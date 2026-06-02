Mistrovství světa v hokeji 2026

Ztráta času sem jezdit. Kanada se smiřuje s těžkou prohrou, experti bijí na poplach

Lucie Jirásková
  16:07
Prohra v olympijském finále. A teď další nezdar, tentokrát na mistrovství světa, které Kanada zakončila porážkou s Norskem (2:3 v prodloužení) v utkání o bronz. Uplynulou sezonou prošla bez zisku zlata a hokejoví experti zvedají výstražný prst. „V poslední době se nahromadilo až příliš neúspěchů,“ řekl Scott Wheeler z webu The Athletic.
foto: Reuters

Kanaďané se na dospělém šampionátu nedočkali medaile poslední tři roky. Hořkou porážku museli skousnout i na únorové olympiádě. Ve finále nestačili na USA (1:2 v prodloužení) a skončili „jen“ se stříbrnou medailí.

A nezapomínejme, že z mistrovství se i loni vraceli s prázdnou po šokujícím čtvrtfinálovém vyřazení s Dánskem.

Nezdary počítají také v dalších kategoriích. Na šampionátu dvacítek je v semifinále vyřadilo Česko (4:6) a na osmnáctkách skončili ve čtvrtfinále se Švédskem (2:4).

Kupících se neúspěchů hokejové velmoci si začínají všímat i zámořská média. „Bolestivé porážky přibývají. Tohle už je víc než jen ojedinělý výpadek,“ uvedl Ken Campbell z webu The Hockey News.

Přitom Kanada na lepší výsledky předpoklady má. Přesto se jí ale nedaří skórovat v důležitých situacích a vymáčknout ze sebe to nejlepší, když je to potřeba.

Ukázalo se to i na květnovém mistrovství světa. V utkání s Norskem ztrácela od samého začátku, až ve třetí třetině jí dvěma góly zařídil prodloužení Robert Thomas.

V nastaveném čase ale mělo navrch Norsko, kterému historický bronz vystřelila teprve jedenadvacetiletá hvězda týmu Noah Steen.

„Norové zaslouží velké uznání. Hráli tvrdě, využili našich chyb. Odehráli vážně povedený zápas, zatímco my jsme si moc dobře nevedli,“ chválil soupeře smutně Thomas.

Turnaj frustrovaně hodnotil i Ryan O’Reilly, další ze zkušených opor na nabité soupisce.

„Zklamali jsme sami sebe i celou naši zem. Byli jsme tu skoro měsíc a odjíždíme domů bez medaile. Máme mnohem víc talentu než tyhle týmy (Finsko a Norsko), které ale dokázaly najít způsob, jak nás porazit. Selhali jsme, neukázali jsme, na co máme. Hrozný pocit. Je to ztráta času, jezdit sem a odjíždět s prázdnou.“

Kritika zaznívá i z dalších koutů hokejového prostředí. „Nevím, jestli jste si toho všimli, ale Kanada není úřadujícím šampionem na žádné úrovni. A určitě to není kvůli nedostatku hokejových dovedností,“ líčil Campbell.

A vzápětí dodal: „Je to o nedostatečné kvalitě brankářů, obránců a neschopnosti rozhodovat velké zápasy. A to je něco, co se v souvislosti s Kanadou říká opravdu zvláštně.“

Ve své analýze také apeloval na vedení kanadského hokeje, aby se aktuální situací začalo zabývat.

„Podle mě tu máme systémový problém, a pokud se na to vedení Hockey Canada nepodívá, budou podobné porážky jako v zápase o bronz od Norů mnohem běžnější,“ uzavřel.

MS ve fotbale

Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

Čtvrtfinále

Semifinále

O 3. místo

Finále

Kompletní los
MS v hokeji 2026: výsledky zápasů o medaile, zajímavosti, jak si vedli Češi

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostilo Švýcarsko, které na šampionátu skončilo potřetí v řadě se smutným stříbrem. Mistry světa se popáté v historii stali Finové. Právě na ně nestačili Češi...

Tabulky MS v hokeji 2026: pořadí skupin A a B

Dánský brankář Mads Sögaard zasahuje před českým útočníkem Lukášem Sedlákem...

Bitvy v základních skupinách hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku vrcholí. Jak vypadají tabulky základních skupin A a B?

Česko - Norsko 1:4. Zmar, trápení a pískot, s papírovým outsiderem chyběla lehkost

Martin Rönnild se raduje z třetího gólu Norska proti Česku.

Čeští hokejisté předvedli další rozpačitý výkon na mistrovství světa. Nevýraznou hrou, křečovitostí a střeleckou nemohoucností se v pondělí protrápili k prohře 1:4 s Norskem. U další ztráty bodů byl...

Česko - Finsko 1:4. Dlouho nuda, pak smůla. Hokejisté na zpackaném MS končí

Zklamaní čeští hokejisté po porážce ve čtvrtfinále mistrovství světa

Tak málo na postup do bojů o medaile nestačí. Čeští hokejisté se sice ve čtvrtfinále proti Finsku nakonec probudili k energičtějšímu výkonu, ale kvůli bídné první polovině utkání ve čtvrtek prohráli...

Pavouk MS v hokeji 2026: Zlato pro Finy, Švýcaři prohráli třetí finále za sebou

Český útočník Lukáš Sedlák během utkání proti Kanadě

Hokejové mistrovství světa 2026 je za námi. Zlaté medaile získali Finové po vítězství 1:0 v prodloužení nad domácím Švýcarskem. V bitvě o bronz překvapivě uspěli Norové proti Kanadě (3:2P).

Zrod dynastií, nečekaní hrdinové i slavící Češi. Připomeňte si finálové bitvy v NHL

Hokejisté Floridy pózují se Stanley Cupem po úspěšném finále s Edmontonem.

Souboj o bájný Stanley Cup začíná. Zvednou jednu z nejcennějších sportovních trofejí nad hlavu hokejisté Vegas, nebo Caroliny? To ukážou až nadcházející dny a týdny. Finále opět napíše řadu příběhů,...

2. června 2026  13:23

Nejsem tím pravým. Šéf švýcarského svazu po nešťastném finále hokejistů rezignoval

Šéf švýcarského hokejového svazu Urs Kessler

Ač Švýcaři zažili patrně nejlepší mistrovství světa v historii, dopadli stejně jako v letech předešlých. Stříbro, to už není úspěch, ještě navíc doma. A tamní svaz se po porážce ve finále s Finskem...

1. června 2026  16:20

Ohromný smolař, tahouni i norský hrdina. Jak vypadá výběr největších hvězd z MS?

Aleksander Barkov s pohárem pro mistry světa, předává mu prezident Mezinárodní...

Na turnaji táhli a oslnili. Řada z nich „jen“ naplnila očekávání, další překvapili. Sedm jmen se ale ve výběrech novinářů a ředitelství hokejového mistrovství opakovalo nejčastěji. Hokejová redakce...

1. června 2026  15:35

Nelze ho nahradit. Finové opěvují Barkova, maminka zlatého střelce po gólu omdlela

Aleksander Barkov přijíždí s trofejí pro mistry světa k finským spoluhráčům.

Nepřipisoval si zásluhy. Ani ve chvíli, kdy se mu na krku houpala zlatá medaile pro vítěze mistrovství světa. „Že bych já byl klíčem k úspěchu? Tak to nevidím,“ pousmál se po finále se Švýcarskem...

1. června 2026  14:20

Těžká skupina pro hokejisty, za rok hrozí tuhý boj o čtvrtfinále. Jaké mají soupeře?

Zklamaní čeští hokejisté po prohře s Finskem ve čtvrtfinále na MS v hokeji 2026

Jen co skončil jeden šampionát, známé už jsou skupiny pro ten nadcházející. A že se čeští hokejoví fanoušci mají na co těšit. Jubilejní 90. mistrovství světa totiž pořádá Německo, konkrétně města...

1. června 2026  9:50

Bez gólu se vyhrát nedá. Švýcaři po dalším finále smutní: Bolí být na druhé straně

Zklamaní švýcarští hokejisté po prohře ve finále mistrovství světa

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Od startu prodloužení stála celá hala na nohou. Domácí příznivci hnali švýcarské hokejisty k vytouženému cíli. Zlatu. Jenže v 71. minutě je zpražil přesnou trefou Konsta Helenius. „Bolí to,“ shodli...

1. června 2026  7:09

Švýcarsko - Finsko 0:1P. Curych utichl, páté zlato díky gólu Heleniuse slaví Seveřané

Finští hokejisté slaví vítězství na mistrovství světa.

Jedna střela stačila, aby Swiss Life Arena až na pár jedinců v hledišti i na ledě utichla. Finále hokejového mistrovství světa se potřetí v řadě proměnilo v napínavou taktickou bitvu. A potřetí v...

31. května 2026  23:49

Finsko na MS v hokeji 2026: program, výsledky, soupiska, bilance s Čechy

Finové slaví gól Němcům.

Na třech posledních šampionátech se jim nepodařilo postoupit ze čtvrtfinále. Na mistrovství světa v roce 2026 si ale hokejisté Finska došli pro zlato. Jejich program, výsledky, historickou bilanci,...

31. května 2026  23:17

Švýcarsko na MS v hokeji 2026: program, výsledky, soupiska, bilance s Čechy

Švýcarsko slaví výhru na úvod MS. Domácí tým porazil USA.

Na posledních dvou šampionátech si zahráli finále, v obou případech však skončili druzí. Smutný hattrick dokonali na domácím šampionátu, kde opět skončili těsně pod vrcholem. Program a výsledky...

31. května 2026  23:14

