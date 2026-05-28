„Finsko je tam, kde by mělo být,“ uvedl Hoffrén s tím, že Finové patří společně se Švýcarskem a Kanadou k hlavním aspirantům na titul. „Lvi šli do čtvrtfinále jako jasný favorit a tentokrát tento tlak ustáli,“ napsal finský novinář.
|
Česko - Finsko 1:4. Dlouho nuda, pak smůla. Hokejisté na zpackaném MS končí
Seveřané měli utkání od začátku pod kontrolou a dvougólový náskok si vypracovali už v první třetině. „Když bylo potřeba, Finové ukázali své bicepsy,“ konstatoval Hoffrén s tím, že favorit neměl při hře pět na pět se soupeřem výraznější problém. Svěřenci trenéra Radima Rulíka se prosadili jen v přesilovce pět na tři.
Finové mají na MS tým s třinácti hráči z NHL. Hoffrén poukázal i na přítomnost hvězdného útočníka Aleksandera Barkova, jenž kvůli zranění vynechal celou sezonu. Na šampionátu ale v osmi zápasech vstřelil dvě branky a přidal sedm asistencí. Bod si připsal i proti Česku. „Trenér Antti Pennanen měl k dispozici prakticky všechny hráče včetně toho nejlepšího Aleksandera Barkova, což je třešnička na dortu,“ podotkl Hoffrén v komentáři.
Finové podle něj dokázali, že vydařené výkony ve skupině nebyly náhodou. „Nyní je další cesta otevřená. Hodně bude záležet na tom, proti komu nastoupíme v semifinále. Pokud by to byla Kanada, cesta Lvů do finále bude trochu obtížnější,“ uvedl Hoffrén. Finové tak budou doufat, že Švýcaři ve večerním čtvrtfinále vypadnou se Švédskem.