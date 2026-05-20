Mistrovství světa v hokeji 2026

Brankář opět chytil životní zápas! Pro mě byl asi těžší, příště budu lepší, říká Pavlát

Jakub Hromada
  20:00
Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku - Čekal ho podobný zápas jako v sobotu. Proti papírovému outsiderovi, kde jakákoliv ztráta bodu znamená obrovské překvapení. Brankář Dominik Pavlát inkasoval jediný gól, jenže i ten zadělal hokejistům na pořádné trápení. „Kolega na druhé straně chytal úžasně. Ale já pořád věřil,“ řekl český gólman po vítězství 3:1 nad Itálií na mistrovství světa.
Italský útočník Nick Saracino (18) po otočce zpoza branky těsně překonává...

Italský útočník Nick Saracino (18) po otočce zpoza branky těsně překonává českého brankáře Dominika Pavláta. Gól sudí odhalili až u videa. | foto: Reuters

Zklamaní italští hokejisté po těsné porážce od českého týmu na mistrovství světa
Jednou inkasoval, ale hlavně v závěru podržel. Český brankář Dominik Pavlát se...
ÚMORNÁ DŘINA. Znavení čeští hokejisté hromadně slaví vítězství nad Itálií,...
Čeští hokejisté Michal Kempný, David Tomášek, Jakub Flek a Dominik Kubalík...
Zase na něj letělo jen 15 střel. Ještě o dvě méně než při historické prohře proti Slovinsku.

„Jsem vyčerpaný. Asi to na počtu střel není znát, ale zápas byl pro mě možná těžší než pro kolegu na druhé straně, který si ty puky jenom sbíral a já se musel fakt celý zápas soustředit,“ povídal Pavlát.

Italové ovšem z první větší šance udeřili. Saracino ve 30. minutě profrčel do útočného pásma, objel Pavlátovu klec a zasunul puk za čáru. Těsně, český gólman se po kotouči natahoval betonem, ale zastavit ho včas nestihl.

Česko - Itálie 3:1. Úleva. Hokejisté se znovu trápili s outsiderem, museli otáčet

„Snažil jsem se jít do tyčky, sklepával si puk ze vzduchu a já chtěl utěsnit první tyč. Jenže místo toho se rychle obtočil kolem branky,“ pravil.

Sudí nejdřív rozpažili, po rychlé kontrole ale gól uznali.
Nevěděl jsem, že to bude gól. Myslel jsem si, že jsem to stihl. Příště budu lepší.

Sami jste se dlouho nemohli prosadit. Italové dlouho odolávali.
Já se snažil šedesát minut jet to svoje, abych pomohl klukům k výhře. Věřil jsem, že to otočíme a vyhrajeme.

Český útočník Dominik Kubalík pod obranou zadáka Petera Spornbergera zkouší znepříjemnit práci brankáři Damianu Clarovi.

Čím to, že se proti outsiderům tak trápíte?
Přijde mi, že brankáři na druhé straně pokaždé chytnou životní zápas. Před oběma dvěma (Horák, Clara) klobouk dolů, chytali fantasticky. Hlavně dneska kolega na druhé straně chytal úžasně, dlouho jsme ho nemohli překonat. Naštěstí se nám to pak podařilo.

Bylo toto utkání v něčem jiné oproti tomu sobotnímu?
Asi jsem byl víc klidný, ale zápasy vypadaly hodně podobně. Ten první jsem hodil za hlavu. Nemyslím si, že by se mi nepovedl, měl jsem spoustu dobrých zákroků, ale chyběla tomu výhra, která přišla teď. Za to jsem moc rád.

Otočili jste na 2:1, pak ale Italové trefili břevno a náskok jste málem ztratili.
Hrozně rychlá situace. Mám na lapačce trošku šmouhu od puku, lehce mě to trefilo, Pepa Kořenář říkal, že to viděl. Ještě se na to podívám.

Oznámkujte hokejisty za výkon na MS 2026 proti Itálii

Jak jste se cítil, když jste slyšel závěrečnou sirénu?
Neskutečně. Jsem hrozně rád, že jsem dokázal vychytat vítězství na mistrovství světa, to je vždycky speciální. Jsem na sebe pyšný, na celý tým, že jsme to zvládli.

Rozdíl v počtu střel byl obrovský, 58 ku 15.
Já jsem zvyklý z Finska. Hrozně špatně si na to zvyká, možná to ani nejde. Je to psychicky ohromně náročné. Jsem rád, že máme od zápasu dva dny volno.

Doufáte, že si příště zachytáte proti papírově silnějšímu soupeři?
Jsem rád za jakýkoliv zápas, je mi jedno, do čeho jdu. Snažím se mít čistou hlavu, ať na mě letí deset nebo třicet střel.

MS hokej 2026 Švýcarsko (Curych a Fribourg)

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

MS v hokeji 2026: Program, tabulky skupin, kdy hrají Češi?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

KVÍZ: Poznáte hokejové týmy a reprezentace pouze podle dresů?

Český tým se loučí s olympijskými hrami ve čtvrtfinále.

Po olympijských hrách se blíží další z velkých hokejových akcí v letošním roce – mistrovství světa. Jak moc se v dění na ledových plochách orientujete? Otestujte si náš kvíz, zda poznáte kluby a...

Před 30 lety se Češi stali poprvé mistry světa. Jak dnes vypadají hrdinové z Vídně?

Hokejoví mistři světa z roku 1996

V pátek začalo ve Švýcarsku mistrovství světa v hokeji a česká reprezentace znovu vyráží bojovat o medaile. Pokud by národní tým zvítězil, získal by už osmý titul pro samostatnou republiku. Navíc by...

Česko - Švédsko 4:3. Divoký duel a velká výhra, hokejisté zapomněli na trapas

Češi slaví trefu proti Švédsku.

Čeští hokejisté napravili sobotní nečekaný neúspěch se Slovinskem a v pondělí večer zvítězili po dramatickém průběhu nad Švédskem 4:3. V tabulce skupiny B mistrovství světa mají po třech zápasech...

Česko - Slovinsko 2:3P. Historická porážka, Sedlákovi vadil gól po zvláštním vhazování

Slovinští hokejisté se radují z vítězství nad Českem.

Čeští hokejisté v sobotu velmi překvapivě ztratili první body na mistrovství světa. Výsledek 2:3 v prodloužení navíc znamená vůbec první prohru se Slovinskem. Nevydařil se tak debut brankáře Dominika...

ONLINE: Švédsko - Slovinsko 1:0. Seveřané čelí překvapení MS, trefil se Raymond

Sledujeme online
Švédští hokejisté smutní po porážce s českým týmem.

Zaskočili Čechy i Slováky, oproti předešlým letům se zřetelně zlepšili. Překvapí slovinští hokejisté na světovém šampionátu také Švédsko? Před středečním kláním mají obě země nečekaně shodný počet...

20. května 2026,  aktualizováno  20:26

ONLINE: USA - Německo 0:1. Rychlý gól Seidera, obhájci mají zatím jedinou výhru

Sledujeme online
Finští hokejisté Anton Lundell (vpředu) a Sakari Manninen slaví gól Američanům.

Domácí hokejisté se na světovém šampionátu počtvrté pustili do akce a tentokrát ve velkém stylu. V repete loňského čtvrtfinále přestříleli Rakousko vysoko 9:0. Večer se pak utkávají Američané s...

20. května 2026,  aktualizováno  20:22

Česko - Itálie 3:1. Úleva. Hokejisté se znovu trápili s outsiderem, museli otáčet

Česko na MS v hokeji 2026: Program, výsledky, soupiska, bilance se soupeři

MS v hokeji 2026: Program, tabulky skupin, kdy hrají Češi?

Oznámkujte české hokejisty za výkon proti Itálii ve skupině na MS

Přímý postup nebude. Šéfové extraligy i o zákulisí vztahů s Dědkem a Hadamczikem

Vysíláme
Hosty pořadu Rozstřel jsou (zleva) prezident APK Jan Tůma, ředitel hokejové...

V dubnu prezident hokejového svazu Alois Hadamczik vyzval veřejnost, aby se kvůli „neférové“ baráži obrátila na vedení extraligy. „Maily nám přišly. Útoky na rodinu, na osoby...“ vykládají v...

20. května 2026  11:20

Jen chránil spoluhráče. Ščotka dostal od IIHF varování, třicetiny oslaví zápasem

Roman Červenka (vlevo) a Jan Ščotka na tréninku reprezentace ve Fribourgu.

Od našich zpravodajů ve Švýcarsku Hrozilo, že inkasuje dodatečný trest a národnímu týmu nebude k dispozici. Nakonec může Jan Ščotka na mistrovství světa v utkání proti Itálii (16.20) nastoupit. Disciplinární panel IIHF (Mezinárodní...

20. května 2026  10:26,  aktualizováno  11:19

Nechceme odvádět pozornost. Záruba se u Švédů vrátí ke staré výslovnosti jmen

V pondělí byl Robert Záruba téměř celý den v porodnici, v úterý už vyrazil

Byl to experiment, který se nevydařil. Nebo se spíš nesetkal s pochopením. „Část české veřejnosti není připravena na úpravu jmen v souladu s originálem,“ uznal hokejový komentátor Robert Záruba. U...

20. května 2026  9:51

Vítej, mistře! Kubalík vkročil mezi nóbl střelce. I když má legenda námitky

Dominik Kubalík se raduje z gólu proti Švédsku.

Bývá neobyčejně příjemné sledovat opravdového kumštýře při činnosti, kterou vskutku mistrně ovládá. Ať jde o baletního sólistu, šikovnou švadlenu nebo ryzího hokejového kanonýra, jakým je Dominik...

20. května 2026  9:05

