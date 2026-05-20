Vítej, mistře! Kubalík vkročil mezi nóbl střelce. I když má legenda námitky

Nikdy nepatřil mezi ty nejzářivější superhvězdy. Neoblažoval davy kouzelnými fintami nebo geniálními nahrávkami.
Jednu věc ale třicetiletý forvard umí skvěle.
Střílet.
Z jízdy švihem při únicích po křídle i z voleje golfákem po příčných pasech.
Pakliže dostane patřičnou příležitost a zrovna si náležitě věří, předvádí své umění rychle, pohotově, přesně.
Se 22 trefami v dresu EV Zug skončil čtvrtý mezi bombarďáky ve švýcarské nejvyšší soutěži NLA.
Na šampionátu ve Fribourgu skóroval proti Dánům i Švédům.
V sezoně 2025/26 se stal celkem 77. členem společenství elitních českých hokejistů, kteří ve špičkových ligách a národním mužstvu nasázeli přes 300 branek.
Už od počátku tisíciletí je sleduje projekt Král střelců MF DNES.
Kubalík si v něm přesilovkovou pumelicí z úvodu partie se Švédy polepšil už na číslo 312.
Král střelců MF DNES
1. Jaromír Jágr 1 104
Na jeho výkonu je obdivuhodné, že drtivou většinu svých zásahů posbíral v NHL, ve Švýcarsku a reprezentaci, tedy ve skutečně ostré konkurenci.
„Každý gól pomůže. Vždycky se ode mě nějaké čekaly,“ řekl reportérům po pondělní výhře 4:3.
„Jsem rád, že mi to tady zatím jde. Mám štěstí, pomohla mi výborná clona,“ pochválil v pondělí parťáka Daniela Voženílka.
A doufal, že se touhle akcí podařilo probudit česká komanda pro početní výhodu, jimž se zatím na turnaji nevede.
„S Vožuchem a Kubou Flekem jsme prošli celou přípravou. Víme, jaké signály nám vycházely. Recept známe.“
Sedmadvacátým zásahem na mistrovství světa Kubalík dorovnal Davida Výborného a dotahuje se na Martina Procházku.
„Tyhle věci slýchám při rozhovorech. Ale asi až po kariéře se zamyslím, jak je fajn dostat se mezi takové legendy,“ pravil.
Někoho třeba napadne, že se měl prosadit ještě víc. Jenže kdysi ho v Plzni neprovázela pověst dříče. Spíš naopak.
Jen tak od někoho si nedal poradit. Trochu frajeřil.
Utahovali si z něj, že je jenom „číhálek“, který vychytrale čeká, až mu ostatní dopraví kotouč do výhodné pozice.
Naštěstí se včas probral. Dozrál při prvním angažmá ve Švýcarsku. Jako nováček v NHL udivil báječnými třiceti „kousky“ v pouhých 68 startech za Chicago. Náramně si porozuměl s Jonathanem Toewsem a Brandonem Saadem.
Zasloužil si nominaci na Calder Trophy pro zelenáče roku.
V následujících čtyřech sezonách už však podobný ohňostroj nepředvedl a vrátil se do Evropy.
„Aby dával góly, potřebuje vhodnou roli od trenéra. Ostatní musí hrát na něj a on sám často vyplýtvá mnoho šancí. Leckdy se časem propadá v sestavě do třetí nebo čtvrté řady,“ všímá si Václav Nedomanský, jenž dřív sám úžasně vynikal při zakončení a později se dlouho úspěšně živil jako skaut klubů NHL.
Taky jednoho ze svých nástupců stále pozoruje přísným zrakem. Samozřejmě vidí a oceňuje jeho dovednosti. Považuje ho za prima chlapíka. Zároveň jej coby vážený odborník nehodlá pouze slepě velebit. Ani jemu neuniklo, že se jeho přínos pro mužstvo notně scvrkává, jestliže se mu nedaří při střelbě.
Kubalík každopádně po krizích vždy znovu ožívá. Před sebou má ještě několik sezon, než se odebere do sportovního důchodu.
V kanonýrských tabulkách bezpochyby vyšplhá o kus výš. Pravděpodobně nedostihne reprezentačního kapitána Romana Červenku, jenž už v pořadí MF DNES útočí na top 10.
Mohl by do ní proniknout v příštím roce, na Ivana Hlinku ztrácí 25 gólů. Teď má ovšem – stejně jako Kubalík – ve Švýcarsku důležitější šichtu.