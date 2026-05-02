Přijede Pastrňák na MS? Dáme si týden čas, řekl Šlégr. Jak jsou na tom další hráči?

Po vypadnutí Bostonu z play off NHL je to směrem k české hokejové reprezentaci nejvýraznější téma. Přijede na květnové mistrovství světa hvězdný David Pastrňák, či nikoliv? „Domluvili jsme se, že si dáme ještě týden čas,“ nastínil generální manažer Jiří Šlégr.
Útočník Bostonu David Pastrňák se připravuje na vhazování během zápasu proti Minnesotě. | foto: Reuters

S produktivním útočníkem už po konci sezony v zámoří stihl mluvit, i s ohledem na zdravotní stav a rodinné záležitosti si však dali čas na rozmyšlenou.

„Narodila se mu dcera, potřebuje nějaké záležitosti vyřešit v zámoří. Není to negativní ani pozitivní zpráva, nechal bych to v neutrálním stádiu,“ uvedl Šlégr.

Co Pastrňákův bostonský spoluhráč Pavel Zacha?
Zatím jsem se mu nedovolal, ale taky se mu narodila dcera, neměl jednoduchou sezonu. Přišel o olympijské hry kvůli otřesu mozku, takže počkáme, nebudu dělat ukvapené závěry. Ještě se mi s ním nepovedlo spojit.

O brankáře z Utahu Karla Vejmelku a Vítka Vaněčka budete mít zájem?
Rozhodně s nimi budeme komunikovat, musíme počkat na výstupní prohlídky, jestli jsou na tom zdravotně v pořádku. Uvidíme, jak to dopadne.

Co například posily z mistrovských Pardubic?
Bavili jsme se o finalistech obecně. Je mezi nimi spousta kvalitních hokejistů, o které bychom měli zájem, teď se vše tvoří. Komunikujeme s nimi hlavně ohledně zdravotní stránky, série byly vypjaté a fyzicky náročné. Počkejme po nedělním zápase se Švýcary, kdy to dáme nějak dohromady a začneme oznamovat, jestli budou nějaké příchody v brzké době.

Play off rovněž skončilo pro Radka Faksu z Dallasu.
Mluvil jsem s ním, čeká na výstupní prohlídku. Rád by reprezentoval, ale nedává tomu moc šanci z lékařského hlediska. Uvidíme, budeme věřit, že se to snad povede.

A jaký je nyní zdravotní stav Filipa Hronka? Trenér Radim Rulík naznačoval, že má spíše pozitivní zprávy.
Na magnetické rezonanci se nic nenašlo, to je pro nás dobrá zpráva. V přípravě normálně pokračuje.

MS v hokeji 2026

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května.

Ještě před tím se uskuteční mistrovství světa hokejistů do 18 let a na přelomu dubna a května odehraje národní tým dva turnaje Euro Hockey Tour. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Tipsport - partner programu
Carolina vs. PhiladelphiaHokej - - 3. 5. 2026:Carolina vs. Philadelphia //www.idnes.cz/sport
3. 5. 02:00
  • 1.74
  • 4.27
  • 4.22
Švédsko vs. FinskoHokej - - 3. 5. 2026:Švédsko vs. Finsko //www.idnes.cz/sport
3. 5. 12:00
  • 2.30
  • 3.98
  • 2.67
Česko vs. ŠvýcarskoHokej - - 3. 5. 2026:Česko vs. Švýcarsko //www.idnes.cz/sport
3. 5. 16:00
  • 1.77
  • 4.32
  • 3.78
Tampa vs. MontrealHokej - - 4. 5. 2026:Tampa vs. Montreal //www.idnes.cz/sport
4. 5. 00:00
  • 2.07
  • 3.77
  • 3.05
Colorado vs. MinnesotaHokej - - 4. 5. 2026:Colorado vs. Minnesota //www.idnes.cz/sport
4. 5. 03:00
  • 1.92
  • 3.95
  • 3.32
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Gudase byste nepoznali. Jak vypadali hokejisté, když hráli za osmnáctky?

Jak vypadaly české hokejové hvězdy, když hráli na Mistrovství světa v hokeji do...

Čeští hokejisté do 18 let bojují na mistrovství světa na Slovensku o medaile. Turnaj, který je už 28. ročníkem této věkové kategorie, se hraje v Bratislavě a Trenčíně. Řada současných českých...

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Třinec - Pardubice 4:5P. Dynamo slaví po 14 letech titul, prodloužení rozhodl Červenka

Pardubičtí hráči se natahují po trofeji pro vítěze extraligy, kterou třímá...

Po 14 letech zase slaví titul. V uplynulých dvou ročnících už byli dvakrát blízko, vždy z toho bylo ale jen hořké druhé místo. Až nyní se hokejisté Pardubic dočkali. Na ledě Třince zvládli vypjatý...

Play off hokejové extraligy 2026: rozpis zápasů a výsledky

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga 2025/26 má za sebou velké finále. Po čtrnácti letech slaví titul Pardubice, které zdolaly Třinec. Podívejte se na kompletní výsledky zápasů play off.

Česko - Švédsko 3:4P. Osmnáctka přišla o dvougólový náskok, o bronz vyzve Lotyše

Zklamání čeští hokejisté po prohraném semifinále se Švédském.

Česká osmnáctka po rychle využité přesilovce Jakuba Vaněčka na začátku druhé třetiny semifinále hokejového mistrovství světa vedla nad Švédskem už 3:1. Seveřané však ve třetí části utkání vyrovnali a...

České hokejové hry 2026: Program, výsledky, Češi, kde sledovat

Dominik Kubalík po utkání s Rakouskem gratuluje brankáři Petru Kváčovi.

Hokejové mistrovství světa 2026 se blíží, elitní evropské týmy před ním absolvují ještě dva turnaje Euro Hockey Tour. Prvním z nich jsou České hokejové hry v Č. Budějovicích. Hraje se od čtvrtka 30....

2. května 2026  19:21

Česko - Švédsko 2:4, národní tým padl s dosud neporaženým týmem

Aktualizujeme
Švédský útočník Isac Hedqvist se raduje z gólu v utkání proti Česku.

Hokejová reprezentace odehrála druhé utkání na domácích Fortuna Hockey Games v Českých Budějovicích. V pozměněné sestavě podlehla silnému Švédsku 2:4. O vítězství hostů rozhodla třetí třetina, ve...

2. května 2026  15:29,  aktualizováno  18:30

Česko - Lotyšsko 4:1. Osmnáctka je bronzová! Medaili slaví po dvanácti letech

Čeští hokejisté do 18 let slaví bronzové medaile z mistrovství světa.

Čeští hokejisté do 18 let získali na světovém šampionátu bronzové medaile. V sobotu odpoledne otočili zápas proti Lotyšsku a zvítězili 4:1. Čeští dorostenci slaví první medaili z MS od roku 2014, kdy...

2. května 2026  14:45,  aktualizováno  17:59

MS v hokeji do 18 let 2026: program, skupiny, kde a s kým hrají Češi?

Čeští hokejisté do 18 let slaví trefu v zápase se Spojenými státy.

Mistrovství světa v ledním hokeji do 18 let 2026 zamířilo na Slovensko. Hraje se v Bratislavě a Trenčíně. Turnaj probíhá od 22. dubna do 2. května a jde o 28. ročník šampionátu této věkové kategorie....

2. května 2026  17:45

Další nepovedený zápas Švýcarů. Na Českých hrách podlehli Finsku

Gólová radost finských hokejistů v utkání proti Švýcarsku.

Finští hokejisté porazili na Českých hrách (Fortuna Hockey Games) v Českých Budějovicích Švýcarsko 5:3. Seveřané vyhráli potřetí v této sezoně Euro Hockey Tour, ve 33. minutě vedli už 5:0. Shodně po...

2. května 2026  14:49,  aktualizováno  15:20

Cíl jsme splnili, na kluky jsem pyšný, říká Pastrňák po vyřazení. Co mistrovství?

David Pastrňák z Bostonu a Alex Tuch z Buffala po utkání.

Novinářům zklamaně odpovídal na otázky, přesto cítil hrdost. „Jsem ohromně pyšný na tuto partu,“ říkal útočník David Pastrňák po vypadnutí Bostonu z play off. Jenže český hokejista zanedlouho oslaví...

2. května 2026  11:46

Posily z NHL na MS v hokeji: Končí Boston i Vejmelka. Kteří Češi obohatí národní tým?

Pavel Zacha (18) a David Pastrňák (88) slaví gól Boston Bruins.

Základní část skončila, probíhá play off. Ve vyřazovací fázi NHL hraje i několik českých hokejistů, kteří by v případě vyřazení svých týmů mohli posílit národní tým na mistrovství světa ve Švýcarsku....

2. května 2026  11:37

Kladno získalo z Budějovic terminátora Přikryla. Za tři roky chyběl jen dvakrát

Filip Přikryl v utkání se Švýcarskem.

Hokejové Kladno oznámilo první posilu pro novou extraligovou sezonu. Z Českých Budějovic přichází pětadvacetiletý útočník Filip Přikryl, který platí za terminátora; v posledních třech sezonách chyběl...

2. května 2026  10:44

Kanada bude po více než 40 letech chybět na hokejovém Spenglerově poháru

Jakub Kovář zasahuje v utkání s Kanadou.

Tradiční Spenglerův pohár bude letos poprvé po více než 40 letech bez hokejového týmu Kanady. Oznámili to pořadatelé prosincového turnaje a zástupci kanadského svazu.

2. května 2026  9:35

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Třinec posiluje útok. Po dvou letech ve Švýcarsku se vrací Voženílek

Daniel Voženílek se snaží proniknout přes Davida Kickerta do rakouské brány.

Hokejový útočník Daniel Voženílek se po dvou letech vrací z Zugu do Třince. Mistr světa z roku 2024 získal s Oceláři dva extraligové tituly. Slezané o návratu třicetiletého hráče, který aktuálně...

2. května 2026  9:32

Pastrňák se Zachou konec Bostonu neodvrátili, postup slaví Buffalo a Vegas

David Pastrňák (vlevo) a Hampus Lindholm oslavují gól Bostonu.

Hokejisté Bostonu nezvládli domácí zápas proti Buffalu a po výsledku 1:4 se loučí s letošním play off NHL. Jediný gól Bruins, kteří v sérii neuspěli 2:4 na zápasy, padl po české souhře přihrávajícího...

2. května 2026  7:09,  aktualizováno  7:57

