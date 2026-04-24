Nebyl si vůbec jistý. Puk byl totiž po jeho nahození od modré čáry tečovaný, jen v rychlosti nešlo přesně určit, kdo se ho dotkl jako poslední.
Obránce Komety čekal především na reakci Matyáše Filipa, jenž číhal před brankovištěm, snažil se clonit Attemu Tolvanenovi a po letícím kotouči se natahoval hokejkou.
Oblouček Filipa Krále zaskočil rakouského brankáře, který inkasuje počtvrté. 👊#ceskyhokej #narodnitym pic.twitter.com/PH9oSaskon— Český hokej (@czehockey) April 23, 2026
Nakonec se Král dozvěděl, že se jeho rána otřela o rakouského beka Thomase Klasseka.
„Když kluci přijeli s tím, že to nikdo z nich netečoval, začal jsem se radovat. Štěstíčko bylo potřeba, ale jsem rád,“ líčil spokojeně.
Z Vídně si na památku odvezl puk. Zásluhou brněnského spoluhráče Jana Ščotky, parťáka ze čtvrtého defenzivního páru, který mu jej na ledě okamžitě opatřil.
„On je vždycky takový nápomocný, udělá první poslední pro druhého,“ usmíval se šestadvacetiletý bek. „A co mi říkal? Teď míchá češtinu s angličtinou, takže to bylo něco jako: ‚Very nice goal, beautiful, hodně pěkně, brácho!‘“
Výběr Radima Rulíka třetí přípravný duel před nadcházejícím světovým šampionátem s přehledem ovládl.
„Poslední roky jsme s Rakouskem hráli vyrovnané zápasy, loni jsme u nich dokonce prohráli, takže jsme neočekávali nic lehkého. Jsem rád, že jsme se rychle dostali do vedení a nepřipustili žádné drama, měli jsme to pod kontrolou,“ chválil trenér.
V páté minutě udeřil Michael Špaček, nedlouho poté zvýšil náskok Dominik Kubalík, který spokojeně hlásil: „Dobrý vstup byl jedním z klíčů. Zápas jsme zvládli celkem dobře, nebylo to špatné.“
Česko - Rakousko 5:1, národní tým vyhrál v přípravě. Rulík: Bylo to pod kontrolou
Debut v národním mužstvu ozdobil vítězstvím brankář Jan Bednář, znovu se dařilo i v dosavadním průběhu přípravy velmi produktivnímu triu ve složení Jakub Flek (0+2), David Tomášek (1+2), Daniel Voženílek (1+0).
Právě u jeho trefy asistoval v závěru i Král. „Soustředili jsme se hlavně na sebe, snažili jsme se plnit náš plán a úkoly, které jsme měli,“ líčil zadák Komety.
Hned po utkání absolvovala reprezentace dvě a půl hodiny dlouhou cestu do Jihlavy, v nové Horácké multifunkční aréně se v pátek od 17 hodin s Rakouskem střetne znovu.
„Všichni jsme na podobný program zvyklí. Přejedeme, vyspíme se a půjdeme na to,“ uzavřel Král.