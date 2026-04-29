Dva jasní adepti, varianty i v Třinci. Na jaké finalisty by mohla reprezentace ukázat?

Jen co odložili stranou klubové povinnosti, objeví se v hledáčku národního mužstva. Tedy ne všichni, ale z řad letošních extraligových finalistů se nabízí několik adeptů, kteří by se mohli zapojit do přípravy před mistrovstvím světa. „Budeme to řešit, projdeme si všechna jména na našem seznamu,“ řekl Jiří Kalous, asistent u hokejové reprezentace.
Trenér Radim Rulík dává pokyny na tréninku reprezentace při kempu před...

Trenér Radim Rulík dává pokyny na tréninku reprezentace při kempu před olympijskými hrami. | foto: ČTK

Konkrétnější zatím být nechtěl. Ale prozradil, že po středečním tréninku v Českých Budějovicích si realizační tým naplánoval poradu, na níž jednotlivé varianty rozebere.

„Projedeme si všechna jména, která jsou k dispozici, které sledujeme a o kterých uvažujeme. Pak generální manažer (Jiří Šlégr) vytipované hráče osloví a řekneme si, co, kdy a jak,“ přiblížil Kalous.

Červenka: Pro tohle jsem se do Česka vracel. Ale dojatý nejsem, cítím úlevu

Oslovení pár hráčů se dá odhadnout. Nejen kvůli výtečným výkonům v play off, ale také proto, že v posledních letech patří k reprezentačním oporám a stálicím.

Ano, řeč je o Romanu Červenkovi a Lukáši Sedlákovi.

Dvojici, která na loňském mistrovství světa vytvořila elitní českou formaci s Davidem Pastrňákem. Pokud budou oba připravení, dá se očekávat, že je nominace nemine.

Roman Červenka slaví pardubický gól v šestém finálovém utkání s Třincem.

Kapitán Lukáš Sedlák přiváží trofej k pardubickým hráčům.

V uplynulém play off excelovali. Sedlák ozdobil finále s Třincem jedenácti body, Červenka s bilancí 14+11 ovládl tabulku produktivity.

„Jsem zdravý, cítím se dobře, takže si s trenéry dáme vědět,“ odpověděl na otázku, zda má chuť si povedenou sezonu ještě o měsíc protáhnout.

„Vůbec nás to nepřekvapuje, pro něj máme jen slova uznání. Víme, jak se připravuje, jaký je profesionál. Má v sobě hokejovou genialitu, výborně čte hru... Ale to bych se jen opakoval,“ chválil veterána Kalous.

Rulík vyhlíží Pastrňáka se Zachou. Váží si Hronka, osloví finalisty play off

„Finále bylo úžasné, vyrovnané, náročné pro oba týmy. Bylo by ještě víc, kdyby se hrál sedmý zápas. Takhle hráči získávají pár dní odpočinku navíc,“ dodal.

A kdo další z kádru nových šampionů může připadat v úvahu?

V minulosti, třeba i na domácím turnaji v Praze, se Radimu Rulíkovi osvědčil Jáchym Kondelík. Urostlý centr by mohl mít o motivaci navíc, loňské mistrovství pro něj kvůli zlomené ruce skončilo už po dvou zápasech.

Oba šampionáty pod současným trenérským štábem odehrál také obránce Libor Hájek. Dostane pozvánku i tentokrát? A co třeba ofenzivní bek Jan Košťálek?

Tomáš Kundrátek slaví s třineckou střídačkou trefu do pardubické brány.

Adepty najdete i na straně Ocelářů. Jmenovitě třeba Tomáš Kundrátek, před startem únorových olympijských her zřejmě nejpřekvapivější jméno v Rulíkově nominaci.

Základní část šestatřicetiletému bekovi, který od příští sezony zakotví v Českých Budějovicích, tolik nevyšla, ale v play off se mu opět dařilo.

Velmi povedenou sezonu za sebou mají i Michal a Ondřej Kovařčíkovi, bratrské dvojici v Třinci náramně sedla obnovená spolupráce s Andrejem Nestrašilem.

Na mistrovství světa si ještě nezahráli, o premiérovou účast na velké akci se mohou ucházet také Marian Adámek nebo Jakub Galvas, jehož mladší bratr Tomáš se s národním týmem chystá od začátku přípravy.

Rulík škrtá muže pro šampionát. Z MS se omluvili Chlapík i Ondřej Kaše

Rulík dává šanci i dalším mladíkům, obrátit by se mohl i na Petra Sikoru, kapitána letošních stříbrných medailistů z juniorského šampionátu, kde výběr Patrika Augusty podlehl ve finále Švédsku.

Jak vidno, možných kandidátů se nabízí několik. „Ale nevím, jak na tom jsou zdravotně a jestli mají zájem reprezentovat,“ hlásil po úterním tréninku Rulík.

Extraligoví finalisté se velmi pravděpodobně připojí až příští týden, tedy krátce před Švédskými hrami, posledním přípravným turnajem před přesunem do Švýcarska.

O tom, na kolik a jaké z nich se dostane, bude jasno v neděli. Trenéři oznámí změny v nominaci, navíc budou mít i jasněji o zapojení případných dalších posil z NHL.

Třinec - Pardubice 4:5P. Dynamo slaví po 14 letech titul, prodloužení rozhodl Červenka

Pardubičtí hráči se natahují po trofeji pro vítěze extraligy, kterou třímá...

Po 14 letech zase slaví titul. V uplynulých dvou ročnících už byli dvakrát blízko, vždy z toho bylo ale jen hořké druhé místo. Až nyní se hokejisté Pardubic dočkali. Na ledě Třince zvládli vypjatý...

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Play off hokejové extraligy 2026: rozpis zápasů a výsledky

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga 2025/26 má za sebou velké finále. Po čtrnácti letech slaví titul Pardubice, které zdolaly Třinec. Podívejte se na kompletní výsledky zápasů play off.

Třinec - Pardubice 4:2, finále je srovnáno. Will po dvou gólech střídal ve třetí minutě

Patrik Hrehorčák z Třince a autor čtvrtého gólu Miloš Roman se radují z...

Finálová série hokejové extraligy hlásí nerozhodný stav. Třinečtí Oceláři zvládli i druhý domácí zápas proti Pardubicím, ve čtvrtek vyhráli 4:2. Utkání přineslo nejrychlejší dvougólový náskok v...

Třinec - Pardubice 5:4P. Domácí mají první bod, velkolepý obrat završil Daňo

Marko Daňo střílí vítězný gól Třince.

Hokejisté Třince vyhráli ve třetím finále play off extraligy doma nad Pardubicemi 5:4 v prodloužení a snížili stav série na 1:2 na zápasy. Oceláři prohrávali už 1:4 a obrat dovršil v čase 75:51...

Mistři dramat v akci, Třinec nikdy nešetří. A i prohrou potvrdil, že je v Česku unikátem

Třinečtí hráči smutní po prohře ve finále extraligy.

Být fanouškem hokejového Třince, to fakt nemůže být jen pohoda, jak se nabízí podle výčtu titulů. Obzvlášť pak poslední roky, kdy Slezané bývají účastníkem těch největších dramat, jaká extraliga ve...

29. dubna 2026  15:01

Osmnáctka je jediný krok od medaile. Ve světovém čtvrtfinále udolala Finsko

Martin Psohlavec na MS hráčů do 18 let.

Češi porazili ve čtvrtfinále mistrovství světa hokejistů do 18 let Finsko 2:1 a po čtyřech letech postoupili do bojů o medaile. Utkání v Bratislavě rozhodl v závěru druhé třetiny obránce Tadeáš...

29. dubna 2026  14:36

Nevzdáme se! Pastrňák emotivně slavil, fanoušci soupeře ho zasypali nadávkami

David Pastrňák (88) z Boston Bruins slaví, skóroval v prodloužení proti Buffalo...

Zase za to vzal ve chvíli, kdy bylo nejvíc potřeba. Rozhodující akci v prodloužení pátého duelu s Buffalem vyřešil zcela mistrně. „Tohle by dokázalo jen pár hráčů na světě,“ smekl před Davidem...

29. dubna 2026  13:12

Žabka dostal ke stříbru i novou smlouvu: Bez kluků by to nešlo, smekám před nimi

Třinecký trenér Boris Žabka

Stejně jako v celém finále extraligy, v němž už prohrávali 0:2 na zápasy, i v šestém finálovém duelu s Pardubicemi hokejoví Oceláři Třinec dotahovali ztrátu. Sérii ještě srovnali na 2:2, ale další...

29. dubna 2026  12:39

New York? Párty jsou tu i na ulici, říká Chmelař. Rulíkovi dá vybrat z „meníčka"

Premium
Jaroslav Chmelař ve svetru New York Rangers

Patří do skupiny nováčků. Mužů, kteří se na kempu hokejové reprezentace pokusí vybojovat místo v nominaci na květnové mistrovství světa. Nic jistého totiž nemá, přestože v uplynulé sezoně působil v...

29. dubna 2026

České hokejové hry 2026: Program, výsledky, Češi, kde sledovat

Dominik Kubalík po utkání s Rakouskem gratuluje brankáři Petru Kváčovi.

Hokejové mistrovství světa 2026 se blíží, elitní evropské týmy před ním absolvují ještě dva turnaje Euro Hockey Tour. Prvním z nich jsou České hokejové hry v Č. Budějovicích. Hrát se bude od čtvrtka...

29. dubna 2026  10:54

Obří investice a jedno velké „konečně". Pardubice k titulu nakoply změny i Sparta

Vladimír Sobotka a Roman Červenka s trofejí pro vítěze extraligy.

Mise splněna! S nepříjemným prodlením, ale přece. Pardubice se dočkaly. Na třetí pokus dotáhly finále do zlaté tečky. Ale hlavně naplnily, co si s ambicemi předsevzaly už za časů koronavirové...

29. dubna 2026  10:43

Hlava: Nechci urazit, ale rozdíl mezi první ligou a extraligou je. Míří do Kladna?

Jihlavský brankář Adam Beran zasahuje před Nicolasem Hlavou z Litvínova.

Vyprodaný stadion vyvolával jeho jméno, on si pak udělal na památku fotku s bratry Kašovými. Vítězná baráž s Jihlavou byla tečkou za čtyřletou štací hokejového útočníka Nicolase Hlavy v Litvínově,...

29. dubna 2026  9:57

Nekoupil jsem si titul, ale hráče, kteří ho vybojovali, hlásí majitel Dynama

Pardubické mistrovské oslavy

Medaile sbíral, ale nikdy ne takové, jaké si představoval. Majitel hokejového Dynama Petr Dědek se dočkal až v šesté sezoně svého působení v pardubickém klubu. Východočeši slaví sedmý titul, 14 let...

29. dubna 2026  8:58

Pastrňák gólem z prodloužení udržel Boston ve hře, Edmonton vyhnal Dostála

David Pastrňák (88) z Boston Bruins skóruje proti Buffalo Sabres, překonaným je...

Hokejisté Bostonu odvrátili první hrozbu vyřazení z play off NHL. Díky gólu Davida Pastrňáka ze 70. minuty v úterý zvítězili 2:1 po prodloužení na ledě Buffala a snížili tak stav série na 2:3 na...

29. dubna 2026  7:09,  aktualizováno  8:15

Kouč Pešán opět slaví: Výzva! Spolkli jsme ega. Nadšený je z klidné atmosféry v klubu

Pardubický trenér Filip Pešán po vítězství ve finále extraligy.

Zhruba touto dobou před deseti lety, konkrétně 24. dubna 2016, slavil trenér Filip Pešán extraligový titul s Libercem. Od té doby už se v nadvládě střídali jen hokejisté Komety a Třince. Nakonec...

29. dubna 2026  8:14

