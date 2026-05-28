Mistrovství světa v hokeji 2026

Uspěl favorit. Ukázali jsme bicepsy, když bylo třeba, pochvalují si finská média

  19:43
Finská média chválí hokejisty za jednoznačný postup do semifinále mistrovství světa přes českou reprezentaci (4:1) a již vyhlíží jméno soupeře pro sobotní boj o finále. Komentátor Sami Hoffrén na webu deníku Helsingin Sanomat poukázal na fakt, že Finsko uspělo ve čtvrtfinále na světových šampionátech po třech nezdarech.
Finský kapitán Aleksander Barkov se po čtvrtfinále zdraví s českým tahounem Romanem Červenkou | foto: Reuters

Zklamaní čeští hokejisté po porážce ve čtvrtfinále mistrovství světa
Český brankář Josef Kořenář hledá puk ve skrumáži hokejistů ve čtvrtfinálovém...
Finští hokejisté na závěrečném ceremoniálu po vítězném čtvrtfinále s Českem...
„Finsko je tam, kde by mělo být,“ uvedl Hoffrén s tím, že Finové patří společně se Švýcarskem a Kanadou k hlavním aspirantům na titul. „Lvi šli do čtvrtfinále jako jasný favorit a tentokrát tento tlak ustáli,“ napsal finský novinář.

Seveřané měli utkání od začátku pod kontrolou a dvougólový náskok si vypracovali už v první třetině. „Když bylo potřeba, Finové ukázali své bicepsy,“ konstatoval Hoffrén s tím, že favorit neměl při hře pět na pět se soupeřem výraznější problém. Svěřenci trenéra Radima Rulíka se prosadili jen v přesilovce pět na tři.

Finové mají na MS tým s třinácti hráči z NHL. Hoffrén poukázal i na přítomnost hvězdného útočníka Aleksandera Barkova, jenž kvůli zranění vynechal celou sezonu. Na šampionátu ale v osmi zápasech vstřelil dvě branky a přidal sedm asistencí. Bod si připsal i proti Česku. „Trenér Antti Pennanen měl k dispozici prakticky všechny hráče včetně toho nejlepšího Aleksandera Barkova, což je třešnička na dortu,“ podotkl Hoffrén v komentáři.

Finští hokejisté na závěrečném ceremoniálu po vítězném čtvrtfinále s Českem (4:1), cenu pro nejlepšího hráče utkání si jede převzít útočník Sakari Manninen.

Finové podle něj dokázali, že vydařené výkony ve skupině nebyly náhodou. „Nyní je další cesta otevřená. Hodně bude záležet na tom, proti komu nastoupíme v semifinále. Pokud by to byla Kanada, cesta Lvů do finále bude trochu obtížnější,“ uvedl Hoffrén. Finové tak budou doufat, že Švýcaři ve večerním čtvrtfinále vypadnou se Švédskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

