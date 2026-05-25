Hraje už na čtvrtém šampionátu v kariéře. Navíc čtvrtém za sebou. Je srdcařem, naprosto pevnou součástí týmu. V posledních letech i oporou.
„To je takové složité slovo. Spíš jsem zkušenější, což poznávám i v kabině. Kromě Filipa Hronka nás nikdo z NHL neposílil, tak mám větší roli než obvykle,“ odvětí.
Definuje ho zarputilost, souboje u mantinelu, někdy i slovní přestřelky. A taky – jak říkají v Americe – flow, dlouhé vlasy, které mu čouhají ze spodku helmy.
„Mé tajemství účesu je jednoduché. Nikdy jsem se moc nestříhal, vždycky to jen jednou za sezonu vzal na ježka a nechal si vlasy zpátky narůst,“ říká v rozhovoru.
Zda Švýcarsko naplnilo moje očekávání? Úplně bych neřekl. Jasně, jste dobře placení, ale věci kolem chodí jinak.