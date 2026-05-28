Mistrovství světa v hokeji 2026

Co čeká Čechy? Velikán z NHL, bratislavský úkaz i skrytá esa. Pět hvězd rozjetých Finů

Na tomto mistrovství světa předvádí úchvatné výkony. Jsou disciplinovaní, rychlí, silní, produktivní. Finové do čtvrtfinále s Českem (16.20) vstupují zcela logicky v roli favorita. Ze sedmi zápasů prohráli jediný, který s domácími Švýcary ztratili až v závěru (2:4). V tabulce skupiny A tak skončili druzí jen těsně. Přijeli s jedním z nejlepších výběrů v novém tisíciletí, na soupisce mají třináct hokejistů z NHL. Redakce iDNES.cz vybrala před čtvrteční bitvou pět hlavních postav z vyrovnaného severského celku.
Část 1/6

Aleksander Barkov

Finský kapitán Aleksander Barkov se raduje z gólu do sítě Švýcarů.

Hlavní lídr, kolem kterého se sestava koneckonců také skládala. Jeden z klíčových prvků, že další spoluhráči (nejen klubový parťák Anton Lundell) ze zámoří přijeli, i když už se v táhlé sezoně třeba zúčastnili olympijských her. Což jen ukazuje, jakou je finský kapitán osobností. V zemi vrcholně uznávanou a přitom skromnou.

Barkov, to je prvotřídní hvězda NHL, jen ne tak viditelná. Kvalitou jde možná o největší jméno na šampionátu, byť vedle Celebriniho s Crosbym tolik nevyniká. Hovoří za něj tři ceny Franka J. Selkeho pro nejlépe bránícího útočníka v zámořské soutěži i dva Stanley Cupy, ke kterým rovněž v roli kapitána obrovsky pomohl Floridě.

Finský útočník Aleksander Barkov se Stanley Cupem.

A to i bodově, 44 zápisy ve 47 utkáních v play off. V úterý proti Švýcarům pak obstaral oba finské góly. Třicetiletý univerzál je výtečný na obou stranách kluziště, zvlášť pro vyřazovací boje je jako dělaný a stává se v nich rozdílovým hráčem.

V uplynulé klubové sezoně se jen ukázalo, jak moc Panthers chyběl. Obhájci dvou titulů nepostoupili. Jejich tahoun si přivodil vážné zranění kolene a do ročníku vůbec nezasáhl. Na mistrovství se tak po dlouhém léčení jel i „rozehrát“. Co v něm je, teď dokonale pozná také národní tým.

Zahrát si po boku Barkova láká. Finové vezou na šampionát našlapaný tým

Vztah k soupeři má útočník s ruskými kořeny i díky partnerce Marii Bouzkové, české tenistce, díky níž se do tuzemska pravidelně vydává. Ve Švýcarsku zatím přispěl osmi body za dva góly a šest asistencí. Urostlý sympaťák rozhodně nepůsobí dojmem, že by snad přišel o formu.



MS hokej 2026 Švýcarsko (Curych a Fribourg)

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Čtvrtfinále

Skupina A

Skupina B

28. května 2026  11:11

