Dva jasní adepti, varianty i v Třinci. Na jaké finalisty by mohla reprezentace ukázat?

Konkrétnější zatím být nechtěl. Ale prozradil, že po středečním tréninku v Českých Budějovicích si realizační tým naplánoval poradu, na níž jednotlivé varianty rozebere.
„Projedeme si všechna jména, která jsou k dispozici, které sledujeme a o kterých uvažujeme. Pak generální manažer (Jiří Šlégr) vytipované hráče osloví a řekneme si, co, kdy a jak,“ přiblížil Kalous.
Oslovení pár hráčů se dá odhadnout. Nejen kvůli výtečným výkonům v play off, ale také proto, že v posledních letech patří k reprezentačním oporám a stálicím.
Ano, řeč je o Romanu Červenkovi a Lukáši Sedlákovi.
Dvojici, která na loňském mistrovství světa vytvořila elitní českou formaci s Davidem Pastrňákem. Pokud budou oba připravení, dá se očekávat, že je nominace nemine.
V uplynulém play off excelovali. Sedlák ozdobil finále s Třincem jedenácti body, Červenka s bilancí 14+11 ovládl tabulku produktivity.
„Jsem zdravý, cítím se dobře, takže si s trenéry dáme vědět,“ odpověděl na otázku, zda má chuť si povedenou sezonu ještě o měsíc protáhnout.
„Vůbec nás to nepřekvapuje, pro něj máme jen slova uznání. Víme, jak se připravuje, jaký je profesionál. Má v sobě hokejovou genialitu, výborně čte hru... Ale to bych se jen opakoval,“ chválil veterána Kalous.
„Finále bylo úžasné, vyrovnané, náročné pro oba týmy. Bylo by ještě víc, kdyby se hrál sedmý zápas. Takhle hráči získávají pár dní odpočinku navíc,“ dodal.
A kdo další z kádru nových šampionů může připadat v úvahu?
V minulosti, třeba i na domácím turnaji v Praze, se Radimu Rulíkovi osvědčil Jáchym Kondelík. Urostlý centr by mohl mít o motivaci navíc, loňské mistrovství pro něj kvůli zlomené ruce skončilo už po dvou zápasech.
Oba šampionáty pod současným trenérským štábem odehrál také obránce Libor Hájek. Dostane pozvánku i tentokrát? A co třeba ofenzivní bek Jan Košťálek?
Adepty najdete i na straně Ocelářů. Jmenovitě třeba Tomáš Kundrátek, před startem únorových olympijských her zřejmě nejpřekvapivější jméno v Rulíkově nominaci.
Základní část šestatřicetiletému bekovi, který od příští sezony zakotví v Českých Budějovicích, tolik nevyšla, ale v play off se mu opět dařilo.
Velmi povedenou sezonu za sebou mají i Michal a Ondřej Kovařčíkovi, bratrské dvojici v Třinci náramně sedla obnovená spolupráce s Andrejem Nestrašilem.
Na mistrovství světa si ještě nezahráli, o premiérovou účast na velké akci se mohou ucházet také Marian Adámek nebo Jakub Galvas, jehož mladší bratr Tomáš se s národním týmem chystá od začátku přípravy.
Rulík dává šanci i dalším mladíkům, obrátit by se mohl i na Petra Sikoru, kapitána letošních stříbrných medailistů z juniorského šampionátu, kde výběr Patrika Augusty podlehl ve finále Švédsku.
Jak vidno, možných kandidátů se nabízí několik. „Ale nevím, jak na tom jsou zdravotně a jestli mají zájem reprezentovat,“ hlásil po úterním tréninku Rulík.
Extraligoví finalisté se velmi pravděpodobně připojí až příští týden, tedy krátce před Švédskými hrami, posledním přípravným turnajem před přesunem do Švýcarska.
O tom, na kolik a jaké z nich se dostane, bude jasno v neděli. Trenéři oznámí změny v nominaci, navíc budou mít i jasněji o zapojení případných dalších posil z NHL.