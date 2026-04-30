ONLINE: Česko - Finsko 1:1. Před koncem první třetiny srovnal debutant Melovský

Čeští hokejisté vstupují do domácího turnaje v rámci Euro Hockey Tour, během kterého bude řada hráčů bojovat o nominaci na květnové mistrovství světa. Prvním soupeřem v Českých Budějovicích je Finsko, utkání můžete od 18 hodin sledovat prostřednictvím podrobné online reportáže.

Čeští hráči slaví trefu Marcela Marcela v utkání s Rakouskem. | foto: Luboš Vácha

Kouč Radim Rulík má aktuálně v kádru tři gólmany a pět kompletních formací. Plánuje, že dvě z nich odehrají tři zápasy, tři pak zasáhnou do dvou duelů.

Nepřehlédnutelná by na ledě měla být útočná trojice s obrovitými Adamem Klapkou s Jaroslavem Chmelařem. Jako třetí je doplňuje Matyáš Melovský.

„Jsou to mladí kluci, takže od nich očekávám chuť do hry, elán, obrovské nasazení, výborný pohyb, fyzický hokej, dohrávání soupeřů. Nemáme to postavené na tom, že by někdo měl rozhodovat a někdo nerozhodovat. Určitě to bereme tak, že by to mělo být oživení,“ řekl Rulík.

Česká kabina? Hodně srandy, ale s půlkou týmu jsem se musel seznámit, říká Hronek

Kouč finského výběru Antti Pennanen má v osmadvacetičlenném kádru čtyři olympijské vítěze z roku 2022 z Pekingu a tři čerstvé posily ze zámoří, které v této sezoně působily v NHL.

Seveřané jsou po dvou turnajích EHT třetí a mají stejně jako poslední Švýcaři pět bodů. Na druhé Čechy ztrácejí čtyři body.

Dva jasní adepti, varianty i v Třinci. Na jaké finalisty by mohla reprezentace ukázat?

„Finové nás nepřekvapí v tom, jak budou bruslit. Mají to zaryté pod kůží. Jsou brusliví, agresivní, nepříjemní v osobních soubojích. Mají důraz na obou stranách hřiště. To znamená předbrankové prostory, které dneska hodně rozhodují zápasy, pokud pominu přesilovky a oslabení. Tam jsou velmi nepříjemní,“ uvedl jeden z asistentů Jiří Kalous.

Ve dvou vzájemných zápasech během sezony si oba celky připsaly po jedné výhře. Na Finských hrách se radovali domácí hokejisté po výhře 4:2, v prosinci na Švýcarských hrách Češi po výsledku 3:1.

30. 4. 2026 18:00
zápas probíhá
Finsko Finsko : Česko Česko 1:1 (1:1, -:-, -:-)
Góly:
14:48 Mäenalanen (Puhakka, Björninen)
19:57 Melovský (Galvas)
Sestavy:
Säteri (Larmi) – Heinola, Saarijärvi, Vilén, Seppälä, Riikola, Kokkonen, Hatakka, Honka – Manninen (A), Kuokkanen, Räty – Puistola, Räty, Merelä – Mäenalanen, Björninen (C), Puhakka – Hirvonen, Lammikko, Erholtz (A) – Päivärinta.
Kořenář (Patera) – Ticháček, Hronek (A), Kempný (C), Cibulka, Galvas, Ščotka, Pyrochta, Jandus – Voženílek, Tomášek (A), Flek – Kubalík, Špaček, Kantner – Kunc, Filip, Pavlík – Klapka, Melovský, Chmelař.

Rozhodčí: Piechaczek, Stolc – Thuma, Peluha

MS v hokeji 2026

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května.

Ještě před tím se uskuteční mistrovství světa hokejistů do 18 let a na přelomu dubna a května odehraje národní tým dva turnaje Euro Hockey Tour. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

ONLINE: Česko - Finsko 1:1. Před koncem první třetiny srovnal debutant Melovský

