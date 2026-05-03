Šance na MS? Nemyslím si, říká Pastrňák. Nadějný není ani příjezd Zachy

Hráče Bruins čekaly v neděli poslední rozhovory s tamními novináři v rámci této sezony, když prohráli první kolo play off s Buffalem 2:4 na zápasy.
Pastrňák ještě jednou shrnul sezonu, mluvil také o ambicích směrem do budoucna. A posléze čelil otázce: „Je nějaká šance, že se ukážete na mistrovství světa?“
Odpověď české fandy moc nepotěšila. „Nemyslím si,“ odvětil totiž.
„Potřebuju čas na odpočinek. Něco by se muselo drasticky změnit, abych mohl jet,“ doplnil záhy.
V listopadu si Pastrňák natrhl tříslo, se zraněním dlouho bojoval a byť se v play off nakonec cítil fit, reprezentaci tentokrát zřejmě vynechá. I kvůli rodině a nedávno narozené dceři.
Oficiální stanovisko by ale mělo přijít až v následujících dnech, generální manažer národního týmu Jiří Šlégr totiž v sobotu říkal: „Domluvili jsme se, že si dáme ještě týden čas. Potřebuje vyřešit v zámoří nějaké záležitosti. Není to negativní ani pozitivní zpráva, nechal bych to v neutrálním stádiu.“
Tehdy mluvil také o Zachovi, kterému se v sobotu nedovolal. „Ale taky se mu narodila dcera, neměl jednoduchou sezonu. Přišel o olympijské hry kvůli otřesu mozku, takže počkáme, nebudu dělat ukvapené závěry,“ říkal Šlégr.
Jenže Zacha v neděli bostonským novinářům přiznal, že hrál play off s podvrtnutým kotníkem, čímž se snížila šance, že by prošel zdravotní prohlídkou.
Ale i u Zachy finální potvrzení teprve přijde.
Stejně jako u dalších možných posil z NHL. Z vyřazovací fáze vypadli třeba brankáři Karel Vejmelka a Vítek Vaněček, sedmý zápas prvního kola čeká v noci Jakuba Dobeše.
Naopak jasno je u útočníka Radka Faksy, jenž kvůli zranění šampionát vynechá.