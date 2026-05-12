Finsko na MS v hokeji 2026: program, výsledky, soupiska, bilance s Čechy

Autor:
  11:34
Na třech posledních šampionátech se jim nepodařilo postoupit ze čtvrtfinále. Na mistrovství světa v roce 2026 už hokejisté Finska chtějí do bojů o medaile zasáhnout. Jejich program, výsledky, historickou bilanci, vzájemné zápasy s českým národním týmem i další informace najdete v našem přehledu.

Finský obránce Vili Saarijärvi slaví trefu do české brány. | foto: AP

Finové vstoupí do turnaje proti Německu. V dalších duelech základní skupiny A Curychu je čekají Maďarsko, Spojené státy americké, Lotyšsko, Velká Británie, Rakousko a Švýcarsko.

Program Finska na MS v hokeji 2026

ZápasVÝSLEDKY/ČAS
Finsko – NěmeckoPátek 15. května, 16.15
Finsko – MaďarskoSobota 16. května, 16.15
Finsko – USAPondělí 18. května, 16.15
Finsko – LotyšskoČtvrtek 21. května, 16.15
Finsko – Velká BritániePátek 22. května, 20.15
Finsko – RakouskoNeděle 24. května, 20.15
Švýcarsko – FinskoÚterý 26. května, 20.15

Soupiska Finska na MS 2026

Hokejisté Finska mají v nominaci na mistrovství světa v Curychu a Fribourgu 12 posil z NHL. V pětadvacetičlenném výběru nechybí ani zadák Mikael Seppälä z pražské Sparty.

Hvězdami týmu by měli být útočníci Aleksander Barkov s Antonem Lundellem z Floridy.

FINSKO
JMÉNOKLUB
Brankáři
Justus AnnunenNashville Predators
Joonas KorpisaloBoston Bruins
Harri SäteriBiel-Bienne
Obránci
Ville HeinolaWinnipeg Jets / Manitoba Moose
Henri JokiharjuBoston Bruins
Mikko LehtonenZSC Lions Curych
Olli MäättäCalgary Flames
Nikolas MatinpaloOttawa Senators
Vili SaarijärviŽeneva-Servette
Mikael SeppäläSparta Praha
Urho VaakanainenNew York Rangers
Útočníci
Aleksander BarkovFlorida Panthers
Anton LundellFlorida Panthers
Hannes BjörninenLangnau Tigers
Saku MäenalanenLangnau Tigers
Sakari ManninenŽeneva-Servette
Jesse PuljujärviŽeneva-Servette
Eemil ErholtzKärpät Oulu
Sami PäivärintaHPK Hämeenlinna
Lenni HämeenahoNew Jersey Devils
Janne KuokkanenMalmö Redhawks
Waltteri MereläSC Bern
Patrik PuistolaÖrebro HK
Aatu RätyVancouver Canucks
Teuvo TeräväinenChicago Blackhawks

Historie účastí na MS v hokeji

Finové se na mistrovství světa poprvé představili v roce 1939. Nepostoupili z kvalifikační skupiny a v soutěži útěchy skončili poslední.

Finsko na světových šampionátech:

  • 4x získalo zlaté medaile
  • 9× získalo stříbrné medaile
  • 3× získalo bronzové medaile

Poslední výrazný úspěch Finů je čtyři roky starý. V roce 2022 slavili na domácím MS zlato. Na předchozích třech šampionátech skončili ve čtvrtfinále.

Vzájemná bilance s Čechy na MS v hokeji

  • Oba týmy se na světovém šampionátu potkaly šestadvacetkrát. Češi vyhráli 15krát, Finové 8krát a 3 utkání skončila remízou.
  • Poslední vzájemný zápas proběhl v roce 2024 na MS v Praze. Češi zvítězili 1:0 po nájezdech.
  • Nejvyšší výhru zaznamenali Češi na MS ve Švédsku v roce – Finy zdolali 3:0.
  • Nejvyšší prohry Česka proti Finsku na MS v hokeji jsou porážky 1:4 z prvního semifinálového souboje na MS 1998 ve Švýcarsku a ze druhého finálového klání na MS 1999 v Norsku. (v těchto letech se semifinále a finále hrála dvoukolově).
POSLEDNÍCH 5 VZÁJEMNÝCH ZÁPASŮ NA MS
TURNAJVÝSLEDEK
MS 2024 (základní skupina)ČESKO – Finsko 1:0 SN
MS 2022 (základní skupina)ČESKO – FInsko 0:3
MS 2021 (čtvrtfinále)ČESKO – Finsko 0:1
MS 2017 (základní skupina)ČESKO – Finsko 4:3 SN
MS 2015 (čtvrtfinále)ČESKO – Finsko 5:3
MS v hokeji 2026

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Výsledky

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

PŘEHLEDNĚ: Rulíkův poslední výběr. Poznejte hokejisty, kteří vyrážejí na MS

Tomáš Cibulka, Michael Špaček a Daniel Voženílek slaví gól do rakouské brány.

Na poslední reprezentační akci zvolil s kolegy mladý, ale věří, že i semknutý tým. Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík zveřejnil nominaci na mistrovství světa ve Švýcarsku. Kdo oblékne dres...

Na mistrovství světa bez Klapky i gólmanů z NHL. Rulík bere do Švýcarska i Blümela

Trenér národního týmu Radim Rulík.

Trenér české hokejové reprezentace Radim Rulík nominoval na blížící se mistrovství světa ve Švýcarsku. K týmu se připojují forvardi Roman Červenka, Lukáš Sedlák a Matěj Blümel, naopak brankáři ze...

Červenka o výslechu: Už vím, co jsem ten večer dělal! A Sedláka se musím zastat

Premium
Pardubický střelec gólu Roman Červenka (vpravo) a Lukáš Sedlák

Akorát si převzal od MF DNES cenu pro nejlepšího hráče play off hokejové extraligy, načež čelil přívalu otázek od moderátorky Daniely Brzobohaté. Co jste dělal ten večer? Kde jste byl? Byl jste sám?...

Koubek chce Chorého na MS, figuruje v předběžné nominaci. Nechybí ani Douděra

Tomáš Chorý ze Slavie reaguje v utkání s Plzní.

Je to téma, které se řeší od chvíle, co ho fotbalová Slavia v neděli vyřadila z kádru. Pojede útočník Tomáš Chorý s českou reprezentací na mistrovství světa? Momentálně to vypadá že by mohl, objevil...

Kysela: Chceme vrátit litvínovský charakter. Kämpf? Oťukáváme se

Litvínov, areál Loučky, 6. 9. 2025. Setkání fanoušků hokejové Vervy Litvínov....

Hledá se šéf, značka: Honem! Pátrá se i po dalších srdcařích do vedení. Hokejový Litvínov chce pod budoucími majiteli Robertem Kyselou a Jiřím Šlégrem sázet i mezi funkcionáři na místní DNA, ale...

12. května 2026  10:53

Švédsko na MS v hokeji 2026: program, výsledky, soupiska, bilance s Čechy

Lucas Raymond vstřelil po parádní akci pátý gól Švédska.

Švédští hokejisté budou na mistrovství světa ve Švýcarsku obhajovat bronzové medaile z domácího šampionátu. Jejich program, výsledky, historickou bilanci, vzájemné zápasy s českým národním týmem i...

12. května 2026  9:57

Koubek chce Chorého na MS, figuruje v předběžné nominaci. Nechybí ani Douděra

Tomáš Chorý ze Slavie reaguje v utkání s Plzní.

Je to téma, které se řeší od chvíle, co ho fotbalová Slavia v neděli vyřadila z kádru. Pojede útočník Tomáš Chorý s českou reprezentací na mistrovství světa? Momentálně to vypadá že by mohl, objevil...

12. května 2026  9:36,  aktualizováno  9:53

Radim Rulík: kariéra a největší úspěchy reprezentačního kouče

Radim Rulík s týmem v Českých Budějovicích (28. dubna 2026).

Oslavy zlaté Prahy, extraligový titul s Litvínovem i medailové úspěchy s juniory. Tím vším se může chlubit reprezentační kouč Radim Rulík, pro kterého bude květnové mistrovství světa posledním...

12. května 2026  8:59

Nečas asistoval u dvou gólů, Colorado míří za postupem

Hokejisté Colorada slaví branku během čtvrtého zápasu druhého kola play off NHL.

Hokejisté Colorada i díky dvěma asistencím českého útočníka Martina Nečase porazili 5:2 domácí Minnesotu a za stavu série 3:1 na zápasy jsou krok od postupu do finále Západní konference.

12. května 2026  7:15,  aktualizováno  7:34

Variant pomálu. Národní tým už záchranu z NHL čekat nemůže, kdo se reálně nabízí?

Pohled na českou střídačku. Trenér Rulík kouká na střídajícího Tomáše Hertla,...

V posledních letech bývali hokejoví fanoušci zvyklí, že na velké akce ty nejvýraznější hvězdy přijíždějí. Však trenérský štáb pod vedením Radima Rulíka dokonce ani nezažil situaci, že by mu na...

12. května 2026  7:20

Bojovník, který umí strhnout další, chválí si Seppälu ve Spartě. Fin bude pokračovat

Sparťanský obránce Mikael Seppala s pukem v utkání proti Plzni

Finský obránce Mikael Seppäla bude i příští sezonu hrát v hokejové extralize za Spartu. Mistr světa z roku 2022, který bude startovat i na letošním šampionátu ve Švýcarsku, podepsal s Pražany novou...

11. května 2026  21:18

Medailová dvojčata. Bratr má bronz z MS a cílí na draft NHL, v reprezentaci je i sestra

Člen bronzového týmu hokejistů z MS do 18 let Josef Holejšovský se svou...

Při otázce, kam si ukládají trofeje, se oba podívají na zaplněné poličky vysoko na stěně. „Každý máme svoji, ale už to dáváme na půdu, protože nemáme místo,“ usmějí se. Není divu, vždyť sbírání...

11. května 2026  18:04

Posily z NHL na MS: Američané s mladými i Tkachukem, tým oznámila také Kanada

Americký hokejista Matthew Tkachuk slaví výhru nad Kanadou a zisk zlaté medaile...

V zámoří začínají prosakovat informace o hokejistech, kteří posílí národní týmy na nadcházejícím světovém šampionátu. Zvučné jméno očekávají Finové, dočkají se příletu hvězdného útočníka Aleksandera...

11. května 2026  15:07

Hrdina? Ne, jsem jen potrhlý brankář, dušoval se Dobeš. Před davy zadržoval slzy

Kaiden Guhle (21) a Jakub Dobeš slaví vítězství Montrealu nad Buffalem.

Vysloužil si ovace vestoje a skandování celé haly. Český hokejový brankář Jakub Dobeš uchvacuje svými výkony v aktuálně probíhajícím play off zámořské NHL. V nedělním utkání proti Buffalu (6:2)...

11. května 2026  14:07

