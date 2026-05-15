Mistrovství světa v hokeji 2026

Že nemáme hvězdy? Ať si každý říká, co chce. Kubalíka potěšil gól: Pomůže mi to

Vojtěch Tůma
  23:55
Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku - Přesně takový start potřeboval. Nejen vítězný, ale také gólový. „Chtěl jsem pálit na zadní tyč, hlavně co nejrychleji,“ popisoval Dominik Kubalík svou trefu z úvodního vystoupení na letošním světovém šampionátu. Jak si akci naplánoval, tak ji i provedl. A zároveň nastartoval české hokejisty k výhře 4:1 nad Dánskem.
Dominik Kubalík (druhý zprava) slaví se spoluhráči úvodní gól utkání proti Dánsku. | foto: ČTK

Také jeho nejspíš překvapilo, jak na něj bránící soupeři zapomněli. Když se dostal k puku před trestnými lavicemi, byl úplně nehlídaný.

Vyrazil, nabral tempo, vletěl do útočného pásma a vypálil. Za jeho nekompromisní ranou pod horní tyč se mohl dánský gólman Mads Sögaard jen bezmocně ohlédnout.

Česko - Dánsko 4:1. Klidný vstup do MS, trefili se Červenka, Blümel nebo Kubalík

Kubalík u mantinelu vesele slavil se spoluhráči, hned v prvním klání skupinové fáze navázal na tři přesné zásahy z přípravy. Najednou vůbec nevadilo, že předtím Češi zahodili výhodu čtyřminutové přesilovky.

Minutu a deset vteřin po vás skóroval i Daniel Voženílek. Byl právě dobrý start klíčem k vítězství?
Povedl se nám, první třetina byla velmi dobrá. Ale myslím si, že jsme ten zápas celkově zvládli. Teď musíme dobře zregenerovat a připravit se na Slovince.

Chtěli jste na Dány nastoupit?
Říkali jsme si, že zkusíme jít hned do tlaku. Hrát jednoduše, všechno valit na branku, abychom co nejrychleji otevřeli skóre a nabrali sebevědomí. Hlavně u nich v pásmu jsme byli silní na puku, z čehož pramenila moje trefa i ta druhá.

Od vás se góly očekávají. Je důležité je, že jste nemusel dlouho čekat?
Určitě. Když vám to klapne hned v úvodním zápase, všechno z vás trochu spadne. Najednou máte lehčí hokejku, děláte lepší a jednodušší rozhodnutí.

Dánové nebyli tak nepříjemní jako několikrát v minulosti, souhlasíte?
Já si myslím, že za to mohl právě náš skvělý start. Všechny lajny dělaly, co jsme si řekli. Druhou třetinu jsme začali situace malinko přehrávat, ale v té třetí jsme se vrátili k tomu, co fungovalo.

Mrzí vás, že Josef Kořenář v závěru přišel o nulu?
Kdyby tam svítila, bylo by to skvělé. Ani nevím, jak se puk dostal do branky. Byla tam skrumáž, dorážka... Škoda, Pepa si nulu zasloužil, ale zpátky už to nevrátíme.

V lajně máte mladíka Matyáše Melovského. Jak se vám s ním hraje?
Není potřeba si ho nějak rovnat. Je to šikovný centr, jsem rád, že tady s námi je. Na to, že šlo o jeho první zápas na mistrovství, podal slušný výkon. Bude lepší a lepší.

Fanoušci vám vytvořili takřka domácí atmosféru.
Už dopředu jsem slyšel, že se sem hodně lidí chystá, takže mě to úplně nepřekvapilo. I při ligových zápasech je atmosféra ve Fribourgu skvělá. Jsem rád, že fanoušci přijeli.

Před turnajem se řešila síla českého týmu. Nová jména, minimum posil z NHL. Vnímal jste to?
Já tohle neposlouchám. Ať si každý říká, co chce. My víme, jak silní dokážeme být. Je to o týmové práci, půjdeme zápas od zápasu, chceme se pořád zlepšovat. Věci okolo neřešíme.

MS hokej 2026 Švýcarsko (Curych a Fribourg)

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

