Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

partner rubriky Allegro

Mistrovství světa v hokeji 2026

Mistrovství světa v hokeji 2026

ONLINE: Švýcarsko - Finsko. Bitva o zlato, dočkají se domácí prvního titulu v historii?

Autor:
Sledujeme online   19:20
Vrchol 89. mistrovství světa v hokeji je tady. Slavnostní nedělní večer prožívají hlavně ve Švýcarsku, jejich tým se na domácím turnaji v Curychu snaží o historicky první zlato. V cestě stojí nabité Finsko, které usiluje o odplatu za porážku ve skupině. Jak proti pořadatelské zemi a jejím fanouškům Seveřané obstojí? Utkání o titul můžete od 20.20 sledovat v podrobné online reportáži.

Švýcarský útočník Ken Jager překonává finského gólmana Annunena. | foto: Reuters

Jednou už se potkali, v závěru skupiny A spolu ve Swiss Life Areně coby dva naprosto suverénní týmy bojovaly o první místo v tabulce. Domácí bitvu zlomili ve třetí třetině, kdy Ken Jäger vstřelil vítězný gól v 57. minutě. Triumf 4:2 pak do prázdné branky jistil Nico Hischier.

„Bude to těsný zápas,“ tuší útočník Hannes Björninen. Spoluhráč Jesse Puljujärvi vzhledem k atmosféře jen dodal: „Už jsme si to zažili, těšíme se na to!“

ONLINE: Švýcarsko vs. Finsko

Finále hokejového mistrovství světa sledujeme podrobně od 20.20.

Říká se, že jeden tým se dvakrát na stejném turnaji neporáží. Alespoň při měření dvou vyrovnaných soupeřů to tak i bývá. Pokud by totéž platilo i nyní, Suomi by oslavovali páté zlato, z toho čtvrté za posledních patnáct let.

Hovoří pro ně koneckonců i švýcarská bilance, která čítá osm bronzových a pět stříbrných medailí. Alpská země si od roku 2013 zahrála čtyři finále, čtyřikrát neuspěla. Včetně předešlých dvou šampionátů.

Změní něco třetí duel o titul mistra světa v řadě? Minimálně jedna velká odlišnost oproti rokům 2024 a 2025 tu je, pořadatelská země totiž tentokrát hrála už odpolední semifinále, měla o pět hodin více času na odpočinek. A šetřit síly mohla i přímo v zápase s Norskem, které přes nervózní momenty v úvodu zničila 6:0.

Emoce na střídačkách, Švýcary vytočily zákroky v závěru: Nedostatek úrovně

To Finové čelili Kanadě, při vítězství 4:2 museli navzdory svému úvodnímu gólu otáčet. Ale poradili si, když zámořského giganta jasně přehráli v prostřední dvacetiminutovce a pak bránili náskok.

„Teď si to ale musíme jít vzít my,“ ví veterán Nino Niederreiter, který byl i přes působení v NHL u všech čtyř finálových nezdarů. „Téměř vždy to bylo těsné, ať už v nájezdech (se Švédy, 2018) nebo loni v prodloužení s USA. Víme, jak těsné zápasy, ale nesmíme se nechat uspokojit.“

A hlavně se nenechat tíhou okamžiku svázat, jak to bylo znát loni i o rok dřív s Českem v Praze (0:2). To bude před burácejícím domácím publikem možná také výzva.

Legendární Ambühl doufá: Snad Švýcarsko udělá další krok! Řečnění? Horší než zápas

„Ale je to spíš velká zábava,“ míní Nicholas Baechler. „Nedá se to popsat, je úžasné hrát před takovou atmosférou.“

Jak si tým Jana Cadieuxe, který na poslední chvíli nahradil v roli hlavního kouče Patricka Fischera kvůli falšování potvrzení o očkování proti covidu, povede v historicky prvním střetu o zlato mezi Švýcarskem a Finskem?

Nejen v Curychu a celé zemi doufají v nezapomenutelný večer svých takřka 120 let trvajících hokejových dějin.

Mistrovství světa v hokeji 2026
31. 5. 2026 20:20
Švýcarsko : Finsko
()
Sestavy:
L. Genoni - R. Josi, D. Egli - C. Marti, D. Kukan - T. Berni, J. Moser - S. Jung - A. Biasca, N. Hischier, T. Meier - N. Niederreiter, P. Suter, C. Bertschy - S. Andrighetto, D. Malgin, C. Thürkauf - S. Knak, K. Jäger, D. Riat - T. Rochette
Sestavy:
J. Annunen - V. Heinola, U. Vaakanainen - M. Lehtonen, H. Jokiharju - O. Määttä, N. Matinpalo - V. Saarijärvi - M. Granlund, A. Barkov, K. Helenius - P. Puistola, A. Lundell, L. Hämeenaho - S. Manninen, A. Räty, J. Puljujärvi - S. Mäenalanen, H. Björninen, W. Merelä - J. Kuokkanen

Využití: 0:0, V oslabení: 0:0

Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

MS hokej 2026 Švýcarsko (Curych a Fribourg)

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Tipsport - partner programu

Finále

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

Čtvrtfinále

Semifinále

O 3. místo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Nejčtenější

MS v hokeji 2026: Program, výsledky, o zlato si zahraje Švýcarsko s Finskem

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

Tabulky MS v hokeji 2026: pořadí skupin A a B

Dánský brankář Mads Sögaard zasahuje před českým útočníkem Lukášem Sedlákem...

Bitvy v základních skupinách hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku vrcholí. Jak vypadají tabulky základních skupin A a B?

Česko - Norsko 1:4. Zmar, trápení a pískot, s papírovým outsiderem chyběla lehkost

Martin Rönnild se raduje z třetího gólu Norska proti Česku.

Čeští hokejisté předvedli další rozpačitý výkon na mistrovství světa. Nevýraznou hrou, křečovitostí a střeleckou nemohoucností se v pondělí protrápili k prohře 1:4 s Norskem. U další ztráty bodů byl...

Česko - Finsko 1:4. Dlouho nuda, pak smůla. Hokejisté na zpackaném MS končí

Zklamaní čeští hokejisté po porážce ve čtvrtfinále mistrovství světa

Tak málo na postup do bojů o medaile nestačí. Čeští hokejisté se sice ve čtvrtfinále proti Finsku nakonec probudili k energičtějšímu výkonu, ale kvůli bídné první polovině utkání ve čtvrtek prohráli...

Pavouk MS v hokeji 2026: program zápasů o medaile, získají Švýcaři zlato?

Český útočník Lukáš Sedlák během utkání proti Kanadě

Hokejové mistrovství světa ve Švýcarsku dospělo do finiše. První semifinále suverénně ovládli domácí Švýcaři, kteří deklasovali Norsko 6:0. V souboji o zlato vyzvou Finsko. Čtvrtfináloví přemožitelé...

ONLINE: Švýcarsko - Finsko. Bitva o zlato, dočkají se domácí prvního titulu v historii?

Sledujeme online
Švýcarský útočník Ken Jager překonává finského gólmana Annunena.

Vrchol 89. mistrovství světa v hokeji je tady. Slavnostní nedělní večer prožívají hlavně ve Švýcarsku, jejich tým se na domácím turnaji v Curychu snaží o historicky první zlato. V cestě stojí nabité...

31. května 2026  19:20

Blíží se návrat Rusů do světového hokeje? Vedení IIHF mlží: Nesmí to být příliš brzy

Šéf Mezinárodní hokejové federace (IIHF) Luc Tardif odpovídá na otázky novinářů.

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Čekalo se, že se toto téma na tiskové konferenci tradičně otevře. Ovšem ani během letošního mistrovství světa stále není jasné, jak to bude s účastí Rusů na vrcholném turnaji v příští sezoně. „Je...

31. května 2026  19:01

Kanada - Norsko 2:3P. Šok na šampionátu! Seveřané slaví historicky první medaili

Norští hokejisté slaví bronzové medaile na mistrovství světa.

Nikdy v historii nezískali z hokejového mistrovství světa elitní divize medaili. To pro Nory platilo do neděle. V souboji o třetí místo zaskočili favorizovanou Kanadu, kterou zdolali 3:2 po...

31. května 2026  15:30,  aktualizováno 

Pavouk MS v hokeji 2026: program zápasů o medaile, získají Švýcaři zlato?

Český útočník Lukáš Sedlák během utkání proti Kanadě

Hokejové mistrovství světa ve Švýcarsku dospělo do finiše. První semifinále suverénně ovládli domácí Švýcaři, kteří deklasovali Norsko 6:0. V souboji o zlato vyzvou Finsko. Čtvrtfináloví přemožitelé...

31. května 2026  18:30

MS v hokeji 2026: Program, výsledky, o zlato si zahraje Švýcarsko s Finskem

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

31. května 2026  18:10

Kanada na MS v hokeji 2026: program, výsledky, soupiska, bilance s Čechy

John Tavares slaví první branku na šampionátu s Robertem Thomasem a Darnellem...

Fenomén, pojem, hokejová země číslo jedna. Kanadští hokejisté jsou nejlepší reprezentací světa, a ačkoliv pro ně mistrovství světa nebývá vždy prioritou, úspěšnější tým v historii šampionátů...

31. května 2026  18:08

Legendární Ambühl doufá: Snad Švýcarsko udělá další krok! Řečnění? Horší než zápas

Švýcarský útočník Andres Ambühl (10) dostává ocenění za odehrání rekordního...

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Cristiano Ronaldo v portugalské fotbalové reprezentaci, Lionel Messi v té argentinské. Tyto příklady propojení sportovní dlouhověkosti s národními týmy vás asi napadnou okamžitě. Ale co v hokeji? Tam...

31. května 2026

První země bojkotují návrat Běloruska do hokeje. Rusko cítí šanci: Pozastavíme KHL

Ruská osmnáctka podlehla Bělorusku 5:6 po prodloužení.

Čtvrteční rozhodnutí mezinárodní federace (IIHF) už přináší odmítavé reakce. Běloruští hokejisté dostali povolení k účasti na šampionátech do 18 let i na ženském MS. „Postoj mezinárodní federace je...

31. května 2026  13:15

Bojovali o zlato, jenže zemřel prezident. Když komunisté stáhli hokejisty z MS

Premium
Klement Gottwald se stal prezidentem až v roce 1948 (na snímku krátce...

Do Švýcarska vyrazili reprezentovat zřízení, v které ani sami nevěřili. V tichosti. Cestovali pod přísným státním dohledem. S černými páskami za diktátora Stalina. S dresy, na nichž bílého lva...

31. května 2026

Kanadský výbuch, čekání na zlato dál trvá. Celebrini: Nikdy to nebude perfektní

Zklamaní Kanaďané po porážce s Finskem.

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Zase jim to nevyjde, hokejové mistrovství světa opět opustí bez zlatých medailí na krku. Ani našlapaná sestava Kanadě nepomohla k návratu na trůn, rozhodla o tom semifinálová porážka 2:4 s Finskem....

31. května 2026  6:50

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Kanada – Finsko 2:4. Velký obrat ve druhé části, Seveřané srazili zámořského favorita

Finský útočník Aatu Räty se raduje ze svého gólu.

Finští hokejisté v semifinále mistrovství světa porazili Kanadu 4:2 a po čtyřech letech postoupili do finále, v němž vyzvou dosud neporažené domácí Švýcarsko. Seveřané se ujali vedení zásluhou...

30. května 2026  23:56

Švýcarsko - Norsko 6:0. Domácí střelecká show na cestě do třetího finále v řadě

Švýcarští hokejisté oslavují čtvrtý gól v norské brance. Trefil se Damien Riat.

Švýcarští hokejisté deklasovali v semifinále světového šampionátu v Curychu překvapení turnaje Norsko 6:0 a potřetí za sebou postoupili do finále, kde se v neděli od 20.20 utkají s Finskem. Domácí...

30. května 2026  23:47

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.