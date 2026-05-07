Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

ONLINE: Česko - Švédsko 2:0. Vedení navyšuje Reichel, výborně chytá Pavlát

Autor: ,
Sledujeme online   20:35
Čeští hokejisté zahajují poslední turnaj před startem mistrovství světa. V rámci Švédských her čelí v Ängelholmu domácímu výběru, který v tomto ročníku Euro Hockey Tour zvítězil ve všech devíti zápasech. Duel sledujeme od 19 hodin prostřednictvím podrobné online reportáže.
Fotogalerie3

Libor Hájek se snaží zastavit akci Karla Henrikssona. | foto: AP

Ve vzájemných soubojích se severským výběrem se svěřenci trenéra Radima Rulíka pokoušejí ukončit sérii pěti porážek. Ta poslední přišla minulý týden v Českých Budějovicích (2:4).

ONLINE: Česko – Švédsko

Duel hokejistů na Švédských hrách sledujeme od 19 hodin podrobně

„Hráli fakt dobře a teď si myslím, že to bude ještě kvalitnější. Měli jsme problémy udržet se na puku v útočném pásmu a něco si víc vytvořit. Myslím si, že můžeme být lepší, abychom se jim vyrovnali v rychlosti hned od první minuty,“ hlásil obránce Michal Kempný.

Jeho i zbytek mužstva potkaly během středy komplikace, kvůli díře v ledu totiž musel národní tým po krátké chvíli zrušit trénink.

Problémy hokejistů, kvůli díře v ledu rušili trénink. Neakceptovatelné, čílil se Hnilička

Švédové mají v tabulce EHT díky devíti výhrám náskok 13 bodů před druhým Rulíkovým výběrem a už o víkendu si na turnaji na jihu Čech zajistili celkový triumf.

„Co se týče výchovy a produkce kvalitních hráčů, tak jsou asi na tom nejlíp v Evropě. Jednoznačně to teď dokazují v Euro Hockey Tour. My jsme třeba loni taky tento podnik vyhráli, ale ne takhle dominantně. Opravdu mají kvalitu,“ ocenil český trenér.

Na Kladno kvůli vizi i trenérům. Kempný před MS radí mladým: Nebojte se hrát

Ten oproti předchozímu turnaji zařadil celkem osm nových hráčů. V brance ve čtvrtek dostává prostor Dominik Pavlát, premiéru v seniorském týmu si odbývá obránce Marek Alscher.

Prostor nově dostávají rovněž další zadáci Libor Hájek a Mikuláš Hovorka a útočníci Michal Kovařčík, Martin Kaut, Jan Mandát a Kristian Reichel.

Sestava Česka

Pavlát - Hovorka, Kempný, T. Galvas, Ščotka, Alscher, Ticháček, Cibulka, Hájek - M. Kaut, M. Kovařčík, D. Kubalík - Mandát, Melovský, Klapka - O. Beránek, Černoch, Kunc - R. Pavlík, P. Sikora, K. Reichel

„Máme na první dvě utkání sestavu danou a naplánovanou. Na třetí duel budeme reagovat, byť i na něj máme nějakou představu, ale necháváme si to otevřené. Třeba budeme řešit ještě nějaký otazník a budeme chtít hráče vidět,“ nastínil asistent Jiří Kalous.

Švédské hokejové hry
7. 5. 2026 19:00
zápas probíhá
Česko Česko : Švédsko Švédsko 2:0 (1:0, 1:0, -:-)
Góly:
19:52 Kovařčík (Kaut)
34:58 Reichel (Pavlík, Ticháček)
Góly:
Sestavy:
Pavlát (Kořenář) – Hovorka, Kempný (C), Cibulka, Hájek, Alscher, Ticháček, Ščotka, Galvas – Kaut, Kovařčík, Kubalík (A) – Mandát, Melovský, Klapka – Beránek (A), Černoch, Kunc – Reichel, Sikora, Pavlík – Flek.
Sestavy:
Söderblom (Hellberg) – Johansson, Ekman-Larsson (C), Hägg (A), Persson, Boumedienne, Heed, Brännström – Stenberg, Björck, Karlsson – Heineman, Frondell, Holmström – Öhgren, Asplund, Petersson – Hedqvist, de La Rose, Silfverberg (A) – Henriksson.

Rozhodčí: Vikman, Wuorenheimo – Lundgren, Svensson

Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse (6 příspěvků)

MS v hokeji 2026

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května.

Na přelomu dubna a května hraje národní tým dva turnaje Euro Hockey Tour. Českému hokeji se navíc dostalo medailového povzbuzení i z mistrovství světa hokejistů do 18 let. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Tipsport - partner programu
Česko vs. ŠvédskoHokej - - 7. 5. 2026:Česko vs. Švédsko //www.idnes.cz/sport
Živě2:0
  • 1.07
  • 9.50
  • 40.00
Philadelphia vs. CarolinaHokej - - 8. 5. 2026:Philadelphia vs. Carolina //www.idnes.cz/sport
8. 5. 02:00
  • 3.30
  • 3.95
  • 2.05
Buffalo vs. MontrealHokej - - 9. 5. 2026:Buffalo vs. Montreal //www.idnes.cz/sport
9. 5. 01:00
  • 2.21
  • 3.78
  • 2.78
Anaheim vs. VegasHokej - - 9. 5. 2026:Anaheim vs. Vegas //www.idnes.cz/sport
9. 5. 03:30
  • 2.47
  • 3.80
  • 2.44
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Gudase byste nepoznali. Jak vypadali hokejisté, když hráli za osmnáctky?

Jak vypadaly české hokejové hvězdy, když hráli na Mistrovství světa v hokeji do...

Čeští hokejisté do 18 let bojují na mistrovství světa na Slovensku o medaile. Turnaj, který je už 28. ročníkem této věkové kategorie, se hraje v Bratislavě a Trenčíně. Řada současných českých...

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Česko - Švédsko 3:4P. Osmnáctka přišla o dvougólový náskok, o bronz vyzve Lotyše

Zklamání čeští hokejisté po prohraném semifinále se Švédském.

Česká osmnáctka po rychle využité přesilovce Jakuba Vaněčka na začátku druhé třetiny semifinále hokejového mistrovství světa vedla nad Švédskem už 3:1. Seveřané však ve třetí části utkání vyrovnali a...

Opět silná Kanada i vycházející hvězdy. Podívejte se, kteří hokejisté ozdobí MS

Kanaďan Celebrini v souboji s Ondřejem Kašem.

Jak se světový šampionát blíží, zvučná hokejová jména na soupiskách jednotlivých reprezentací přibývají. Respekt budí především soupiska Kanady, která do Švýcarska přiveze našlapaný útok plný hvězd...

MS v hokeji do 18 let 2026: program, výsledky, jak si vedli Češi?

Čeští hokejisté do 18 let slaví trefu v zápase se Spojenými státy.

Mistrovství světa v ledním hokeji do 18 let 2026 zamířilo na Slovensko. Hrálo se v Bratislavě a Trenčíně. Turnaj proběhl od 22. dubna do 2. května a šlo o 28. ročník šampionátu této věkové kategorie....

ONLINE: Česko - Švédsko 2:0. Vedení navyšuje Reichel, výborně chytá Pavlát

Sledujeme online
Libor Hájek se snaží zastavit akci Karla Henrikssona.

Čeští hokejisté zahajují poslední turnaj před startem mistrovství světa. V rámci Švédských her čelí v Ängelholmu domácímu výběru, který v tomto ročníku Euro Hockey Tour zvítězil ve všech devíti...

7. května 2026  20:35

Posily z NHL na MS: Američané s mladými i Tkachukem, Kanada staví hvězdný útok

Americký hokejista Matthew Tkachuk slaví výhru nad Kanadou a zisk zlaté medaile...

V zámoří začínají prosakovat informace o hokejistech, kteří posílí národní týmy na nadcházejícím světovém šampionátu. Zvučné jméno očekávají Finové, dočkají se příletu hvězdného útočníka Aleksandera...

7. května 2026  20:09

Přestřelka na úvod Švédských her. Švýcaři po nájezdech zdolali Finsko

Justus Annunen ve finské brance čelí šanci Tylera Moye ze Švýcarska.

Švýcarští hokejisté v zahajovacím utkání Švédských her v Ängelholmu zdolali Finsko 5:4 po nájezdech. Výběr Suomi i s kapitánem Aleksanderem Barkovem z Floridy v sestavě třikrát v utkání dohnal...

7. května 2026  17:57,  aktualizováno  18:22

Švédské hokejové hry 2026: Program, soupisky, výsledky, Češi

Český obránce Tomáš Cibulka se snaží získat puk v souboji s Ivarem Stenbergem...

Posledním turnajem Euro Hockey Tour a zároveň generálkou na mistrovství světa 2026 jsou Švédské hokejové hry, které se uskuteční v Ängelholmu od 7. do 10. května. V našem přehledu najdete program...

7. května 2026  18:03

Sikora vykročil do NHL. Kapitán stříbrných juniorů podepsal s Washingtonem

Český kapitán Petr Sikora si na led pokládá bránícího kanadského obránce Zaynea...

Hokejový útočník Petr Sikora z extraligového Třince podepsal v NHL tříletý nováčkovský kontrakt s Washingtonem. Ročně si může vydělat 995 000 dolarů (přibližně 20,4 milionu korun). Capitals, kteří si...

7. května 2026  17:54

Soupiska Česka před MS v hokeji 2026: kdy Rulík oznámí nominaci?

Trenér Radim Rulík na kempu české hokejové reprezentace před mistrovstvím světa...

Květnové mistrovství světa v hokeji se blíží. Týmy jsou ve fázi sehrávání a ladění detailů, trenéři mají prostor vyzkoušet širší okruh hráčů a sledovat jejich formu. V našem přehledu najdete program...

7. května 2026  14:12

Jak to vy Češi jenom děláte? Dostál po skvělém výkonu vtipkoval s legendou

Lukáš Dostál slaví výhru Anaheim Ducks.

Už už to vypadalo, že si do statistik zapíše svou první nulu v play off... Jenže šest vteřin před koncem mu prošla za záda tečovaná střela Marka Stonea a čisté konto bylo rázem fuč. I tak ale...

7. května 2026

Dostál slavil na ledě Vegas, Buffalo si poradilo s Montrealem

Lukáš Dostál (1) slaví výhru Anaheim Ducks.

Hokejisté Buffala vstoupili vítězně do druhého kola play off díky výhře 4:2 nad Montrealem s Jakubem Dobešem v bráně. Další český gólman se ovšem ve středu radoval. Lukáš Dostál sice v závěru smolně...

7. května 2026  7:16,  aktualizováno  7:57

Kousal míří k rivalům. V Hradci věří, že týmu přinese cenné zkušenosti

Robert Kousal (vpravo) z Pardubic přebírá od Vladimíra Martince dres za 500...

Robert Kousal po odchodu z mistrovských Pardubic posílil extraligového rivala Hradec Králové. Hokejový Mountfield na webu oznámil, že trojnásobný domácí šampion podepsal smlouvu na rok s opcí....

6. května 2026  21:31

Opustit tým nebylo snadné, ale správné. Kapitán Tampy přiznal psychické problémy

Švédský obránce Victor Hedman.

Proč je tak dlouho mimo sestavu? Takovou otázku si pokládali hokejoví fanoušci a experti, kteří na střídačce Tampy postrádali kapitána Victora Hedmana. Švédský obránce se v úterý na sociálních sítích...

6. května 2026  17:17

Kalamita omluvenek, Slováci před MS počítají ztráty. Čekali jsme to, řekl kouč

Trenér Vladimír Országh na střídačce slovenských hokejistů na olympijském...

Řeší podobné nominační strasti jako Radim Rulík. Skládání soupisky provází zádrhely, omluvenky se hromadí. „Nedá se nic dělat,“ pronesl smířeně kouč slovenských hokejistů Vladimír Országh. Na světový...

6. května 2026  15:23

Že Nečas v play off vadne? Kritika už není na místě, řekl kouč. A Čech oslnil parádou

Martin Nečas a Devon Toews slaví branku.

Jakmile dojde na klíčovou fázi sezony NHL, Martina Nečase v zámoří vnímají jinak. Ve srovnání s výkony v základní části hůře. Platilo to i zkraje letošního play off. Až do tohoto týdne. V očekávané...

6. května 2026  14:10

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.