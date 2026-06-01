Nelze ho nahradit. Finové opěvují Barkova, maminka zlatého střelce po gólu omdlela

„Dodal ostatním klid a odvahu. Změnil všechno, právě díky němu získal celý tým pocit, že může vybojovat zlato,“ napsal novinář Sami Hoffrén z listu Ilta Sanomat.
Antti Pennanen, kouč nových světových šampionů, doplnil: „Ano, skutečně do kabiny přinesl velké sebevědomí. Byl naprosto úžasný! Teď už chápu, proč je dobré mít ho v sestavě a proč jeho týmy vyhrávají.“
Na Floridě by mohli vyprávět! Vždyť právě mimořádně všestranný centr dotáhl Panthers ke dvěma Stanley Cupům. Rovněž s „céčkem“ na dresu.
Teď je za hrdinu i doma. Ve Finsku, které se světového titulu dočkalo popáté v historii a poprvé od roku 2022.
„Připadalo mi, že finále nikdy neskončí,“ popisoval Barkov. „Strašně vyrovnaný zápas, byly tam nějaké tyčky... Když jsme dali gól v prodloužení, chvíli mi trvalo, než jsem zjistil, že je dobojováno.“
O prolomení bezbrankového stavu i rozuzlení klíčové bitvy se postaral Konsta Helenius.
Dvacetiletý talent, čtrnáctka draftu 2024, jeden z řady zajímavých mladíků z Buffala, který v uplynulé sezoně držel průměr bodu na zápas v AHL a třináctkrát nakoukl i do NHL.
V Curychu rozhodl finále. V čase 70:42. Po obkroužení útočného pásma, vyvezení kotouče do střelecké pozice a prudké ráně, za níž se do té doby bezchybný Leonardo Genoni jen ohlédl.
„Je to virtuóz, správně drzý hráč,“ ocenil vycházející ofenzivní hvězdičku bývalý kouč finské reprezentace Jukka Jalonen. Právě on dal Heleniusovi před dvěma lety první šanci v národním týmu, vzal ho i na mistrovství.
S chválou se připojil i jeho nástupce Pennanen: „Přijel v ohromující formě! Brilantní hokejista, zručný, s velmi dobrým pohybem.“
Helenius měl v hledišti curyšské Swiss Life Areny celou rodinu. Oba bratry, otce Tera i maminku Maijuu, která napínavou partii velmi intenzivně prožívala.
„Když dal vítězný gól, vyskočila jsem... A vzápětí jsem omdlela. Přitom jsem nevypila ani kapku alkoholu. Bylo to trapné, ale naštěstí mě brzy našli mezi sedačkami a pomohli mi vstát. Horská dráha emocí,“ líčila pro web Ilta-Sanomat.
Její syn se k mužstvu připojil až po vyřazení Sabres z play off NHL, které ve Finsku nazývají „výhrou v loterii“.
Dorazil v průběhu skupiny, v níž stihl tři utkání. Dále čtvrtfinále s Čechy, semifinále s Kanadou i boj o zlato s domácím výběrem.
Posbíral šest bodů (3+3), o pět méně než Barkov (3+8), na něhož i za tak krátkou dobu udělal ohromný dojem
„V kariéře jsem nikoho takového nepotkal, mohl bych o něm mluvit klidně půl hodiny,“ smál se finský kapitán. „Úžasný kluk, výjimečný, vtipný, pořád se kolem něj něco děje. Hned se stal pevnou součástí týmu.“
Týmu, který právě on vedl.
Kvůli vážnému zranění kolene vynechal celou sezonu, bez hokeje byl neuvěřitelných 324 dní! Ač má za sebou leccos, zpětně přiznal, že před startem šampionátu bojoval s nervozitou.
„Rok jsem nehrál, úplně všechny jsem tady neznal. Kluci mě ale přibrali do party, postupně přibývaly známé tváře. A pak už jsem věřil, že to společně dokážeme,“ hlásil přítel české tenistky Marie Bouzkové.
Často se o něm mluví jako o nepostradatelném. Možná i proto se Florida útoku na mistrovský hattrick ani nepřiblížila, dokonce se neprobojovala mezi šestnáctku účastníků play off.
„Není to tak, že když chybí, někdo jiný převezme jeho roli a zastoupí ho. Nelze ho nahradit, zkrátka nelze. Ostatní vedle něj vynikají. Jako třeba teď mladý umělec Helenius,“ napsal pro web Yle finský novinář Simo Arkko.
Se zásluhami ale na Barkova nechoďte. Onen klíč k úspěchu viděl úplně jinde: „Každý hráč, každý člen realizačního týmu byl důležitý. Každý z nás si to uvědomoval, každý odvedl svůj kus práce. Proto jsme šampiony.“