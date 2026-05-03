Šance na MS? Nemyslím si, říká Pastrňák. Nadějný není ani příjezd Zachy

  20:36
Čeští hokejoví fanoušci se v neděli večer dočkali špatných zpráv. Z Bostonu totiž vyšly dvě zásadní novinky týkající se možných posil pro mistrovství světa. Obě nasvědčují tomu, že se národní tým bude muset obejít jak bez Davida Pastrňáka, tak i Pavla Zachy.
Pavel Zacha (18) a David Pastrňák (88) slaví gól Boston Bruins. | foto: Winslow TownsonReuters

Hráče Bruins čekaly v neděli poslední rozhovory s tamními novináři v rámci této sezony, když prohráli první kolo play off s Buffalem 2:4 na zápasy.

Pastrňák ještě jednou shrnul sezonu, mluvil také o ambicích směrem do budoucna. A posléze čelil otázce: „Je nějaká šance, že se ukážete na mistrovství světa?“

Odpověď české fandy moc nepotěšila. „Nemyslím si,“ odvětil totiž.

„Potřebuju čas na odpočinek. Něco by se muselo drasticky změnit, abych mohl jet,“ doplnil záhy.

Útočník Bostonu David Pastrňák se připravuje na vhazování během zápasu proti Minnesotě.

V listopadu si Pastrňák natrhl tříslo, se zraněním dlouho bojoval a byť se v play off nakonec cítil fit, reprezentaci tentokrát zřejmě vynechá. I kvůli rodině a nedávno narozené dceři.

Oficiální stanovisko by ale mělo přijít až v následujících dnech, generální manažer národního týmu Jiří Šlégr totiž v sobotu říkal: „Domluvili jsme se, že si dáme ještě týden čas. Potřebuje vyřešit v zámoří nějaké záležitosti. Není to negativní ani pozitivní zpráva, nechal bych to v neutrálním stádiu.“

Tehdy mluvil také o Zachovi, kterému se v sobotu nedovolal. „Ale taky se mu narodila dcera, neměl jednoduchou sezonu. Přišel o olympijské hry kvůli otřesu mozku, takže počkáme, nebudu dělat ukvapené závěry,“ říkal Šlégr.

Zatím bez Červenky i Sedláka, Hronek chybí. Rulík nominoval sedm nových tváří

Jenže Zacha v neděli bostonským novinářům přiznal, že hrál play off s podvrtnutým kotníkem, čímž se snížila šance, že by prošel zdravotní prohlídkou.

Ale i u Zachy finální potvrzení teprve přijde.

Stejně jako u dalších možných posil z NHL. Z vyřazovací fáze vypadli třeba brankáři Karel Vejmelka a Vítek Vaněček, sedmý zápas prvního kola čeká v noci Jakuba Dobeše.

Naopak jasno je u útočníka Radka Faksy, jenž kvůli zranění šampionát vynechá.

MS v hokeji 2026

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května.

Ještě před tím se uskuteční mistrovství světa hokejistů do 18 let a na přelomu dubna a května odehraje národní tým dva turnaje Euro Hockey Tour. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

