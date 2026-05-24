Mistrovství světa v hokeji 2026

Vstřelil nejrychlejší hattrick v historii MS. Skvělý lídr i člověk, chválí Josiho parťáci

  16:14
Když si brusle nazuje Roman Josi, dějí se obvykle věci. Platilo to i v sobotním utkání skupiny A, v němž švýcarský kapitán nasázel hattrick a výrazně pomohl k demolici Maďarska (9:0). A nejen to. Vstřelit tři góly se obránci povedlo za čtyři minuty a 45 vteřin, čímž vytvořil nový historický rekord mistrovství světa.
Roman Josi v utkání Švýcarska proti Maďarsku na MS v hokeji 2026.

„To je super, vůbec jsem to nevěděl,“ smál se na pozápasovém rozhovoru. „Měl jsem i štěstí. Aby to padlo, je potřeba mít útočníky před brankou a spoluhráče, kteří připraví puky,“ ocenil celý tým.

Výběr Švýcarska se ze začátku duelu střelecky trápil. Smůlu na hokejce překonal v čase 18:09 právě Josi. Druhou branku přidal ve 21. minutě a hattrick dovršil o dvě minuty později přesilovkovou trefou.

„Šlo o první tři góly v utkání, ten první byl možná úplně nejdůležitější. V úvodní třetině jsme totiž nebyli moc spokojení, věděli jsme, že umíme hrát lépe,“ hodnotil hru.

Josi překonal devatenáct let starý rekord, který do soboty patřil bývalému kanadskému hokejistovi Shaneu Doanovi. Útočník tři góly vstřelil za 6 minut a 35 vteřin.

Pětatřicetiletý obránce si vysloužil obdiv i od svých reprezentačních spoluhráčů „Je to jeden z nejlepších hráčů v NHL a na světě, takže jsme rádi, že je Švýcar. Je to skvělý lídr, skvělý hráč a ještě lepší člověk. Je úžasné hrát po jeho boku,“ chválil ho útočník Sven Andrighetto.

Švýcarsko je na domácím turnaji zatím stoprocentní a zaslouženě mu patří první místo ve skupině A. Prvenství mu ale může sebrat ještě Finsko, se kterým se tým helvétského kříže střetne v úterý ve 20.20 v souboji o čelo tabulky.

Postupová matematika na MS v hokeji 2026: Češi mají jisté čtvrtfinále, co ostatní týmy?

„Hrají opravdu dobře. Bude to velký test i směrem ke čtvrtfinále. Nejen kvůli postavení v tabulce, ale také abychom měli porovnání, kde s naší hrou jsme,“ tuší opora Nashvillu.

Vynikl i Reichel

Střelecky se v sobotu dařilo i jiným. Důležité góly vstřelil také německý hokejista s českými kořeny Lukas Reichel. Čtyřiadvacetiletý útočník Bostonu dovršil ve večerním utkání proti Rakousku také hattrick, k tomu přidal asistenci a dodal českým sousedům naději na postup do play off.

Němci mají po sobotním zápase sedm bodů a patří jim čtvrtá příčka. V pondělí je čeká poslední duel základní části proti Velké Británii, k postupu budou ale kromě výhry za tři body potřebovat i trochu štěstí.

Kandidáty na čtvrtfinále jsou kromě nich také Rakousko, USA a Lotyšsko, volná místa už zbývají ale jenom dvě. Play off mají jisté Finsko a domácí Švýcarsko.

MS hokej 2026 Švýcarsko (Curych a Fribourg)

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švýcarsko ve městech Curych a Fribourg. Šampionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května.

Skupina A

Skupina B

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
