Kdy a kde sledovat zápas Česko – Dánsko v TV
Přímý přenos utkání Česko – Dánsko vysílá ČT sport, předzápasové studio začíná v 19:30. Duel bude možné sledovat také na platformě Oneplay a prostřednictvím textové online reportáže na iDNES.cz.
|Datum:
|pátek 15. května 2025 ve 20:20
|Dějiště:
|BFC Arena (Fribourg, Švýcarsko)
|TV přenos
|ČT sport, Oneplay
Češi mají za sebou generálku v podobě Švédských her, kde porazili domácí tým, ale nestačili na Finsko (2:3) a Švýcarsko (1:6). Kouč Rulík měl dost prostoru ke zkoušení a v sestavě ještě chyběli Hronek, Červenka, Sedlák či Chmelař.
Dánové odehráli od 23. dubna do 9. května šest přípravných zápasů. V posledních soubojích před šampionátem se dvakrát představili na Slovensku. V prvním duelu vyhráli 3:0, ve druhém domácímu týmu podlehli 2:4.
Vzájemná bilance Česka a Dánska na MS
Týmy se na světovém šampionátu potkaly desetkrát. Osm výher si připsali Češi, Dánsko uspělo dvakrát.
|TURNAJ
|VÝSLEDEK
|MS 2025 (základní skupina)
|ČESKO – Dánsko 7:2
|MS 2024 (základní skupina)
|ČESKO – Dánsko 7:4
|MS 2021 (základní skupina)
|ČESKO – Dánsko 2:1SN
|MS 2016 (základní skupina)
|ČESKO – Dánsko 1:2SN
|MS 2014 (základní skupina)
|ČESKO – Dánsko 3:4SN
|MS 2013 (základní skupina)
|ČESKO – Dánsko 2:1SN
|MS 2012 (základní skupina)
|ČESKO – Dánsko 2:0
|MS 2011 (základní skupina)
|ČESKO – Dánsko 6:0
|MS 2009 (základní skupina)
|ČESKO – Dánsko 5:0
|MS 2008 (základní skupina)
|ČESKO – Dánsko 5:2
TV program MS v hokeji na pátek 15. května
|Čas
|Zápas
|Program
|Komentátoři
|15:30
|Kanada – Švédsko
|ČT sport / ČT sport Plus, Oneplay
|Robert Záruba, Milan Antoš
|16:10
|Finsko – Německo
|ČT sport Plus
|Tomáš Jílek, Petr Hubáček
|19:30
|ČESKO – Dánsko
|ČT sport / Oneplay
|Robert Záruba, Milan Antoš
|20:10
|USA – Švýcarsko
|ČT sport Plus
|Tomáš Jílek, Petr Hubáček
Jak sledovat MS v hokeji 2026 ze zahraničí?
Služba iVysílání je dostupná pouze na území České republiky. V zahraničí můžete využít některý z balíčků internetových televizí jako např. Oneplay, Magenta TV, Vodafone, Skylink, Pecka.TV nebo Telly, které nabízejí stanici ČT sport, případně se k iVysílání připojit přes VPN.