V čem to máte při mistrovství světa snadnější než kolegové z televize? Petr: Je nás na šampionátu míň, to je asi hlavní rozdíl.
A to je lepší?
Petr: Spíš jednodušší. Jsme tam za Český rozhlas jenom dva, a proto se líp dohodneme.
František: A taky je jedno, jak jsme při komentování oblečení. Kolegové z České televize se musejí pečlivěji oblékat, řeší kravaty, zatímco u nás je to jedno.
Jednodušší to podle mě máte i v tom, že když do mikrofonu řeknete, že vystřelil Červenka, ale ve skutečnosti střílel někdo jiný, posluchač to nevidí. Pokud se takhle zmýlí televizní komentátor, diváci u obrazovek si hned pomyslí, že je blbec.
Petr: To je pravda. Ale aby bylo jasno, zrovna Červenku si nespleteme.
František: Jo, Červenku si sice nespleteme, ale omyly se stávají. U nás i v televizi. My je můžeme, ale nemusíme opravovat, jsou odpustitelné. Většinou se nám to neděje u českých hráčů, nebo jen minimálně. A když se zmýlíme u soupeřů a nejde o střelu, po které padne gól, věnujeme se raději hře než omluvám, aby nám něco důležitého neuteklo.
Petr: Mimochodem, tyhle chyby se nestávají u Korejců. Hráli na olympiádě v Pchjongčchangu a v jejich mužstvu byli skoro samí Kimové.
Potřebujeme mluvit krátce. V předbrankovém prostoru? Ne, nikdy. U brány a nazdar!