Mistrovství světa v hokeji 2026

Česko není tak silné, postoupíme, zní z finských médií. Ta už řeší dalšího soupeře

  14:16
Zatím prožívají zdařilý turnaj, vyhráli šest ze sedmi dosavadních utkání, s jedním z nejsilnějších kádrů za poslední roky nabrali sebevědomí. I proto jdou do čtvrtfinále mistrovství světa proti Čechům v roli favorita. A to v takové, že o triumfu finských hokejistů ve čtvrtečním zápase tamní média vůbec nepochybují.
Finští hokejisté se radují z gólu Mikaela Granlunda. | foto: Reuters

„Těžko se mi věří, že by Finsko prohrálo čtvrtfinále,“ prohlásil jednoznačně expert Pekka Virta pro server iltalehti.fi.

„Když se na to podíváte na papíře – speciální situace, brankáři, šíře sestavy a dosavadní průběh turnaje – Finsko by vyhrálo 98 zápasů ze 100,“ líčil jiný odborník Topi Nättinen pro další web Ilta-Sanomat.

A nebál se doplnit i konkrétnější předpověď: „Věřím, že Finsko postoupí s minimálně tříbrankovým rozdílem.“

I přesto ale mírně varuje před hrozbou jediného rozhodujícího duelu, který rozhodne o úspěchu, či neúspěchu. Také vzhledem k tomu, že v souboji o semifinále Seveřané na světových šampionátech neuspěli třikrát v řadě.

Avšak na únorových olympijských hrách i přes rozpačitý úvod nejenže mezi čtyři nejlepší týmy proklouzli, ale nakonec i získali bronz.

Pro kouče Anttiho Pennanena jde o druhé mistrovství a dle dosavadních výsledků můžou Suomi pod jeho vedením po milánském turnaji zaútočit na další cenný kov.

Co čeká Čechy? Velikán z NHL, bratislavský úkaz i skrytá esa. Pět hvězd rozjetých Finů

Vždyť ve Švýcarsku předvádí severská reprezentace velmi solidní výkony, jediným zaváháním je ztráta s domácím Švýcarskem na závěr skupiny.

Jinak si ale Finové vyšlápli i na obhájce zlata ze Spojených států (6:2), dalšímu čtvrtfinalistovi z Lotyšska pak nadělili sedm branek (7:1).

Možná i proto se severská média nebojí koukat směrem k dalšímu programu turnaje, tedy případnému semifinálovému soupeři.

Překonal 324 dní bez hokeje, na MS vůbec nestrádá. A teď jde finská hvězda na Čechy

„Pokud vítězové skupin, Švýcarsko a Kanada, vyhrají své příslušné zápasy, je jasné, že soupeřem Finska v semifinále bude právě Kanada,“ vypočítává už výše zmíněný web Ilta-Sanomat.

Nasazení týmů v play off MS v hokeji 2026

1. Švýcarsko
2. Kanada
3. Finsko
4. Norsko
5. Česko
6. Lotyšsko
7. Švédsko
8. USA

Kanaďany i Švýcary ovšem čekají těžké souboje, zámořská velmoc se utká s USA, pořadatelská země zase se Švédskem. Pokud by jeden z vítězů skupin padl, rázem by se Finům rýsovala přijatelnější cesta do finále.

Suomi by se v takové situaci vyhoupli na druhou příčku a vyzvali by Norsko, nebo Lotyšsko. Pokud by se však dostali na nejvyšší pozici v aktualizovaném žebříčku, čekal by na Finy výběr USA.

Nejprve si však musí poradit s týmem Radima Rulíka, proti kterému jsou papírovým i kurzovým favoritem.

„Česko není tak silné jako Švýcarsko, ale zápas pod velkým tlakem ve čtvrtfinále s sebou nese svůj vlastní náboj. A také se projeví trenérská rozhodnutí, Pennanenovu pověst čeká velký test,“ dodal expert Nättinen na adresu finského kouče.

Už následující hodiny ukážou, zda finský stratég testem projde.

MS hokej 2026 Švýcarsko (Curych a Fribourg)

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Čtvrtfinále

Kompletní los
Skupina A

Skupina B

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

MS v hokeji 2026: Program, výsledky, kdy hrají Češi čtvrtfinále?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

Tabulky MS v hokeji 2026: pořadí skupin A a B

Dánský brankář Mads Sögaard zasahuje před českým útočníkem Lukášem Sedlákem...

Bitvy v základních skupinách hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku vrcholí. Jak vypadají tabulky základních skupin A a B?

Česko - Norsko 1:4. Zmar, trápení a pískot, s papírovým outsiderem chyběla lehkost

Martin Rönnild se raduje z třetího gólu Norska proti Česku.

Čeští hokejisté předvedli další rozpačitý výkon na mistrovství světa. Nevýraznou hrou, křečovitostí a střeleckou nemohoucností se v pondělí protrápili k prohře 1:4 s Norskem. U další ztráty bodů byl...

Česko - Slovensko 3:2. Provokace i skvělé akce, ostré derby rozhodl bruslí Červenka

Roman Červenka dává gól proti Slovensku po odrazu od brusle.

Kdo očekával vypjatou bitvu, nemýlil se. V tomhle derby dvou někdejších federálních partnerů šlo o hodně. O důležité body v cestě za postupem do čtvrtfinále mistrovství světa. A čeští hokejisté v...

Česko - Kanada 2:3. Ztráta vedení i snazší cesty, hokejisty čeká našlapané Finsko

Macklin Celebrini zakončuje rychlou kanadskou akci a vyrovnává utkání proti...

Další prohra, třetí místo ve skupině a těžký soupeř pro čtvrtfinále. Čeští hokejisté v úterý ani přes lepší výkon neudrželi vedení 2:0, s Kanadou prohráli 2:3 a ve čtvrtek od 16:20 se utkají s...

Co čeká Čechy? Velikán z NHL, bratislavský úkaz i skrytá esa. Pět hvězd rozjetých Finů

Takhle se to nedělá! Matka hvězd se opřela do Országha: Syny využíval jako outsidery

