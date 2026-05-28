Co čeká Čechy? Velikán z NHL, bratislavský úkaz i skrytá esa. Pět hvězd rozjetých Finů

Aleksander Barkov
Hlavní lídr, kolem kterého se sestava koneckonců také skládala. Jeden z klíčových prvků, že další spoluhráči (nejen klubový parťák Anton Lundell) ze zámoří přijeli, i když už se v táhlé sezoně třeba zúčastnili olympijských her. Což jen ukazuje, jakou je finský kapitán osobností. V zemi vrcholně uznávanou a přitom skromnou.
Barkov, to je prvotřídní hvězda NHL, jen ne tak viditelná. Kvalitou jde možná o největší jméno na šampionátu, byť vedle Celebriniho s Crosbym tolik nevyniká. Hovoří za něj tři ceny Franka J. Selkeho pro nejlépe bránícího útočníka v zámořské soutěži i dva Stanley Cupy, ke kterým rovněž v roli kapitána obrovsky pomohl Floridě.
A to i bodově, 44 zápisy ve 47 utkáních v play off. V úterý proti Švýcarům pak obstaral oba finské góly. Třicetiletý univerzál je výtečný na obou stranách kluziště, zvlášť pro vyřazovací boje je jako dělaný a stává se v nich rozdílovým hráčem.
V uplynulé klubové sezoně se jen ukázalo, jak moc Panthers chyběl. Obhájci dvou titulů nepostoupili. Jejich tahoun si přivodil vážné zranění kolene a do ročníku vůbec nezasáhl. Na mistrovství se tak po dlouhém léčení jel i „rozehrát“. Co v něm je, teď dokonale pozná také národní tým.
Vztah k soupeři má útočník s ruskými kořeny i díky partnerce Marii Bouzkové, české tenistce, díky níž se do tuzemska pravidelně vydává. Ve Švýcarsku zatím přispěl osmi body za dva góly a šest asistencí. Urostlý sympaťák rozhodně nepůsobí dojmem, že by snad přišel o formu.