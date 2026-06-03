Že jsou Slováci hrozní? Ne, to rozhodčí. Crosby se omluvil za uniklé video z MS

Situaci objasnil komentátor TSN Gord Miller, který vysvětlil, že Crosby ostrá slova mířil na rozhodčí. Hráče upozorňoval na to, že se nemají nechat rozhodit a strhnout emocemi.
Právě tady útočník Pittsburghu ukázal, jak dalekou cestu v hokeji ušel a jaké zkušenosti nasbíral. Přestože vzniklá situace nebyla jeho chybou, neváhal a další den se šel Slovákům omluvit.
„Nemusel to dělat. Takové věci říkáme v kabině pořád, abychom se vyhecovali, i když jim příliš nevěříme,“ řekl Miller.
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Kauza vznikla kvůli zveřejněnému videu ze šatny, které mělo divákům přiblížit zákulisní dění. Nikdo se už ale příliš nezabýval tím, co zveřejnit a co ponechat za zavřenými dveřmi.
Problém nastal v základní skupině B druhý turnajový víkend. Ze šatny kanadského národního týmu unikla nahrávka, na níž je hlavní hvězdou právě Crosby.
Ve druhé přestávce během utkání proti Slovensku, kdy platil stav 1:1, je slyšet, jak říká: „Musíme zůstat trpěliví, zachovat klid. Vždyť víte, že oni jsou ku*va hrozní.“
Podívejte se na záběry z kanadské šatny:
sid addressing the team in the locker room— 🚬 (@008zennie) May 24, 2026
“…just gotta stay patient here, keep our poise” pic.twitter.com/suWlUElmre
Z videa to vypadalo, že svá slova adresuje soupeři, což okamžitě po zveřejnění vyvolalo vlnu kritiky. Vše ale nakonec bylo jinak a Crosbyho průpovídka směřovala k arbitrům.
Přítomnost kamery v kabině nicméně nadělala potíže i samotným Slovákům. Před duelem proti Česku byla zveřejněna nahrávka, na které kouč Vladimír Országh takticky připravoval hráče na soupeře.
„Pozor, chalani, kontrolujte si svoje hokejky, když budete v souboji. Sedlák a další velmi rádi trošku filmují,“ varoval své svěřence.
Video vyvolalo vlnu odporu u slovenské reprezentace, která následně zakázala kameramanům vstup do své šatny.
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Češi rádi filmují, říkal Országh v uniklém videu. Slováci pak zakázali kamery v šatně
„Ze strany organizátora MS a marketingové společnosti Infront jsme měli garantované, že z nahrávky budou odstraněny všechny citlivé části týkající se taktiky, herní strategie a interních informací určených výhradně hráčům a realizačnímu týmu,“ vysvětlil slovenský svaz svůj krok v prohlášení.
Společnost Infront se poté omluvila slovenské reprezentaci i Országhovi a přiznala také selhání kontrolního týmu, který měl tyto zveřejněné informace zachytit.
Když podobné trable nastaly o den později u kanadského týmu a Crosby čelil kritice, zámořská velmoc k tak razantnímu řešení nesáhla. Kameramani tak do její šatny mohli až do konce turnaje, kdy jeden z největších favoritů překvapivě padl s Norskem v zápase o bronz.