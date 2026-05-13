Mistrovství světa v hokeji 2026

Hronek je zpátky: Věděl jsem, že MS stihnu. Mladí mi nevykají, to spíš Červusovi!

Vojtěch Tůma
  15:22
Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku - Když před dvěma týdny v Českých Budějovicích odstoupil z utkání s Finskem, trenérům muselo zatrnout. Přijít před mistrovstvím světa o Filipa Hronka? Pořádná rána. Nakonec lídr české defenzivy na hokejové akci ve Švýcarsku nechybí: „Už se těším, až se začne hrát a celé se to rozběhne.“
Český tým absolvoval v Miláně trénink v kompletním složení. Na snímku Filip Hronek. (16. února 2026) | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Až v pátek ve 20.20 padne úvodní buly zápasu s Dánskem, na ledě nebude chybět. Nastoupí v prvním obranném páru, vedle Michala Kempného, dalšího velice zkušeného beka.

„Máme dobrý tým. Musíme se semknout a makat, bojovat jeden za druhého, pomáhat si,“ vyjmenoval Hronek herní atributy, které by měly Čechy na šampionátu zdobit.

Autobusem na druhý trénink. Hokejisté si zkoušeli přesilovky, Rulík testuje mladíka

Zázemí ve Fribourgu, kam reprezentace cestuje každý den autobusem z hotelu v nedalekém Bernu, si zatím pochvaluje: „Je to úplně v pohodě. Tréninková hala je docela hezká, v té hlavní jsme ještě nebyli, jsem na ni zvědavý, ale všechno je super.“

Ještě v neděli, kdy Radim Rulík oznamoval nominaci, mohly nad jeho účastí na mistrovství světa panovat lehké obavy a otazníky.

Švédské hry, poslední přípravný turnaj, s reprezentací totiž neabsolvoval. Zůstal doma, od trenérů dostal stejně jako útočník Jaroslav Chmelař prostor k doléčení lehkého zranění.

Trénink českých hokejistů v malé dřevěné hale ve švýcarském Fribourgu, který hostí mistrovství světa.

V poslední dubnový den nedohrál úvodní utkání Fortuna Hockey Games. Na vině byl Mikael Seppälä, finský reprezentant, jenž v pondělí podepsal novou roční smlouvu se Spartou.

V Českých Budějovicích krosčekoval Hronka zezadu hokejkou, následně na něj u brankoviště spadl a zaklekl, zaklíněná dvojice se několik vteřin nemohla zvednout z ledu.

„Ale nebylo to nic hrozného, spíš blbá náhoda,“ vrátil se k nepříjemnému souboji zadák Vancouveru. „Po zápase jsem to neviděl moc dobře, ale absolvoval jsem pár vyšetření, pak už bylo jasné, že se stihnu dát do kupy.“

Chmelař se zdárně zahojil a září: Sezona snů! Užiju si to. Rád by na MS viděl i Klapku

Stejně jako v NHL bude polykat minuty ve velkém.

Ve středu společně s Romanem Červenkou, Lukášem Sedlákem, Matějem Blümelem a Matyášem Melovským trénoval v elitní přesilovkové formaci, pro defenzivu národního mužstva je zcela klíčovou postavou.

Stejně jako na olympiádě v Miláně. Oba turnaje se ale pro něj mimo jiné liší tím, jaké má mezi beky parťáky. Veterány Kundrátka, Gudase a Šimka nahradili mladíci Galvas, Alscher a Cibulka.

Hokejový obránce Tomáš Cibulka na tréninku české reprezentace ve Fribourgu

Tomáš Galvas na prvním tréninku české reprezentace ve Fribourgu.

„Trochu se to proměnilo, ale nevidím v tom velký rozdíl,“ poznamenal Hronek.

A když dostal otázku, zda nováčci náhodou nepouští v kabině jiné písničky, jen s úsměvem prohodil: „Ne, to nemůžou. A jestli mi vykají? To ne, to spíš možná Červusovi.“

Pak ale zvážněl a nastupující generaci beků pochválil za to, jak přípravu na velkou akci zvládají: „Vybojovali si místo, jsou to kvalitní hráči, co mají za sebou dobré sezony. Doufám, že se jim bude na mistrovství dařit.“

První test čeká Rulíkův výběr v pátek. Hronek proti Dánům vstoupí už do svého šestého šampionátu. A národní tým si jistě pochvaluje, že má oporu defenzivy po pár zápasech opět k dispozici.

MS v hokeji 2026

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

