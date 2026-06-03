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Mistrovství světa v hokeji 2026

Mistrovství světa v hokeji 2026

Že jsou Slováci hrozní? Ne, to rozhodčí. Crosby se omluvil za uniklé video z MS

Lucie Jirásková
  14:25
Ukázal charakter a omluvil se, přestože to nebyla jeho chyba. Hvězdný kanadský útočník Sidney Crosby schytával během hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku kritiku za video, které uniklo z týmové šatny a na kterém se ostře vymezuje vůči hře Slováků. Nyní však vyšlo najevo, že všechno bylo úplně jinak.
Kanaďan Sidney Crosby na tréninku před začátkem mistrovství světa.

Kanaďan Sidney Crosby na tréninku před začátkem mistrovství světa. | foto: ČTK

Kanadský útočník Sidney Crosby pálí na norskou branku v utkání o bronz na...
Sidney Crosby (Kanada) během čtvrtfinálového utkání proti USA.
Zleva Macklin Celebrini slaví se Sidneym Crosbym vyrovnávací gól proti Česku.
Zleva Macklin Celebrini slaví se Sidneyem Crosbym vyrovnávací gól na 2:2.
20 fotografií

Situaci objasnil komentátor TSN Gord Miller, který vysvětlil, že Crosby ostrá slova mířil na rozhodčí. Hráče upozorňoval na to, že se nemají nechat rozhodit a strhnout emocemi.

Právě tady útočník Pittsburghu ukázal, jak dalekou cestu v hokeji ušel a jaké zkušenosti nasbíral. Přestože vzniklá situace nebyla jeho chybou, neváhal a další den se šel Slovákům omluvit.

„Nemusel to dělat. Takové věci říkáme v kabině pořád, abychom se vyhecovali, i když jim příliš nevěříme,“ řekl Miller.

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Kauza vznikla kvůli zveřejněnému videu ze šatny, které mělo divákům přiblížit zákulisní dění. Nikdo se už ale příliš nezabýval tím, co zveřejnit a co ponechat za zavřenými dveřmi.

Problém nastal v základní skupině B druhý turnajový víkend. Ze šatny kanadského národního týmu unikla nahrávka, na níž je hlavní hvězdou právě Crosby.

Ve druhé přestávce během utkání proti Slovensku, kdy platil stav 1:1, je slyšet, jak říká: „Musíme zůstat trpěliví, zachovat klid. Vždyť víte, že oni jsou ku*va hrozní.“

Podívejte se na záběry z kanadské šatny:

Z videa to vypadalo, že svá slova adresuje soupeři, což okamžitě po zveřejnění vyvolalo vlnu kritiky. Vše ale nakonec bylo jinak a Crosbyho průpovídka směřovala k arbitrům.

Přítomnost kamery v kabině nicméně nadělala potíže i samotným Slovákům. Před duelem proti Česku byla zveřejněna nahrávka, na které kouč Vladimír Országh takticky připravoval hráče na soupeře.

„Pozor, chalani, kontrolujte si svoje hokejky, když budete v souboji. Sedlák a další velmi rádi trošku filmují,“ varoval své svěřence.

Video vyvolalo vlnu odporu u slovenské reprezentace, která následně zakázala kameramanům vstup do své šatny.

Češi rádi filmují, říkal Országh v uniklém videu. Slováci pak zakázali kamery v šatně

„Ze strany organizátora MS a marketingové společnosti Infront jsme měli garantované, že z nahrávky budou odstraněny všechny citlivé části týkající se taktiky, herní strategie a interních informací určených výhradně hráčům a realizačnímu týmu,“ vysvětlil slovenský svaz svůj krok v prohlášení.

Společnost Infront se poté omluvila slovenské reprezentaci i Országhovi a přiznala také selhání kontrolního týmu, který měl tyto zveřejněné informace zachytit.

Když podobné trable nastaly o den později u kanadského týmu a Crosby čelil kritice, zámořská velmoc k tak razantnímu řešení nesáhla. Kameramani tak do její šatny mohli až do konce turnaje, kdy jeden z největších favoritů překvapivě padl s Norskem v zápase o bronz.

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Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

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