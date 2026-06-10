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Mistrovství světa v hokeji 2026

Mistrovství světa v hokeji 2026

Fribourg ho vyždímal jako hadr pracovité uklízečky. Spíkr Novotný o zážitcích z MS

Jan Salichov
  10:48
Fribourg se během základní skupiny nedávného mistrovství světa v hokeji proměnil v hlučnou českou kolonii. Skvělou kulisu, kterou česká média přirovnávala k atmosféře při zlatém šampionátu v pražské O2 areně, pomáhal dirigovat muž z Vysočiny. Sedmatřicetiletý moderátor Zdeněk Novotný, jenž pochází z Brtnice u Jihlavy, podle vlastních slov prožil ve Švýcarsku další ze splněných snů, které se mu ani nezdály.
Po domácím MS čeká Novotného v květnu další vrchol – moderování světového...

Po domácím MS čeká Novotného v květnu další vrchol – moderování světového šampionátu přímo ve Švýcarsku v angličtině. | foto: IIHF

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Ocitl se uprostřed mezinárodního hokejového kolotoče, kde mateřština nikoho nezajímá.

Pro Novotného, kterého sportovní fanoušci znají také jako hlas fotbalové či hokejové Sparty, znamenalo švýcarské angažmá obrovskou zkoušku. „Z pohledu mé dosavadní moderátorské kariéry jsem na tohle nejvíc hrdý, že jsem to zvládl. Byl to velký výstup ze zóny komfortu,“ přiznává s odstupem několika dní.

Turnaj musel odřídit v angličtině, a to navíc v regionu, kde se mluví převážně francouzsky. Kromě toho ale ovládá také němčinu. „Musím říct, že tady jsem byl absolutně neutrální. Ve Švýcarsku jsem totiž zastupoval pořadatele, ne Česko,“ reaguje populární spíkr.

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Srovnání se světovými šampionáty v domácím prostředí podle něj v tomto ohledu neobstojí. Když sedíte v tamní BCF Areně, přepadne vás vtíravé déjá vu, přitom pravidla hry jsou úplně jiná. Zatímco na mistrovství světa ve florbale nebo hokeji v tuzemsku tvořila čeština přirozenou berličku, ve Švýcarsku nebylo kam uhnout.

„V Čechách víte, že si v nouzi můžete pomoct mateřským jazykem. Tady, kdyby mi vypadlo slovo nebo myšlenka a dal bych to v češtině, asi by se to nesetkalo s pozitivní odezvou. Člověk funguje jako skutečný exportní artikl,“ vysvětluje specifika mezinárodní scény.

Pro fanoušky na stadionu musel být zkrátka stoprocentním profesionálem, u kterého nikdo nesměl poznat, odkud pochází.

Vyždímaný jako hadr, ale s frázemi v kapse

Práce na mezinárodním poli vyžaduje i psychologický přístup k fanouškům z různých koutů světa. Novotný vsadil na osvědčenou taktiku – naučit se z každého jazyka aspoň kousek. „Když fanoušci přijedou na akci, neočekávají, že na ně někdo bude mluvit jejich mateřskou řečí. Ale udělá jim velkou radost, když projevíme snahu a vyhecujeme je jejich jazykem. Vždycky se naučím jednu větu – pozdrav nebo podporu k fandění. Nebo jsem se našprtal přání švédskému hráči, kterého jsme představovali, protože měl zrovna narozeniny,“ prozrazuje zákulisní trik.

Během turnaje se přitom v jedné hale střídají jen dva moderátoři, což s sebou nese obrovský fyzický nápor. „Na konci dne moc sil nezbývá. Když jsem moderoval pět zápasů za sebou během dvou dnů, byl jsem vyždímaný jako hadr pracovité uklízečky. Měl jsem obavu o své hlasivky i o to, abych získal zpátky energii,“ přiznává otevřeně rodák z Vysočiny.

Po domácím MS čeká Novotného v květnu další vrchol – moderování světového...

Zajímavostí je, že ačkoliv se šampionát konal pod taktovkou precizních Švýcarů, show v halách zajišťovaly do velké míry české mozky. Novotný se k moderování na MS dostal díky doporučení české produkční firmy Fandom Factory, která měla na starosti kompletní doprovodný program turnaje.

„Veškeré dohody a detaily už pak ale probíhaly přímo s organizačním výborem, tedy se švýcarskou stranou,“ poodkrývá zákulisí byznysu Novotný.

Kontrakt byl od začátku postaven striktně na zápasy ve Fribourgu, které pro něj skončily čtvrtfinálovým dvojzápasem. „Bylo to tak dané bez ohledu na to, jestli by Češi šli dál, nebo ne. Byl jsem zkrátka moderátor pro Fribourg,“ doplňuje s tím, že domů se tak v podstatě vracel ve stejnou dobu jako vyřazený národní tým. „Kdyby měli místo v letadle nebo autobuse, mohl jsem jet teoreticky s nimi,“ směje se.

Hlavní město Československa

Pokud v něčem skupina ve Fribourgu vynikala, byla to jednoznačně atmosféra, kterou tam importovali fanoušci ze srdce Evropy. Novotný s úsměvem vzpomíná, že město na čas úplně změnilo svou tvář. „Řekl bych, že se z Fribourgu na chvíli stalo hlavní město Československa,“ glosuje. „Člověk na každém kroku potkával české a slovenské fanoušky, slyšel češtinu, slovenštinu, viděl vlajky a slyšel pokřiky. Abych byl spravedlivý vůči Slovákům, ti tam vytvořili doopravdy jako jediní srovnatelnou atmosféru s Čechy.“

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Ostatní hokejové národy v tomto ohledu výrazně zaostávaly. Například příznivci Kanady sice dorazili v hojném počtu – obzvlášť kvůli hvězdnému Sidneymu Crosbymu –, ale potřebné emoce na stadion přinést nedokázali. Nakonec bronzoví Norové zase podle Novotného sami nečekali, jak skvělý turnaj odehrají, a to pravé šílenství u nich propuklo až po návratu domů.

Sportovní zklamání vystřídala pokora

I když jako moderátor musel zachovávat profesionalitu, v jádru Novotný zůstává sportovním fanouškem. To, že národní tým neprošel do bojů o medaile, ho mrzelo. „Fanouškovská stránka je vždycky naivní a má medailová očekávání. Bylo tomu tak i u mě. Doufal jsem, že medaile klapne. Kdybychom hráli čtvrtfinále přímo ve Fribourgu, byla by to úplně jiná písnička,“ mrzí ho.

Zaostat však nechce ani za sportovní realitou turnaje, ke kterému cítí velkou pokoru. Šampionát sice podle něj nezastihl některé tradiční hokejové velmoci v nejsilnějších sestavách, o to víc ale vystřelily týmy jako Norsko nebo domácí Švýcarsko. „Rozhodly zápasy se Slovinskem a Norskem, které určily náš osud na turnaji. Ale myslím si, že až následující roky dodají pravý kontext naší prohře s Norskem. Norové byli skutečně silní, hladoví a motivovaní,“ uzavírá Novotný své švýcarské ohlédnutí.

Startuje festival Offseason. A Novotný bude u toho

Po návratu z hokejového šampionátu ve Švýcarsku Zdeněk Novotný rozhodně neodpočívá. Moderátor z Vysočiny aktuálně finišuje přípravy ambiciózního projektu. V sobotu 13. června propukne na pražském Výstavišti první ročník festivalu Offseason. Akce, která má být oslavou českého sportovního fanouška, nabídne setkání s největšími hvězdami, živé podcasty, exhibice i hudební show. „Chceme lidem nabídnout komplexní fanouškovský zážitek,“ říká Novotný.

Myšlenka na uspořádání fanouškovského festivalu přitom v hlavě rodáka z Brtnice zrála poměrně dlouho. „První impulz vznikal zhruba před třemi lety. Byla to přirozená věc, kdy jsem si říkal, že fenomén českého fanouška by si zasloužil svou vlastní oslavu,“ vzpomíná Novotný.

Původní plány byly přitom mnohem skromnější – ve hře byl jen další sportovní podcast. „Nakonec se to zvrtlo v takhle velkou věc,“ usmívá se. „Čechy podle mě nedefinuje to, že jsme fanoušci hudby nebo filmu. My jsme fakt sportovní fanoušci. A pro tenhle národ chceme s kamarády a kolegy udělat festival, kde je úplně jedno, komu fandíš, jakému sportu a jak intenzivně. Jestli jsi máma od rodiny, která na stadionu nechá veškeré emoce, nebo jen ráno sleduješ highlighty z NHL,“ vysvětluje hlavní filozofii projektu.

Risk s hvězdami, který vyšel

Novotný poodhalil i zákulisí toho, jak se takto obří akce rodila na koleni. Na začátku totiž neměli v rukou nic než čistou ideu a odhodlání. S tím šli s kůží na trh za těmi největšími jmény českého sportu, se kterými mají blízké vztahy. „Potřebovali jsme mít oporu a předběžné ano od těch nejvýznamnějších osobností. Pro mě to byl primárně Láďa Krejčí, pro ostatní kluky Víťa Krejčí, Martin Nečas nebo Jirka Procházka. Naťukli jsme je s tím: ‚Kluci, když tohle dáme dohromady, budete mít čas a sezona vám to dovolí, přijedete?‘“ popisuje první nejisté kroky Novotný.

Tváří v tvář legendám. Zdeněk Novotný při rozhovoru s Jakubem Voráčkem. „Nejsem selfie typ, vážím si spíš těch společných okamžiků,“ říká.

Reakce elitních reprezentantů dodala organizátorům obrovské sebevědomí. „Všichni do jednoho řekli: ‚Hele, to je skvělý, to vlastně může fungovat. Jak to, že to tady ještě není?‘ I pro ně samotné je obrovská hodnota, že se na Offseason potkají v backstage s ostatními sportovci. V létě se všichni někde nahánějí, a tady budou na jednom místě,“ doplňuje.

Na těchto základech pak tým okolo Novotného absolvoval extrémně náročný rok plný vyjednávání, kdy Zdeněk paralelně moderoval fotbalovou Spartu i hokejové mistrovství světa. „Pokud nebude průtrž mračen, uskuteční se v Praze festival, který nemá obdoby v Česku ani v celé Evropě,“ věří.

Rosický, Gudas, formule 1 i koncert PSH na závěr

Program festivalu na pražském Výstavišti je nabitý od rána do noci. Pokud by měl Novotný jako spoluorganizátor vypíchnout největší taháky, má okamžitě jasno. „Na úvod musím zmínit rozlučku Martiny Sáblíkové. Je fenomén, který dalece přesáhl hranice českého sportu. Až tam zazní to synchronizované ‚Martino, děkujeme‘, vím, že budu spokojený. A upřímně dojatý. Mám na krajíčku už teď, když si to představím,“ přiznává emotivně.

Obrovským úspěchem je také účast bývalého kapitána fotbalové reprezentace a současného sportovního ředitele fotbalové Sparty. „Strašně moc si vážím toho, že dorazí Tomáš Rosický live jako host podcastu MVP. Tomáš na takové živé akce ani do podcastů normálně nechodí. Vidět ho naživo po sezoně, kdy Arsenal vyhrál titul a na Spartě byla spousta témat k řešení, bude pecka,“ zve Novotný.

Line-up navíc neustále bobtná – účast potvrdil také Radko Gudas, jeden z nejtvrdších obránců v NHL, který dorazí přímo na hlavní stage. Fanoušci motorsportu pak budou moci na vlastní oči obdivovat skutečný monopost formule 1 stáje McLaren, který do Prahy přiveze společnost Allwyn. Celou sobotní jízdu pak po sportovních emocích zakončí velká hudební afterparty, kterou odpálí legendární rapové seskupení PSH.

Sběratelské kartičky, padel a opravdové vzory

Offseason však nemá být jen o pasivním sledování debat. Návštěvníci si budou moci vyzkoušet řadu sportovních aktivit na vlastní kůži. K dispozici bude možnost zahrát si padel, vyzkoušet střelbu na basketbalový koš a ti odvážnější si budou moci zastřílet trojky přímo s Vítem Krejčím, aktuálně jediným českým hráčem v NBA.

„U nároďáku to naskočí samo, tam jsme prostě všichni Češi,“ popisuje Novotný atmosféru reprezentačních zápasů.

Pamatovalo se i na specifické komunity. „Do komplexního zážitku patří i možnost nechat si podepsat kartičku a potkat na místě další vášnivé sběratele sportovních kartiček,“ připomíná Novotný oblíbený sběratelský fenomén.

Velký důraz kladou pořadatelé na rodiny s dětmi, pro které je připravena dětská zóna, kde si malí návštěvníci vyzkouší přes deset různých sportovních disciplín. Všechny děti do 140 centimetrů mají navíc vstup na festival zdarma (z kapacitních důvodů je jim pouze nutné na webu zajistit takzvanou nulovou vstupenku).

„Chceme dětem ukázat plnohodnotné vzory. Nechci urazit žádné influencery, které děti sledují na sociálních sítích, ale sportovci jsou podle mě mnohem více ryzí a autentické vzory,“ uzavírá Novotný.

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MS ve fotbale

Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

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