Finové vstoupí do turnaje proti Německu. V dalších duelech základní skupiny A Curychu je čekají Maďarsko, Spojené státy americké, Lotyšsko, Velká Británie, Rakousko a Švýcarsko.
Program Finska na MS v hokeji 2026
|Zápas
|VÝSLEDKY/ČAS
|Finsko – Německo
|Pátek 15. května, 16.15
|Finsko – Maďarsko
|Sobota 16. května, 16.15
|Finsko – USA
|Pondělí 18. května, 16.15
|Finsko – Lotyšsko
|Čtvrtek 21. května, 16.15
|Finsko – Velká Británie
|Pátek 22. května, 20.15
|Finsko – Rakousko
|Neděle 24. května, 20.15
|Švýcarsko – Finsko
|Úterý 26. května, 20.15
Soupiska Finska na MS 2026
Hokejisté Finska mají v nominaci na mistrovství světa v Curychu a Fribourgu 12 posil z NHL. V pětadvacetičlenném výběru nechybí ani zadák Mikael Seppälä z pražské Sparty.
Hvězdami týmu by měli být útočníci Aleksander Barkov s Antonem Lundellem z Floridy.
|JMÉNO
|KLUB
|Brankáři
|Justus Annunen
|Nashville Predators
|Joonas Korpisalo
|Boston Bruins
|Harri Säteri
|Biel-Bienne
|Obránci
|Ville Heinola
|Winnipeg Jets / Manitoba Moose
|Henri Jokiharju
|Boston Bruins
|Mikko Lehtonen
|ZSC Lions Curych
|Olli Määttä
|Calgary Flames
|Nikolas Matinpalo
|Ottawa Senators
|Vili Saarijärvi
|Ženeva-Servette
|Mikael Seppälä
|Sparta Praha
|Urho Vaakanainen
|New York Rangers
|Útočníci
|Aleksander Barkov
|Florida Panthers
|Anton Lundell
|Florida Panthers
|Hannes Björninen
|Langnau Tigers
|Saku Mäenalanen
|Langnau Tigers
|Sakari Manninen
|Ženeva-Servette
|Jesse Puljujärvi
|Ženeva-Servette
|Eemil Erholtz
|Kärpät Oulu
|Sami Päivärinta
|HPK Hämeenlinna
|Lenni Hämeenaho
|New Jersey Devils
|Janne Kuokkanen
|Malmö Redhawks
|Waltteri Merelä
|SC Bern
|Patrik Puistola
|Örebro HK
|Aatu Räty
|Vancouver Canucks
|Teuvo Teräväinen
|Chicago Blackhawks
Historie účastí na MS v hokeji
Finové se na mistrovství světa poprvé představili v roce 1939. Nepostoupili z kvalifikační skupiny a v soutěži útěchy skončili poslední.
Finsko na světových šampionátech:
- 4x získalo zlaté medaile
- 9× získalo stříbrné medaile
- 3× získalo bronzové medaile
Poslední výrazný úspěch Finů je čtyři roky starý. V roce 2022 slavili na domácím MS zlato. Na předchozích třech šampionátech skončili ve čtvrtfinále.
Vzájemná bilance s Čechy na MS v hokeji
- Oba týmy se na světovém šampionátu potkaly šestadvacetkrát. Češi vyhráli 15krát, Finové 8krát a 3 utkání skončila remízou.
- Poslední vzájemný zápas proběhl v roce 2024 na MS v Praze. Češi zvítězili 1:0 po nájezdech.
- Nejvyšší výhru zaznamenali Češi na MS ve Švédsku v roce – Finy zdolali 3:0.
- Nejvyšší prohry Česka proti Finsku na MS v hokeji jsou porážky 1:4 z prvního semifinálového souboje na MS 1998 ve Švýcarsku a ze druhého finálového klání na MS 1999 v Norsku. (v těchto letech se semifinále a finále hrála dvoukolově).
|TURNAJ
|VÝSLEDEK
|MS 2024 (základní skupina)
|ČESKO – Finsko 1:0 SN
|MS 2022 (základní skupina)
|ČESKO – FInsko 0:3
|MS 2021 (čtvrtfinále)
|ČESKO – Finsko 0:1
|MS 2017 (základní skupina)
|ČESKO – Finsko 4:3 SN
|MS 2015 (čtvrtfinále)
|ČESKO – Finsko 5:3