Sekyra od Crosbyho? Možná si ji nechám vytetovat! Pavlát si duel s Kanadou užil

Češi ze začátku klání sympaticky vzdorovali. Kanaďany v první třetině nepouštěli do větších šancí, dovolili jim dokonce jen čtyři střely.
Až od druhé dvacetiminutovky soupeřův tlak sílil a hokejisté se začali čím dál tím více potit. Pavlát především.
„Cítil jsem se dobře, měl jsem spoustu zákroků. Můžu jen potvrdit, že když to na vás lítá, cítíte se líp,“ povídal po zápase.
Jaký byl?
Speciální... Zahrát si proti takovému soupeři. Drželi jsme se celou dobu, měli jsme šance přehodit skóre na naši stranu nebo aspoň remizovat, i když by nám to nestačilo. Jsme hrdej, jak jsme bojovali. Musíme si to přenést do čtvrtfinále.
Bude klíčové předvést podobný výkon?
Musíme se od tohoto zápasu odpíchnout a bojovat za to, co máme na hrudi. Teď v play off se může stát cokoliv, musíme být nastavení a nachystaní stoprocentně na výhru.
Oproti pondělnímu představení nastal úplný obrat. Čím to?
Ono se řekne Norsko, ale předvádí tady skvělý hokej, mohli být klidně první ve skupině. Málem porazili i Kanadu. Kdo hokeji rozumí, viděl, jak hrají dobře, skvěle bruslí. Něco jsme si k tomu po zápase řekli, bojovali jsme pro Česko a lidi, kteří za námi cestovali.
Prohráli jste, ale asi převažuje spokojenost, že?
Lidé vám cokoliv odpustí, když se snažíte, bojujete. V pondělí to nebylo ideální, ale není vůbec čas se zaobírat tím, co bylo včera. Jsem rád, jak jsme to uchopili.
Zachytal jste si proti hvězdám, hned v první lajně naskakuje Crosby, Celebrini...
Moc lepších jich na světě není! Myslím, že od tady toho pána (Crosbyho) budu mít po sekyře v přesilovce modřinu. Trochu to bolelo, pár brankářů v NHL to pocítilo. Jsem rád, že jsem to pocítil taky. Možná si to nechám vytetovat. (smích)
Proč ne...
Ne, ale vážně: Měli hrozně moc šancí, když byli s Celebrinim na ledě, bylo to neskutečný. Připadal jsem si, že se musím jako Henrik Lundqvist roztáhnout na brankové čáře, aby mi náhodou něco neuniklo. Jakmile bych milisekundu nedával pozor, puk bych měl za sebou.
Tavarese jste velmi brzy lapil v přečíslení dva na jednoho.
Když jsem to chytil, říkal jsem si: Dobrý, tak jsem v zápase. Jenom jsem se podíval, kdo to byl, koho jsem vychytal. Na tyhle pány jsem koukal jenom v televizi a asi dál budu.
Kdy jste se dozvěděl, že půjdete do branky?
Ráno. Ale ve Finsku se back to back zápasy hrají každý týden, věděl jsem, jak se nachystat. Myslím, že jsem odvedl dobrou práci. Cítil jsem se dobře, to pro mě bylo nejdůležitější.