Tolik? Šílený! Naplňte si peněženky, na MS se pivo i klobása pořádně prodraží

„Cože? Tolik? Šílený!“ prohodí naštvaně fanoušek Tomáš z Prahy, když zjistí, kolik tu stojí pivo. A následuje pár peprnějších slovíček...
Z dalšího tábora se poté ozve: „Aha, kelímek je zálohovaný.“
Když ho vrátíte, dostanete nazpět dva franky. Pokud je odečtete z celkové ceny, vyjde vás pivo v přepočtu zhruba na 180 korun. Mimochodem, tolik za něj neutratíte ani na Staroměstském náměstí.
Ale nezdá se, že by tisíce hokejových nadšenců vysoké ceny nějak odradily. „Já to neřeším. Voní hezky,“ poví spokojený návštěvník František z Krnova.
Názory na chuť už se liší. Někteří po polknutí krčí obličeje, další skládají kelímky na sebe do kymácející se věže v takovém tempu, že je ani nestačí vracet.
Novinku pro mnohé představuje zálohované nádobí. Klobásu nedostanete na papírovém tácku, obsluha vám přinese tvrdý plastový.
Prohlédněte si, co si můžete ve fanzóně pořídit a za kolik
Pokud se do Fribourgu chystáte, radši si peněženku pořádně naplňte. Nebo plaťte kartou, to alespoň pocitově tolik nebolí.
Pro představu:
Klobása – 210 korun.
Párek v rohlíku – 210 korun.
Kuřecí burger – 400 korun.
Je libo něco sladkého? Třeba palačinka s džemem – 190 korun.
A hlavně vyrazte s předstihem. Už víc než hodinu před zápasem se fanzóna začíná rychle plnit, u stánků se tvoří fronty, do toho hraje hlasitá hudba, tančí se a zpívá.
Anebo si klidně počkejte. Doporučení reportérů na místě? Jestli máte vstupenku jen na večerní duel, během toho odpoledního se prostory před BCF Arenou zcela vyprázdní.
Můžete se pohodlně najíst, bez většího humbuku posedět a poklábosit, nebo navštívit obchod se suvenýry, ve kterém se rázem pohybuje jen pár jednotlivců.
Ale jakmile vás napadne vyrazit do fanshopu chvíli před zápasem, máte problém...
Tedy pokud chcete stihnout úvodní vhazování.
Lidský had se klikatí, natáhne se až na několik desítek metrů. Ano, hádáte správně, také v něm dominují české barvy.
„Jó, ten ti padne!“ říká maminka svému malému synovi, když si zkouší fešný klobouček se šňůrkou. Jen škoda, že ho prodávají pouze s vlajkou pořadatelské země nebo s oficiálním logem šampionátu.
Červený český dres vás praští do očí pár metrů za vstupem. Cena? 99 franků, tedy zhruba 2 650 korun. Za triko nebo kšiltovku v barvách národního týmu zaplatíte 930 korun, stejně tak i za plyšového maskota Coolyho, švýcarskou krávu, která se v životní velikosti stará o zábavu během zápasů.
Už jste najedení? Máte nakoupeno? Tak hurá dovnitř!
Kdo sehnal vstupenky do spodního patra, musí si připadat, že má hokejisty na dosah ruky. Ale o přestávkách hlavně pozor na pořádně strmé schody! Jen lehké zaškobrtnutí by mohlo pořádně zabolet.
A ještě by se vám při pádu mohlo rozlít pivo. Což si nikdo nepřeje. Zvlášť když nebylo zrovna nejlevnější!