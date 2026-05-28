Itálie hledá nového trenéra. Jukka Jalonen se vrací do finské ligy coby poradce

Itálii vedl i na únorových olympijských hrách v Miláně. V příští sezoně bude Jalonen působit jako poradce v Hämeenlinně, kde v minulosti řadu let trénoval.
Jalonen je jedním z nejúspěšnějších finských trenérů. Reprezentaci rodné země dovedl ke třem titulům mistrů světa i triumfu na olympijských hrách 2022 v Pekingu. Zlato pod jeho vedením získala i dvacítka. Před čtrnácti lety byl uveden do Síně slávy finského hokeje.
Italové s Jalonenem jednali o prodloužení spolupráce, úspěšný kouč se ale rozhodl vrátit do Finska. Sportovní ředitel italské reprezentace Stefan Zisser ocenil, že Jalonen do kádru zapracoval řadu mladších hráčů. Například devatenáctiletá dvojčata Raffael a Gabriel Nitzovi budou zřejmě i díky Jalonenovi v příští sezoně působit v Hämeenlinně.