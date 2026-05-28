Česko není tak silné, postoupíme, zní z finských médií. Ta už řeší dalšího soupeře

„Těžko se mi věří, že by Finsko prohrálo čtvrtfinále,“ prohlásil jednoznačně expert Pekka Virta pro server iltalehti.fi.
„Když se na to podíváte na papíře – speciální situace, brankáři, šíře sestavy a dosavadní průběh turnaje – Finsko by vyhrálo 98 zápasů ze 100,“ líčil jiný odborník Topi Nättinen pro další web Ilta-Sanomat.
A nebál se doplnit i konkrétnější předpověď: „Věřím, že Finsko postoupí s minimálně tříbrankovým rozdílem.“
I přesto ale mírně varuje před hrozbou jediného rozhodujícího duelu, který rozhodne o úspěchu, či neúspěchu. Také vzhledem k tomu, že v souboji o semifinále Seveřané na světových šampionátech neuspěli třikrát v řadě.
Avšak na únorových olympijských hrách i přes rozpačitý úvod nejenže mezi čtyři nejlepší týmy proklouzli, ale nakonec i získali bronz.
Pro kouče Anttiho Pennanena jde o druhé mistrovství a dle dosavadních výsledků můžou Suomi pod jeho vedením po milánském turnaji zaútočit na další cenný kov.
Vždyť ve Švýcarsku předvádí severská reprezentace velmi solidní výkony, jediným zaváháním je ztráta s domácím Švýcarskem na závěr skupiny.
Jinak si ale Finové vyšlápli i na obhájce zlata ze Spojených států (6:2), dalšímu čtvrtfinalistovi z Lotyšska pak nadělili sedm branek (7:1).
Možná i proto se severská média nebojí koukat směrem k dalšímu programu turnaje, tedy případnému semifinálovému soupeři.
„Pokud vítězové skupin, Švýcarsko a Kanada, vyhrají své příslušné zápasy, je jasné, že soupeřem Finska v semifinále bude právě Kanada,“ vypočítává už výše zmíněný web Ilta-Sanomat.
Kanaďany i Švýcary ovšem čekají těžké souboje, zámořská velmoc se utká s USA, pořadatelská země zase se Švédskem. Pokud by jeden z vítězů skupin padl, rázem by se Finům rýsovala přijatelnější cesta do finále.
Suomi by se v takové situaci vyhoupli na druhou příčku a vyzvali by Norsko, nebo Lotyšsko. Pokud by se však dostali na nejvyšší pozici v aktualizovaném žebříčku, čekal by na Finy výběr USA.
Nejprve si však musí poradit s týmem Radima Rulíka, proti kterému jsou papírovým i kurzovým favoritem.
„Česko není tak silné jako Švýcarsko, ale zápas pod velkým tlakem ve čtvrtfinále s sebou nese svůj vlastní náboj. A také se projeví trenérská rozhodnutí, Pennanenovu pověst čeká velký test,“ dodal expert Nättinen na adresu finského kouče.
Už následující hodiny ukážou, zda finský stratég testem projde.