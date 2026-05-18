Mistrovství světa v hokeji 2026

Tolik? Šílený! Naplňte si peněženky, na MS se pivo i klobása pořádně prodraží

Jakub Hromada
Vojtěch Tůma
,
  16:26
Od našich zpravodajů ve Švýcarsku - Chvíli prší, pak zas svítí slunce. Do toho kolem BCF Areny ve Fribourgu zavane pronikavý zápach hnoje. Asi si dokážete představit lepší podmínky pro naplnění zážitku z návštěvy hokejového mistrovství světa. Ale čert to vem! Čechy stejně zajímá něco jiného. Jenže i to je překvapí.
Čeští fanoušci vyrazili do Fribourgu také ve speciálních outfitech. | foto: Jakub Hromada, iDNES.cz

Čeští fanoušci tady najdou dresy, trička, mikiny nebo čepici.
Koupit si můžete dresy, šálu nebo klobouček. Ceny vynásobte zhruba 26/27 a máte...
Mezi zápasy se fanshop naplňuje, tvoří se dlouhé fronty.
Obrazovky promítají ceny suvenýrů. Pokud si chcete udělat představu, kolik za...
„Cože? Tolik? Šílený!“ prohodí naštvaně fanoušek Tomáš z Prahy, když zjistí, kolik tu stojí pivo. A následuje pár peprnějších slovíček...

Z dalšího tábora se poté ozve: „Aha, kelímek je zálohovaný.“

Když ho vrátíte, dostanete nazpět dva franky. Pokud je odečtete z celkové ceny, vyjde vás pivo v přepočtu zhruba na 180 korun. Mimochodem, tolik za něj neutratíte ani na Staroměstském náměstí.

Najíst se. Popovídat si. Probrat, co se asi stane na ledě. Fanoušky od posezení ve fanzóně neodrazuje ani chladnější počasí, které skupinu ve Fribourgu provází.

Ale nezdá se, že by tisíce hokejových nadšenců vysoké ceny nějak odradily. „Já to neřeším. Voní hezky,“ poví spokojený návštěvník František z Krnova.

Názory na chuť už se liší. Někteří po polknutí krčí obličeje, další skládají kelímky na sebe do kymácející se věže v takovém tempu, že je ani nestačí vracet.

Novinku pro mnohé představuje zálohované nádobí. Klobásu nedostanete na papírovém tácku, obsluha vám přinese tvrdý plastový.

Prohlédněte si, co si můžete ve fanzóně pořídit a za kolik

Čeští fanoušci tady najdou dresy, trička, mikiny nebo čepici.
Koupit si můžete dresy, šálu nebo klobouček. Ceny vynásobte zhruba 26/27 a máte z toho české koruny.
Mezi zápasy se fanshop naplňuje, tvoří se dlouhé fronty.
Obrazovky promítají ceny suvenýrů. Pokud si chcete udělat představu, kolik za jednotlivé kusy zaplatíte v českých korunách, vynásobte čísla zhruba 27.
Pokud se do Fribourgu chystáte, radši si peněženku pořádně naplňte. Nebo plaťte kartou, to alespoň pocitově tolik nebolí.

Pro představu:

Klobása – 210 korun.

Párek v rohlíku – 210 korun.

Kuřecí burger – 400 korun.

Je libo něco sladkého? Třeba palačinka s džemem – 190 korun.

A hlavně vyrazte s předstihem. Už víc než hodinu před zápasem se fanzóna začíná rychle plnit, u stánků se tvoří fronty, do toho hraje hlasitá hudba, tančí se a zpívá.

Češi promíchali přesilovky, v jaké sestavě nastoupí? Na tréninku chyběl Kempný

Anebo si klidně počkejte. Doporučení reportérů na místě? Jestli máte vstupenku jen na večerní duel, během toho odpoledního se prostory před BCF Arenou zcela vyprázdní.

Můžete se pohodlně najíst, bez většího humbuku posedět a poklábosit, nebo navštívit obchod se suvenýry, ve kterém se rázem pohybuje jen pár jednotlivců.

Ale jakmile vás napadne vyrazit do fanshopu chvíli před zápasem, máte problém...

Mezi zápasy se fanshop naplňuje, tvoří se dlouhé fronty.

Tedy pokud chcete stihnout úvodní vhazování.

Lidský had se klikatí, natáhne se až na několik desítek metrů. Ano, hádáte správně, také v něm dominují české barvy.

„Jó, ten ti padne!“ říká maminka svému malému synovi, když si zkouší fešný klobouček se šňůrkou. Jen škoda, že ho prodávají pouze s vlajkou pořadatelské země nebo s oficiálním logem šampionátu.

Miláčci publika s umem na rozdávání. Co ukáží blyštiví švédští talenti proti Čechům?

Červený český dres vás praští do očí pár metrů za vstupem. Cena? 99 franků, tedy zhruba 2 650 korun. Za triko nebo kšiltovku v barvách národního týmu zaplatíte 930 korun, stejně tak i za plyšového maskota Coolyho, švýcarskou krávu, která se v životní velikosti stará o zábavu během zápasů.

Už jste najedení? Máte nakoupeno? Tak hurá dovnitř!

Kdo sehnal vstupenky do spodního patra, musí si připadat, že má hokejisty na dosah ruky. Ale o přestávkách hlavně pozor na pořádně strmé schody! Jen lehké zaškobrtnutí by mohlo pořádně zabolet.

A ještě by se vám při pádu mohlo rozlít pivo. Což si nikdo nepřeje. Zvlášť když nebylo zrovna nejlevnější!

MS hokej 2026 Švýcarsko (Curych a Fribourg)

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Skupina A

Skupina B

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
KVÍZ: Poznáte hokejové týmy a reprezentace pouze podle dresů?

Český tým se loučí s olympijskými hrami ve čtvrtfinále.

Po olympijských hrách se blíží další z velkých hokejových akcí v letošním roce – mistrovství světa. Jak moc se v dění na ledových plochách orientujete? Otestujte si náš kvíz, zda poznáte kluby a...

MS v hokeji 2026: Program, tabulky skupin, kdy hrají Češi?

Český útočník Jiří Černoch dotírá na dánského forvarda Phillipa Schultze (72).

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém MS v...

Česko - Slovinsko 2:3P. Historická porážka, Sedlákovi vadil gól po zvláštním vhazování

Slovinští hokejisté se radují z vítězství nad Českem.

Čeští hokejisté v sobotu velmi překvapivě ztratili první body na mistrovství světa. Výsledek 2:3 v prodloužení navíc znamená vůbec první prohru se Slovinskem. Nevydařil se tak debut brankáře Dominika...

PŘEHLEDNĚ: Rulíkův poslední výběr. Poznejte hokejisty, kteří vyrážejí na MS

Tomáš Cibulka, Michael Špaček a Daniel Voženílek slaví gól do rakouské brány.

Na poslední reprezentační akci zvolil s kolegy mladý, ale věří, že i semknutý tým. Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík zveřejnil nominaci na mistrovství světa ve Švýcarsku. Kdo oblékne dres...

Česko - Dánsko 4:1. Klidný vstup do MS, trefili se Červenka, Blümel nebo Kubalík

Skvělý odhad a český útočník Roman Červenka hravě v utkání proti Dánsku na...

Čeští hokejisté v pátek porazili Dánsko 4:1 a do mistrovství světa vstoupili jednoznačně. K vítězství pomohl ve svém prvním utkání na velkém turnaji brankář Josef Kořenář. Vítězný gól nakonec patří...

ONLINE: Kanada - Dánsko 0:0. Hvězdná výběr v akci, zneklidní ho opět Seveřané?

Sledujeme online
John Tavares slaví první branku na šampionátu s Robertem Thomasem a Darnellem...

Měli by být odskočení. A zatím to hokejisté Kanady na světovém šampionátu dokazují. Hlavního konkurenta ze Švédska zdolali hned na úvod, pak s přehledem přehráli Itálii. Nyní mentální nastavení...

18. května 2026  16:20

ONLINE: Finsko - USA 0:0. Obstojí obhájci zlata v taháku proti silnému týmu Suomi?

Sledujeme online
Finskou přesilou tísněný Conor Garland se prosadil a dává svůj druhý gól.

Pondělí v Curychu nabízí jeden z nejatraktivnějších programů v rámci skupinových zápasů na hokejovém mistrovství světa. Od 16.20 ho otevírá souboj obhájců titulu ze Spojených států proti silnému...

18. května 2026  16:20

MS v hokeji 2026 ONLINE: Češi se chystají na Švédy. Kdo může sokům dorazit z NHL?

Sledujeme online
Hokejový útočník Jan Mandát pálí během tréninku české reprezentace před...

Hokejové mistrovství světa 2026 se koná ve Švýcarsku. Češi hrají ve skupině B, kterou hostí Fribourg. Další osmička týmů bojuje o postup v Curychu, kde se uskuteční také závěrečná klání o medaile....

18. května 2026  16:08

Útočník č. 1 na oslabení. Lotyš Dzierkals stráví ve Spartě i příští sezonu

Lotyšský útočník Martins Dzierkals (vpravo) se raduje z gólu.

Lotyšský reprezentační útočník Martinš Dzierkals bude i v příští sezoně hájit barvy hokejové Sparty. Devětadvacetiletý bronzový medailista z mistrovství světa v roce 2023, který startuje i na...

18. května 2026  13:59

Češi promíchali přesilovky, v jaké sestavě nastoupí? Na tréninku chyběl Kempný

Český trénink přímo na hlavním stadionu ve Fribourgu před večerním zápasem se...

Od našich zpravodajů ve Švýcarsku Po nedělním tréninku zaznělo: „Přijdou změny.“ Ovšem jak ukázalo pondělní dopolední rozbruslení ve Fribourgu, moc jich pravděpodobně nenastane. Tedy alespoň při hře pět na pět. Na ledě chyběl Michal...

18. května 2026  11:20,  aktualizováno  12:22

Miláčci publika s umem na rozdávání. Co ukáží blyštiví švédští talenti proti Čechům?

Premium
ŠVÉDŠTÍ TALENTI V AKCI. Ivar Stenberg (41) a Viggo Björck (61) kombinují během...

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Také v Česku se řešilo, že by letošní šampionát mohl posloužit jako jakýsi zkouškový turnaj pro mladší hráče. Však i sám trenér Radim Rulík hlásil, že minimálně v přípravě dá prostor neokoukaným...

18. května 2026

Tabulky MS v hokeji 2026: pořadí skupin A a B

Dánský brankář Mads Sögaard zasahuje před českým útočníkem Lukášem Sedlákem...

Úvodní bitvy hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku jsou za námi. Jak vypadají tabulky základních skupin A a B?

18. května 2026  11:46

Táta mě nejdřív nechtěl. Jenáček o Chomutově i návratu do Vsetína

Po ročním intermezzu v Chomutově se hokejový obránce Šimon Jenáček vrátil do...

Kdyby to záleželo čistě na jeho tátovi, kdoví, jestli by se po roční anabázi v Chomutově vrátil domů na Lapač. Navzdory původně odmítavému stanovisku budou trenér hokejistů Robe Vsetín Luboš Jenáček...

18. května 2026  10:25

Česko - Švédsko. První velký test, napraví hokejisté po fiasku dojem proti favoritovi?

Asistent trenéra Jiří Kalous hovoří k hráčům na tréninku.

Čeští hokejisté se na světovém šampionátu chystají na první střet s favoritem. V pondělí večer nastupují proti rozjetému Švédsku. Nikoli v ideálním rozpoložení, ale s cílem napravit šokující sobotní...

18. května 2026

Sami si zavařili, porážka přišla ve špatný čas. Důležité bude, jak hokejisté zareagují

Slovinský brankář Lukáš Horák zasahuje před Matyášem Melovským.

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Schválně si zkuste tipnout. Co mají společného Itálie a Velká Británie? Správná odpověď zní: obě země zůstávají jedinými účastníky letošního šampionátu, se kterými čeští hokejisté v historii ani...

18. května 2026  7:58

Netradiční bitvu si podmanili Američané, uspělo také Rakousko a Lotyšsko

Lotyšský útočník Martins Dzierkals (vpravo) se raduje z gólu.

Hokejový šampionát se rozjel, také v Curychu byla v neděli na programu tři utkání. Rozpis skupiny A načala netradiční bitva Velké Británie se Spojenými státy, kterou zvládl favorit (1:5). V duelu...

17. května 2026  16:14,  aktualizováno 

Slováci zapsali druhou výhru, severské derby ovládlo Švédsko. Slaví i Norsko

Norští hokejisté oslavují gól Jacoba Berglunda.

Slovenští hokejisté pokračují na světovém šampionátu bez klopýtnutí a zapsali druhou výhru, když zlomili odpor outsidera z Itálie a zdolali ho 4:1. Nedělní program základní skupiny B nabídl i...

17. května 2026  16:07,  aktualizováno  22:48

