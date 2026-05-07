ONLINE: Česko - Švédsko. Poslední turnaj před MS, hokejisté čelí domácím

Ve vzájemných soubojích se severským výběrem se svěřenci trenéra Radima Rulíka pokoušejí ukončit sérii pěti porážek. Ta poslední přišla minulý týden v Českých Budějovicích (2:4).
ONLINE: Česko – Švédsko
Duel hokejistů na Švédských hrách sledujeme od 19 hodin podrobně
„Hráli fakt dobře a teď si myslím, že to bude ještě kvalitnější. Měli jsme problémy udržet se na puku v útočném pásmu a něco si víc vytvořit. Myslím si, že můžeme být lepší, abychom se jim vyrovnali v rychlosti hned od první minuty,“ hlásil obránce Michal Kempný.
Jeho i zbytek mužstva potkaly během středy komplikace, kvůli díře v ledu totiž musel národní tým po krátké chvíli zrušit trénink.
Švédové mají v tabulce EHT díky devíti výhrám náskok 13 bodů před druhým Rulíkovým výběrem a už o víkendu si na turnaji na jihu Čech zajistili celkový triumf.
„Co se týče výchovy a produkce kvalitních hráčů, tak jsou asi na tom nejlíp v Evropě. Jednoznačně to teď dokazují v Euro Hockey Tour. My jsme třeba loni taky tento podnik vyhráli, ale ne takhle dominantně. Opravdu mají kvalitu,“ ocenil český trenér.
Ten oproti předchozímu turnaji zařadil celkem osm nových hráčů. V brance ve čtvrtek dostává prostor Dominik Pavlát, premiéru v seniorském týmu si odbývá obránce Marek Alscher.
Prostor nově dostávají rovněž další zadáci Libor Hájek a Mikuláš Hovorka a útočníci Michal Kovařčík, Martin Kaut, Jan Mandát a Kristian Reichel.
Sestava Česka
Pavlát - Hovorka, Kempný, T. Galvas, Ščotka, Alscher, Ticháček, Cibulka, Hájek - M. Kaut, M. Kovařčík, D. Kubalík - Mandát, Melovský, Klapka - O. Beránek, Černoch, Kunc - R. Pavlík, P. Sikora, K. Reichel
„Máme na první dvě utkání sestavu danou a naplánovanou. Na třetí duel budeme reagovat, byť i na něj máme nějakou představu, ale necháváme si to otevřené. Třeba budeme řešit ještě nějaký otazník a budeme chtít hráče vidět,“ nastínil asistent Jiří Kalous.
Kořenář (Pavlát) – Hovorka, Kempný (C), Cibulka, Hájek, Alscher, Ticháček, Ščotka, Galvas – Kaut, Kovařčík, Kubalík (A) – Mandát, Melovský, Klapka – Beránek (A), Černoch, Kunc – Reichel, Sikora, Pavlík – Flek.
Söderblom (Hellberg) – Johansson, Ekman-Larsson (C), Hägg (A), Persson, Boumedienne, Heed, Brännström – Stenberg, Björck, Karlsson – Heineman, Frondell, Holmström – Öhgren, Asplund, Petersson – Hedqvist, de La Rose, Silfverberg (A) – Henriksson.
Rozhodčí: Vikman, Wuorenheimo – Lundgren, Svensson