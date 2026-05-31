ONLINE: Švýcarsko - Finsko. Bitva o zlato, dočkají se domácí prvního titulu v historii?

Jednou už se potkali, v závěru skupiny A spolu ve Swiss Life Areně coby dva naprosto suverénní týmy bojovaly o první místo v tabulce. Domácí bitvu zlomili ve třetí třetině, kdy Ken Jäger vstřelil vítězný gól v 57. minutě. Triumf 4:2 pak do prázdné branky jistil Nico Hischier.
„Bude to těsný zápas,“ tuší útočník Hannes Björninen. Spoluhráč Jesse Puljujärvi vzhledem k atmosféře jen dodal: „Už jsme si to zažili, těšíme se na to!“
ONLINE: Švýcarsko vs. Finsko
Finále hokejového mistrovství světa sledujeme podrobně od 20.20.
Říká se, že jeden tým se dvakrát na stejném turnaji neporáží. Alespoň při měření dvou vyrovnaných soupeřů to tak i bývá. Pokud by totéž platilo i nyní, Suomi by oslavovali páté zlato, z toho čtvrté za posledních patnáct let.
Hovoří pro ně koneckonců i švýcarská bilance, která čítá osm bronzových a pět stříbrných medailí. Alpská země si od roku 2013 zahrála čtyři finále, čtyřikrát neuspěla. Včetně předešlých dvou šampionátů.
Změní něco třetí duel o titul mistra světa v řadě? Minimálně jedna velká odlišnost oproti rokům 2024 a 2025 tu je, pořadatelská země totiž tentokrát hrála už odpolední semifinále, měla o pět hodin více času na odpočinek. A šetřit síly mohla i přímo v zápase s Norskem, které přes nervózní momenty v úvodu zničila 6:0.
|
Emoce na střídačkách, Švýcary vytočily zákroky v závěru: Nedostatek úrovně
To Finové čelili Kanadě, při vítězství 4:2 museli navzdory svému úvodnímu gólu otáčet. Ale poradili si, když zámořského giganta jasně přehráli v prostřední dvacetiminutovce a pak bránili náskok.
„Teď si to ale musíme jít vzít my,“ ví veterán Nino Niederreiter, který byl i přes působení v NHL u všech čtyř finálových nezdarů. „Téměř vždy to bylo těsné, ať už v nájezdech (se Švédy, 2018) nebo loni v prodloužení s USA. Víme, jak těsné zápasy, ale nesmíme se nechat uspokojit.“
A hlavně se nenechat tíhou okamžiku svázat, jak to bylo znát loni i o rok dřív s Českem v Praze (0:2). To bude před burácejícím domácím publikem možná také výzva.
|
Legendární Ambühl doufá: Snad Švýcarsko udělá další krok! Řečnění? Horší než zápas
„Ale je to spíš velká zábava,“ míní Nicholas Baechler. „Nedá se to popsat, je úžasné hrát před takovou atmosférou.“
Jak si tým Jana Cadieuxe, který na poslední chvíli nahradil v roli hlavního kouče Patricka Fischera kvůli falšování potvrzení o očkování proti covidu, povede v historicky prvním střetu o zlato mezi Švýcarskem a Finskem?
Nejen v Curychu a celé zemi doufají v nezapomenutelný večer svých takřka 120 let trvajících hokejových dějin.
L. Genoni - R. Josi, D. Egli - C. Marti, D. Kukan - T. Berni, J. Moser - S. Jung - A. Biasca, N. Hischier, T. Meier - N. Niederreiter, P. Suter, C. Bertschy - S. Andrighetto, D. Malgin, C. Thürkauf - S. Knak, K. Jäger, D. Riat - T. Rochette
Využití: 0:0, V oslabení: 0:0Přejít na online reportáž