Kdy a kde sledovat zápas Česko – Itálie v TV
Přímý přenos utkání Česko – Itálie vysílá ČT sport, předzápasové studio začíná v 15:40. Duel bude možné sledovat také na platformě Oneplay a prostřednictvím textové online reportáže na iDNES.cz.
|Datum:
|středa 20. května 2026 v 16:20
|Dějiště:
|BFC Arena (Fribourg, Švýcarsko)
|TV přenos
|ČT sport, Oneplay
Češi ve svém prvním duelu na MS ve Švýcarsku přehráli 4:1 Dánsko. Ve druhém utkání senzačně podlehli outsiderovi ze Slovinska 2:3 v prodloužení. Na trapas rychle zapomněli a ve třetím zápase porazili Švédsko 4:3.
Itálie do turnaje vstoupila porážkou 0:6 od Kanady a neuspěla ani v souboji se Slovenskem (1:4). Před zápasem proti Česku ještě ji čeká ještě zápas s Norskem.
Vzájemná bilance Česka a Itálie na MS
- Týmy se na světovém šampionátu potkaly osmkrát a všechny zápasy vyhrála česká reprezentace.
- Poslední vzájemný souboj na MS se odehrál v roce 2019 v Bratislavě a Češi v něm zvítězili 8:0.
|TURNAJ
|VÝSLEDEK
|MS 2019 (základní skupina)
|ČESKO – Itálie 8:0
|MS 2014 (základní skupina)
|ČESKO – Itálie 2:0
|MS 2012 (základní skupina)
|Itálie – ČESKO 0:6
|MS 2008 (základní skupina)
|ČESKO – Itálie 7:2
|MS 2001 (osmifinále)
|ČESKO – Itálie 11:0
|MS 2000 (osmifinále)
|ČESKO – Itálie 9:2
|MS 1996 (základní skupina)
|Itálie – ČESKO 5:9
|MS 1993 (čtvrtfinále)
|ČESKO – Itálie 8:1
TV program MS v hokeji na středu 20. května
|Čas
|Zápas
|Vysílání
|Komentátoři
|15:40
|ČESKO – Itálie
|ČT sport
|Robert Záruba, Milan Antoš
|16:10
|Rakousko – Švýcarsko
|ČT sport Plus
|Tomáš Jílek, Petr Hubáček
|20:00
|USA – Německo
|ČT sport
|Tomáš Jílek, Petr Hubáček
|20:10
|Švédsko – Slovinsko
|ČT sport Plus
|Robert Záruba, Milan Antoš
|
MS v hokeji v TV: kde sledovat šampionát ve Švýcarsku
Jak sledovat MS v hokeji 2026 ze zahraničí?
Služba iVysílání je dostupná pouze na území České republiky. V zahraničí můžete využít některý z balíčků internetových televizí jako např. Oneplay, Magenta TV, Vodafone, Skylink, Pecka.TV nebo Telly, které nabízejí stanici ČT sport, případně se k iVysílání připojit přes VPN.