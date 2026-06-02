Ztráta času sem jezdit. Kanada se smiřuje s těžkou prohrou, experti bijí na poplach

Kanaďané se na dospělém šampionátu nedočkali medaile poslední tři roky. Hořkou porážku museli skousnout i na únorové olympiádě. Ve finále nestačili na USA (1:2 v prodloužení) a skončili „jen“ se stříbrnou medailí.
A nezapomínejme, že z mistrovství se i loni vraceli s prázdnou po šokujícím čtvrtfinálovém vyřazení s Dánskem.
Nezdary počítají také v dalších kategoriích. Na šampionátu dvacítek je v semifinále vyřadilo Česko (4:6) a na osmnáctkách skončili ve čtvrtfinále se Švédskem (2:4).
|
Kanada - USA 1:2P. Strhující bitva ve finále her, Američané berou zlato po 46 letech
Kupících se neúspěchů hokejové velmoci si začínají všímat i zámořská média. „Bolestivé porážky přibývají. Tohle už je víc než jen ojedinělý výpadek,“ uvedl Ken Campbell z webu The Hockey News.
Přitom Kanada na lepší výsledky předpoklady má. Přesto se jí ale nedaří skórovat v důležitých situacích a vymáčknout ze sebe to nejlepší, když je to potřeba.
Ukázalo se to i na květnovém mistrovství světa. V utkání s Norskem ztrácela od samého začátku, až ve třetí třetině jí dvěma góly zařídil prodloužení Robert Thomas.
|
O tomhle jsme ani nesnili! zářili Norové po bronzu a doufají: Snad seženeme sponzora
V nastaveném čase ale mělo navrch Norsko, kterému historický bronz vystřelila teprve jedenadvacetiletá hvězda týmu Noah Steen.
„Norové zaslouží velké uznání. Hráli tvrdě, využili našich chyb. Odehráli vážně povedený zápas, zatímco my jsme si moc dobře nevedli,“ chválil soupeře smutně Thomas.
Turnaj frustrovaně hodnotil i Ryan O’Reilly, další ze zkušených opor na nabité soupisce.
„Zklamali jsme sami sebe i celou naši zem. Byli jsme tu skoro měsíc a odjíždíme domů bez medaile. Máme mnohem víc talentu než tyhle týmy (Finsko a Norsko), které ale dokázaly najít způsob, jak nás porazit. Selhali jsme, neukázali jsme, na co máme. Hrozný pocit. Je to ztráta času, jezdit sem a odjíždět s prázdnou.“
Podívejte se na bronzový gól Noaha Steena v prodloužení:
NOAH STEEN OT HERO‼️ #MensWorlds #IIHF pic.twitter.com/noVLGvcZu4— IIHF (@IIHFHockey) May 31, 2026
Kritika zaznívá i z dalších koutů hokejového prostředí. „Nevím, jestli jste si toho všimli, ale Kanada není úřadujícím šampionem na žádné úrovni. A určitě to není kvůli nedostatku hokejových dovedností,“ líčil Campbell.
A vzápětí dodal: „Je to o nedostatečné kvalitě brankářů, obránců a neschopnosti rozhodovat velké zápasy. A to je něco, co se v souvislosti s Kanadou říká opravdu zvláštně.“
Ve své analýze také apeloval na vedení kanadského hokeje, aby se aktuální situací začalo zabývat.
„Podle mě tu máme systémový problém, a pokud se na to vedení Hockey Canada nepodívá, budou podobné porážky jako v zápase o bronz od Norů mnohem běžnější,“ uzavřel.