střetne v úterý ve 20.20 v souboji o čelo tabulky.
„Hrají opravdu dobře. Bude to velký test i směrem ke čtvrtfinále. Nejen kvůli postavení v tabulce, ale také abychom měli porovnání, kde s naší hrou jsme,“ tuší opora Nashvillu.
Vynikl i Reichel
Střelecky se v sobotu dařilo i jiným. Důležité góly vstřelil také německý hokejista s českými kořeny Lukas Reichel. Čtyřiadvacetiletý útočník Bostonu dovršil ve večerním utkání proti Rakousku také hattrick, k tomu přidal asistenci a dodal českým sousedům naději na postup do play off.
Podívejte se na gól Lukase Reichela v utkání proti Rakousku:
Němci mají po sobotním zápase sedm bodů a patří jim čtvrtá příčka. V pondělí je čeká poslední duel základní části proti Velké Británii, k postupu budou ale kromě výhry za tři body potřebovat i trochu štěstí.
Kandidáty na čtvrtfinále jsou kromě nich také Rakousko, USA a Lotyšsko, volná místa už zbývají ale jenom dvě. Play off mají jisté Finsko a domácí Švýcarsko.