Mistrovství světa v hokeji 2026

ONLINE: Finsko - Německo 1:0. Favorit uspěl v přesilovce, trefil se Lundell

Autor: ,
Sledujeme online   16:02
Mistrovství světa otevírá dvěma zápasy i skupina A v Curychu. Do turnaje od 16.20 vstupují Finsko s Německem, ve 20.20 se v repríze loňského finále střetnou výběry USA a Švýcarska. Obě utkání můžete sledovat v podrobných online reportážích.

Oiva Keskinen a Jakob Webe bojují o puk. | foto: AP

Finský výběr se na turnaji ve Švýcarsku může pyšnit 12 posilami z NHL, klíčovými hráči budou Aleksander Barkov a Anton Lundell. Do nominace se dostal také Mikael Seppälä z pražské Sparty, na soupisce ale zatím nefiguruje. Na posledních třech turnajích se Finové nedostali dál než do čtvrtfinále, na květnovém MS o účast v play off zabojují o to víc.

Finsko – Německo

Utkání MS v hokeji 2026 podrobně sledujeme od 16.20

Tři posily z NHL na turnaji představí německý tým. Další členy výběru posbíral trenér trenér Harold Kreis v tamní hokejové lize, nejčastěji v Berlíně a Mnichově. Čerstvou posilou západních sousedů je třiadvacetiletý německý útočník Lukas Reichel z Bostonu. Synovec naganského šampiona Roberta Reichela se představí již na třetím MS za sebou.

Poslední vzájemný zápas odehrály týmy v květnu 2023 a vítězství si připsalo Finsko. Suomi dominovalo i v předchozích vzájemných utkáních, do mistrovství světa jdou však oba týmy s čistým štítem.

Mistrovství světa v hokeji 2026
15. 5. 2026 16:20
Zápas probíhá
Finsko : Německo 1 : 0
(1 : 0)
Góly:
8:33 A. Lundell (T. Teräväinen, A. Barkov)
Góly:
Sestavy:
J. Annunen - U. Vaakanainen, V. Heinola - H. Jokiharju, M. Lehtonen - N. Matinpalo, O. Määttä - V. Saarijärvi - T. Teräväinen, A. Barkov, S. Manninen - L. Hämeenaho, A. Lundell, P. Puistola - J. Puljujärvi, A. Räty, J. Kuokkanen - W. Merelä, H. Björninen, S. Mäenalanen
Sestavy:
P. Grubauer - M. Seider, F. Wagner - K. Wissmann, E. Mik - L. Hüttl, L. Gawanke - M. Weber - A. Ehl, M. Michaelis, D. Kahun - A. Eder, J. Samanski, F. Tiffels - D. Fischbuch, S. Loibl, P. Tuomie - N. Krämmer, M. Wiederer, M. Kastner - S. Dove-McFalls

Vyloučení: 1:1, Využití: 1:0, V oslabení: 0:0

USA přivezlo do Švýcarska velmi mladý tým, přesto jsou jako na každém velkém turnaji aspiranty na medaile. Největší hvězdou obhájců únorového olympijského zlata bude útočník Matthew Tkachuk z Floridy.

USA – Švýcarsko

Utkání MS v hokeji 2026 podrobně sledujeme od 20.20

Švýcarský tým odehraje turnaj před domácími fanoušky. Nejen prostředí Swiss Life Areny v Curychu přilákalo do kádru helvétského kříže šest posil z NHL včetně Romana Josiho a Tima Meiera. Po stříbrných medailích z posledních dvou šampionátů bude chtít švýcarský výběr zakončit turnaj zlatou tečkou.

V pátečním utkání si týmy zopakují loňské finále MS ve Švédsku, kde USA zvítězilo 1:0 po prodloužení.

Mistrovství světa v hokeji 2026
15. 5. 2026 20:20
USA : Švýcarsko
()
MS v hokeji 2026

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

KVÍZ: Poznáte hokejové týmy a reprezentace pouze podle dresů?

Český tým se loučí s olympijskými hrami ve čtvrtfinále.

Po olympijských hrách se blíží další z velkých hokejových akcí v letošním roce – mistrovství světa. Jak moc se v dění na ledových plochách orientujete? Otestujte si náš kvíz, zda poznáte kluby a...

MS v hokeji 2026: Program, tabulky skupin, kdy hrají Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém turnaje...

PŘEHLEDNĚ: Rulíkův poslední výběr. Poznejte hokejisty, kteří vyrážejí na MS

Tomáš Cibulka, Michael Špaček a Daniel Voženílek slaví gól do rakouské brány.

Na poslední reprezentační akci zvolil s kolegy mladý, ale věří, že i semknutý tým. Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík zveřejnil nominaci na mistrovství světa ve Švýcarsku. Kdo oblékne dres...

Na mistrovství světa bez Klapky i gólmanů z NHL. Rulík bere do Švýcarska i Blümela

Trenér národního týmu Radim Rulík.

Trenér české hokejové reprezentace Radim Rulík nominoval na blížící se mistrovství světa ve Švýcarsku. K týmu se připojují forvardi Roman Červenka, Lukáš Sedlák a Matěj Blümel, naopak brankáři ze...

Koubek chce Chorého na MS, figuruje v předběžné nominaci. Nechybí ani Douděra

Tomáš Chorý ze Slavie reaguje v utkání s Plzní.

Je to téma, které se řeší od chvíle, co ho fotbalová Slavia v neděli vyřadila z kádru. Pojede útočník Tomáš Chorý s českou reprezentací na mistrovství světa? Momentálně to vypadá že by mohl, objevil...

Fantom Furch, létající Vrána i divoké výsledky. Jak se Čechům daří vstupy do MS

Čeští hokejisté si navzájem gratulují po úspěšném duelu se Švýcarskem.

Jedná se o moment, který může výrazně určit náladu do nadcházejících dvou týdnů. V případě výhry z ní můžete čerpat a v dalších zápasech hokejového mistrovství světa na úspěch navazovat, opačný...

15. května 2026  16:02

Gól roku? Marner převezl Dostála a ukončil mu sezonu, ve Vegas v play off pookřál

Mitch Marner, útočník Vegas, překonává Lukáše Dostála z Anaheimu.

Nejproduktivnější hráč aktuálního play off NHL znovu zazářil. Kanadský útočník Mitch Marner gólem a asistencí nasměroval Vegas k výhře nad Anaheimem (5:1) a postupu do finále Západní konference. Při...

15. května 2026  16:01

ONLINE: Kanada - Švédsko 1:0. První gól mistrovství zapisuje Tavares

Sledujeme online
Švédský obránce Rasmus Dahlin odehrává puk do bezpečí těsně před brankovou...

Startuje mistrovství světa v hokeji ve Švýcarsku. Skupina B otevírá šampionát atraktivním zápasem mezi Kanadou a Švédskem, který začíná v 16.20 ve Fribourgu. Utkání můžete sledovat v podrobné online...

15. května 2026  15:50

Britové budou při návratu do elitní divize na MS znovu sázet na Kirka

Liam Kirk (v popředí) z Velké Británie vede puk, ze strany ho stíhá Švýcar Dean...

V nominaci hokejistů Velké Británie na mistrovství světa v Curychu a Fribourgu je i útočník Liam Kirk z Eisbären Berlín, který v sezoně 2023/24 působil v extraligovém Litvínově. Je jedním ze 17...

15. května 2026  14:49

Hrát za Kanadu mě neomrzí. Crosby chce zlato, šéfuje o polovinu mladší spoluhráč

Kanaďan Sidney Crosby na tréninku před začátkem mistrovství světa.

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Možná vás napadne: Má ten blázen vůbec jinou zálibu? Má, věřte. Po sezoně rád hraje golf nebo se vrací domů do Cole Harbour, kde s kamarády vyráží na loďky či si užívá čas blízko vody. To všechno se...

15. května 2026  14:48

Dostála chceme, ale počkáme, hlásil Šlégr. Kapitánem Červenka, kdo mu asistuje?

Trénink české hokejové reprezentace v BCF Areně, 14. května 2026, Fribourg,...

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Do světového šampionátu vstoupí s trojicí brankářů z Evropy, zároveň se dostává do hry přílet vítané posily. Zatím ale těžko předvídat, zda se jí čeští hokejisté ve Fribourgu vůbec dočkají. V noci...

15. května 2026  12:59,  aktualizováno  14:15

Po finále zapěli Vaškovi, pak šli z hecu dohola. Stavjaňa vzpomíná na zlatou Vídeň

Premium
Antonín Stavjaňa, bývalý trenér.

Je jediným hráčem, který získal poslední světový titul ve federální éře i první v samostatné české historii. Od triumfu ve Vídni uplynulo letos 30 let a elegantní obránce Antonín Stavjaňa měl podíl...

15. května 2026

Německo na MS v hokeji 2026: program, výsledky, soupiska, bilance s Čechy

Němec Philipp Grubauer (30) chytá puk během čtvrtfinálového zápasu mužů v...

Když mají den, umí zatopit i elitním týmům. Na mistrovství světa ve Švýcarsku sice hokejisté Německa nepatří mezi medailové adepty, o čtvrtfinálovou účast však jistě zabojují. Jejich program,...

15. května 2026  12:54

Na medaili ještě místo mám! Červenka se na MS těší, týmu bez opor z NHL věří

Hokejový útočník Roman Červenka se usmívá na tréninku reprezentace ve Fribourgu.

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Dařilo se mu celou sezonu, ve 40 letech bravurně zvládl i olympiádu, v extraligovém play off vynikal. Formu načasoval perfektně. Teď čeká Romana Červenku už třetí vrchol v sezoně. „Jsem v pohodě. Tak...

15. května 2026  12:10

Chomutovský gólman Vay nechybí v maďarské nominaci na mistrovství světa

Maďarský brankář Adam Vay během utkání se Spojenými státy.

Brankář Ádám Vay z prvoligového Chomutova nechybí v nominaci hokejistů Maďarska na mistrovství světa. Kouč Gergely Majoross má v pětadvacetičlenném kádru pro turnaj ve Švýcarsku dalších třináct...

15. května 2026  11:47

MS v hokeji 2026 ONLINE: Češi se chystají na první zápas, večer vyzvou Dány

Sledujeme online
Martin Kaut na tréninku hokejové reprezentace v dějišti šampionátu.

Hokejové mistrovství světa 2026 se koná ve Švýcarsku. Češi hrají ve skupině B, kterou hostí Fribourg. Další osmička týmů bojuje o postup v Curychu, kde se uskuteční také závěrečná klání o medaile....

15. května 2026  11:13

