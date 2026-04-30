Česká kabina? Hodně srandy, ale s půlkou týmu jsem se musel seznámit, říká Hronek

Zatím platí za nejzvučnější jméno na soupisce hokejové reprezentace. Obránce Filip Hronek přiletěl z Vancouveru, aby si protáhl sezonu na mistrovství světa. Nejprve ho však čekají Fortuna Hockey Games v Českých Budějovicích. „Ale ještě nevím, kolik zápasů odehraju,“ říká před posledními dvěma turnaji před šampionátem.
Český tým absolvoval v Miláně trénink v kompletním složení. Na snímku Filip Hronek. (16. února 2026) | foto:  Michal Sváček, MAFRA

V NHL zažil rozporuplnou sezonu. V individuálních statistikách si posunul bodové maximum na 49 bodů, zato z týmového hlediska spokojený být rozhodně nemohl.

Vždyť Canucks skončili poslední v celé lize, navíc s obrovskou ztrátou na předposlední Chicago, která čítala 14 bodů.

„Bylo to náročné. Opravdu velmi náročné...,“ říkal Hronek po středečním tréninku národního týmu.

Proč se Vancouveru sezona tak moc nevyvedla?
Hned na začátku jsme měli celkem dost zraněných, pak přišly nějaké výměny. Nebylo to optimální a musíme se z toho poučit. Bohužel i takové sezony jsou.

Změní se něco do příštího ročníku?
Uvidíme, co se tam stane. Je před námi další sezona a snad bude vypadat lépe než tentokrát. Nikdo v klubu s tím není spokojený.

I proto jste se rozhodl přijet na mistrovství světa?
Já nerad odmítám nároďák. Takže to bylo jednoduché rozhodnutí, ale zároveň nebylo.

Jak to myslíte?
U nás v klubu není manažer, takže spíš z tohoto pohledu. Nevěděl jsem, s kým to celé řešit, zda mě budou chtít pustit, nebo ne. Jsem ale rád, že jsem nakonec tady.

Trenér Radim Rulík říkal, že nemáte rád volno.
No pokud jsem měl přijet, nechtěl jsem jen sedět doma a nechodit na led, pak bych se do toho těžce zase dostával. Nebyl jsem na ledě dvanáct dní, myslím, že to mi na dobytí baterek stačilo. První trénink byl náročnější, ve středu jsem to taky cítil. Ale věřím, že ve čtvrtek už budu v pohodě.

Zbylo vám po olympiádě ještě dost sil?
Určitě to nebylo tak, že bych se kvůli olympiádě rozhodoval, zda dorazím, nebo ne. Tak to určitě nebylo. Ale ano, byla to náročnější sezona než jindy.

Teď jste opět mezi krajany.
Je fajn přijet zase do české kabiny. Je v ní jiná atmosféra, hodně srandy, s mladými kluky ještě o to více, nijak se nestydí.

S kolika spoluhráči jste se musel seznamovat?
Dobrá otázka! Možná tak s půlkou týmu...

Cítíte se jako jejich mentor?
To bych neřekl. Ještě nejsem tak starej.

Zato takového brankáře Jiřího Pateru znáte moc dobře z klubu.
Je to super kluk a je s ním sranda. Byl s námi v NHL docela dost, jen škoda, že nedostal víc zápasů. Určitě je to ale kvalitní gólman.

Naopak dorazit nemohl Filip Chytil, jenž se opět nevyhnul marodce.
Je to těžké, on má fakt smůlu. Měl se po olympiádě vracet, ale bohužel ho na tréninku trefil puk. Nemá to úplně jednoduché. Ale nějak to naštěstí zvládá, už si prošel mnoha zdravotními problémy. Ví, co potřebuje.

MS v hokeji 2026

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května.

Ještě před tím se uskuteční mistrovství světa hokejistů do 18 let a na přelomu dubna a května odehraje národní tým dva turnaje Euro Hockey Tour. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

