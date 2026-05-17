Šok ve Fribourgu, není to však poprvé. Připomeňte si i další porážky s outsidery

MS 2026 Česko – Slovinsko 2:3P
Nečekaná senzace v úvodu mistrovství světa ve Švýcarsku. Čeští hokejisté se už od začátku trápili s outsiderem. Nejprve z přesilovky poslal Slovince do vedení Matic Török, ale když národní tým nastoupil do druhé třetiny ve velkém stylu a po gólech Martina Kauta a dalšího pardubického útočníka Lukáše Sedláka necelé tři minuty před druhou sirénou otočil zápas. Zdálo se, že duel spěje do předem očekávaného konce.
Jenže pak Slovinci vyhráli buly v útočném pásmu, k puku se rychle dostal Anže Kuralt a v čase 48:28 dělovkou z mezikruží šokoval BCF Arenu. Outsider tak byl rázem zpátky a najednou se favorit úplně zabrzdil. Měl problém vytvářet si větší šance a dostat se ke střele přes stažený slovinský blok. A tak poprvé v historii mezi těmito zeměmi nerozhodla normální hrací doba.
Česko - Slovinsko 2:3P. Historická porážka, Sedlákovi vadil gól po zvláštním vhazování
Co víc, v prodloužení šli Češi do přečíslení, akci vzal na sebe liberecký mladíček Tomáš Galvas, jenže přišel o kotouč a z okamžitého protiútoku propálil z úniku Marcel Mahkovec gólmana Dominika Pavláta.
V roce 2023 na šampionátu v Rize ještě třináctinásobní mistři světa zabránili potupě, když z 0:2 i díky pěti gólům ve třetí třetině otočili zápas na konečných 6:2. O tři roky později už ne. Dvaadvacetiletý Mahkovec zajistil historické vítězství Slovinců.